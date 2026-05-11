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11.05.2026 06:31:29
GNA Axles: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
GNA Axles hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 7,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,93 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat GNA Axles im vergangenen Quartal 4,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GNA Axles 3,78 Milliarden INR umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 27,24 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 24,94 INR je Aktie erzielt worden.
GNA Axles hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14,78 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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