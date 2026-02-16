GNI Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GNI Group präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

GNI Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 74,44 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,130 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 84,090 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 21,96 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 26,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GNI Group einen Umsatz von 23,61 Milliarden JPY eingefahren.

