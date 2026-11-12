GMS Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GMS Group hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GMS Group ein Ergebnis je Aktie von -47,170 JPY vermeldet.

GMS Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at