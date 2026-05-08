GN Store Nord zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GN Store Nord hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,56 DKK gegenüber 0,490 DKK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 2,10 Milliarden DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 47,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,99 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,979 DKK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,92 Milliarden DKK geschätzt.

Redaktion finanzen.at