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16.11.2026 06:31:29
GNI Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
GNI Group hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
GNI Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 32,63 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 17,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 150,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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