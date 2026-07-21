Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.07.2026 14:21:00
GM’s stock bounces back as revenue grows for the first time in over a year
GM’s stock rises after a beat-and-raise earnings report, as revenue grows to snap a four-quarter streak of declines.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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