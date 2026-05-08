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08.05.2026 06:31:29
Gng Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gng Electronics präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,58 INR beziffert, während im Vorjahr 7,09 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Gng Electronics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,91 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 14,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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