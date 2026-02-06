GN Store Nord gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GN Store Nord veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,36 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,53 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,68 Milliarden DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,02 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 DKK sowie einen Umsatz von 4,86 Milliarden DKK belaufen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,48 DKK gegenüber 6,79 DKK im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GN Store Nord im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,88 Milliarden DKK im Vergleich zu 18,00 Milliarden DKK im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,64 DKK ausgegangen, während der Umsatz auf 17,00 Milliarden DKK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at