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26.10.2026 06:31:29
GNA Axles: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GNA Axles hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,26 INR gegenüber 7,27 INR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 10,30 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 5,21 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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