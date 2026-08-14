GMR Solutions A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GMR Solutions A hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

GMR Solutions A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at