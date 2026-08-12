GMS Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GMS Group hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 88,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat GMS Group mit einem Umsatz von insgesamt 16,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 71,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at