GNW-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG kündigt erste Schritte im Turnaround an

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG kündigt erste Schritte im Turnaround an

Abschluss zur finanziellen Unterstützung in Höhe von CHF 100 Millionen von einem

Ankeraktionär, Ernennungen zur Stärkung der Konzernleitung, Investitionen in die

Kundenbetreuung und Portfoliomanagement sowie Update zur Anlageperformance und

zum verwalteten Vermögen.

Highlights

* GAM hat eine Vereinbarung über CHF 100 Millionen mit Rock Investment SA

(«Rock») abgeschlossen, um die langfristige finanzielle Stabilität des

Unternehmens zu sichern.

* Zusammen mit den anderen Investoren in NewGAMe wird Rock nach dem Abschluss

des Teilübernahme-Angebots fast 30% der Aktien von GAM kontrollieren.

* Die Konzernleitung wurde durch neu ernannte Mitglieder verstärkt, die sich

auf das Wachstum von GAM und die Rückkehr zu Profitabilität konzentrieren.

* Unmittelbarer Fokus auf Investitionen in die Kundenbetreuung und das

Portfoliomanagement:

* Einstellung von zusätzlichen Senior-Mitgliedern des Vertriebsteams, die

sich auf Kontinentaleuropa und Grossbritannien konzentrieren.

* Ernennung zusätzlicher Senior-Investmentmanager für die Luxury-Brands

und die Credit-Opportunities Anlagestrategien.

* Die Anlageperformance ist nach wie vor stark: Per 30. September 2023 hatten

rund 82% der in GAM-Fonds verwalteten Vermögen in den letzten drei Jahren

ihre Benchmarks übertroffen. Per 30. Juni 2023 waren es 90%.

* Insgesamt betrug das verwaltete Vermögen per 30. September 2023 CHF 64.9

Milliarden, verglichen mit CHF 68.0 Milliarden per 30. Juni 2023. Im

Investment Management wurden per 30. September 2023 CHF 20.2 Milliarden

verwaltet im Vergleich zu CHF 21.9 Milliarden per 30. Juni 2023.

* Der Verkauf des Drittfonds-Geschäfts, Fund Management Services, an die Carne

Group kommt gut voran.

Rock ist Teil der NJJ Holding SAS («NJJ»), der Investment-Holdinggesellschaft

von Xavier Niel, der als engagierter, langfristig orientierter und

kenntnisreicher Investor mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Turnaround

von Unternehmen gilt.

Die Vereinbarung zwischen GAM und Rock umfasst eine Finanzierung in Höhe von bis

zu CHF 100 Millionen. Der Kredit hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 mit der

Möglichkeit zur Verlängerung um weitere zwölf Monate.

Die Ernennung der neuen Konzernleitungsmitglieder verdeutlicht das breite

Spektrum an Talenten bei GAM. Alle neu ernannten Mitglieder verfügen über die

erforderliche Erfahrung, um die Realisierung des Turnarounds von GAM unter der

Gesamtleitung von Elmar Zumbühl und der Aufsicht des Verwaltungsrats zu leiten.

Neben den internen Ernennungen wurde Albert Saporta als Global Head of

Investments and Products in die Konzernleitung berufen. Albert Saporta verfügt

über profundes Fachwissen und Know-how im Bereich alternative Anlagen und trug

in führender Rolle dazu bei, dass GAM ein unabhängiger Vermögensverwalter blieb.

Somit besteht die Konzernleitung nun aus Elmar Zumbühl (Group Chief Executive

Officer), Rossen Djounov (Global Head of Sales and Distribution), Martin Jufer

(Global Chief Operating Officer & GAM CEO Schweiz), David Kemp (Global Head of

Legal and Compliance & GAM CEO UK), Richard McNamara (Group Chief Financial

Officer) und Albert Saporta (Global Head of Investments & Products). Die

Konzernleitung wird sich darauf konzentrieren, die bestehende Kernstrategie von

GAM weiter voranzutreiben und neue Chancen zu suchen, unter anderem mit

Vertriebspartnerschaften, im Wealth Management und im Bereich spezialisierter

Anlagestrategien wie alternative Anlagen.

