GNA Axles: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GNA Axles hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,44 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,91 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,75 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,75 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7,50 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,75 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at