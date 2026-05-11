GNI Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GNI Group hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -10,570 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 32,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -2,740 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 6,92 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at