Die tiefgreifende Expertise der Investmentteams bei GAM und die starke

Anlageperformance sind auch an den zahlreichen Auszeichnungen abzulesen, die GAM

im Jahr 2023 erhalten hat. Der jüngste Doppel-Award von Citywire für die

Anlageperformance rundet eine ganze Reihe von Awards ab. So wurde in Australien

die Private Shares Strategie von Financial News als Emerging Fund of the Year

ausgezeichnet, die beiden Manager der UK Equity Income Strategie wurden in die

Elite-Investor-Liste von Citywire aufgenommen und zwei Strategien - für

Katastrophenanleihen und Rohstoffe - wurden bei den Fund Selector Asia Awards in

Singapur ausgezeichnet.

Elmar Zumbühl, CEO von GAM, sagte: «Ich freue mich sehr, dass wir die

Konzernleitung mit weiteren Ernennungen stärken konnten. Zusammen werden wir den

Turnaround von GAM vorantreiben. Unsere erste Priorität besteht darin, uns auf

die Investitionen in die Teams für die Kundenbetreuung und im

Portfoliomanagement zu konzentrieren. Dank der anhaltend guten Anlageperformance

und der Unterstützung durch unseren Ankeraktionär Rock können wir zuversichtlich

voranschreiten, GAM auf Wachstumskurs zu bringen und zu Profitabilität

zurückzuführen.»

Anthony Maarek, Managing Director der NJJ Holding, der Muttergesellschaft von

Rock sagte: «GAM ist eine wichtige langfristige strategische Investition für

NJJ. Wir sind entschlossen, das Unternehmen gemeinsam mit dem Management wieder

zu einem erstklassigen globalen Vermögensverwalter zu machen. Wir betrachten

dies als ersten Schritt bei der Entwicklung einer Investmentsäule im

Finanzdienstleistungsbereich im Rahmen der langfristigen Strategie von NJJ».

Verwaltete Vermögen

Per 30. September 2023 beliefen sich die verwalteten Vermögen der Gruppe

insgesamt auf CHF 64.9 Milliarden, im Vergleich zu CHF 68.0 Milliarden Ende Juni

2023.

Investment Management: Verwaltete Vermögen und Nettozuflüsse

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

-------------------------------------------------------------------------------

Kompetenzen Verwaltete

Vermögen Markt/Wechsel- Verwaltete

per Nettoflüsse kurse Vermögen per

1. Juli 2023 Q3 2023 Q3 2023 30. Sept. 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Fixed Income 9.5 (1.0) 0.2 8.7

-------------------------------------------------------------------------------

Equity 5.0 (0.4) (0.2) 4.4

-------------------------------------------------------------------------------

Alternatives 1.1 (0.1) - 1.0

-------------------------------------------------------------------------------

Multi Asset 6.3 (0.2) - 6.1

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 21.9 (1.7) (-) 20.2

-------------------------------------------------------------------------------

Fund Management Services - Vermögen und Mittelflüsse

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

-------------------------------------------------------------------------------

Fondsdomizil Verwaltete

Vermögen Markt/Wechsel- Verwaltete

per Nettoflüsse kurse Vermögen

1. Juli 2023 Q3 2023 Q3 2023 30. Sept. 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Übriges Europa 38.4 (0.2) (0.7) 37.5

-------------------------------------------------------------------------------

Schweiz 7.7 (0.5) - 7.2

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 46.1 (0.7) (0.7) 44.7

-------------------------------------------------------------------------------

Hintergrundinformationen zu den Mitgliedern der Konzernleitung:

* Elmar Zumbühl, Group CEO

Vor seiner Ernennung zum Group CEO war Elmar Zumbühl seit 2017 Global Chief

Risk Officer und Mitglied der Konzernleitung der GAM Gruppe. Elmar Zumbühl

kam 2010 als Senior Legal Counsel und Risk Manager zu GAM und wurde 2011

General Counsel und Corporate Secretary der GAM Holding AG sowie Mitglied

des Verwaltungsrats einer Reihe von GAM-Tochtergesellschaften. Bevor er zu

GAM kam, war Elmar Zumbühl zehn Jahre lang bei Julius Bär in verschiedenen

leitenden Funktionen tätig. Elmar Zumbühl erhielt im Jahr 2000 das

Schweizerische Anwaltspatent, ist Absolvent der Universität St. Gallen (HSG)

und verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft (lic. oec.

