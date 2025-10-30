GMV Minerals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GMV Minerals hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

