GNI Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GNI Group stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 8,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GNI Group 19,51 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,10 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at