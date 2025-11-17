GMR Power and Urban Infra: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GMR Power and Urban Infra hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 12,43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GMR Power and Urban Infra noch ein Gewinn pro Aktie von 3,63 INR in den Büchern gestanden.

GMR Power and Urban Infra hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at