HSG), spezialisiert auf Finanz- und Rechnungswesen sowie Operations

Research, und in Recht (lic. iur. HSG). Elmar Zumbühl ist Schweizer Bürger.

* Rossen Djounov, Global Head of Distribution and Sales

Vor seiner Ernennung zum Global Head of Distribution and Sales war Rossen

Djounov Managing Director und Head of GAM's Asia Business mit Sitz in

Hongkong, wo er für die Distribution Asia Pacific inklusive Australien und

die Geschäftsleitung der GAM Niederlassung in Hongkong, Singapur, Sydney und

Tokio verantwortlich war. Rossen Djounov kam 2008 zu GAM in London, wo er

den Aufbau des Geschäftsbereichs Structured Investments unterstützte. Von

2015 bis 2017 leitete er als Head of International Distribution die

Vertriebsaktivitäten von GAM in den USA, Lateinamerika, Mittel- und

Osteuropa sowie im Nahen Osten, Japan, Australien und Neuseeland. Vor seiner

Tätigkeit bei GAM war Rossen Djounov 12 Jahre bei Forsyth Partners in

verschiedenen Funktionen in London und Dubai tätig, unter anderem als Head

of Investments und Head of Distribution. Er hat einen MBA in

Finanzdienstleistungen von der Universität Exeter. Rossen Djounov ist

britischer und bulgarischer Staatsbürger und wohnt in Hongkong.

* Martin Jufer, Global Chief Operating Officer und CEO Schweiz

Bevor er zum Global COO ernannt wurde, war Martin Jufer Global Head of

Wealth Management bei GAM. Bis 2022 war Martin Jufer Leiter der Region

Kontinentaleuropa und leitete das Fund Management Services Business von GAM.

Von 2013 bis 2015 war Martin Jufer bei GAM für Operations in

Kontinentaleuropa verantwortlich. Bevor er zu GAM kam, war Martin Jufer 17

Jahre lang bei Julius Bär in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem

als Chief Operating Officer und Head of Products and Services für Swiss &

Global Asset Management; davor war er für Fondsadministration, Middle Office

und IT verantwortlich. Bevor er zu Julius Bär kam, war Martin Jufer als

Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young tätig. Martin Jufer hat einen MBA der

Universität St. Gallen (HSG) und ist ein zertifizierter europäischer

Finanzanalyst (CEFA), ein US-amerikanischer Wirtschaftsprüfer (CPA) und ein

zertifizierter ESG-Analyst (CESGA). Martin Jufer ist Schweizer Staatsbürger.

* David Kemp, Global Head of Legal and Compliance & GAM UK CEO

Bevor er zum UK CEO und Global Head of Legal and Compliance ernannt wurde,

war David Kemp Global Head of Compliance bei GAM. Er kam im Oktober 2018 zu

GAM und war vorher seit 2012 General Counsel, Asset & Wealth Management bei

Schroders. Zuvor hatte er eine Reihe von leitenden Positionen im Front

Office von Investmentbanken inne, darunter Head of Sales and Structuring.

Seine Erfahrung umfasst Kredite, Rohstoffe, Infrastruktur,

Direktfinanzierungen, Non-Performing Loans, alternative Anlagen,

quantitative Strategien, Supply Chain Finance und Scharia-konforme Produkte,

die er für Institutionen, Unternehmen und vermögende Kunden in Asien, dem

Nahen Osten, Europa und Nordamerika betreute. David Kemp begann seine

Karriere als Anwalt in einer führenden Anwaltskanzlei in der Londoner City.

David Kemp hat ein Postgraduierten-Diplom in Recht und Rechtspraxis vom

College of Law, Guildford, einen Master-Abschluss in Business Finance von

der Brunel University und einen BA (Hons) in Philosophie vom King's College,

University of London. Er besitzt das FT NED Diploma. David Kemp ist

britischer Staatsbürger.

* Richard McNamara, Group CFO

Richard McNamara wurde 2015 zum Group Chief Financial Officer ernannt und

wurde Mitglied der Konzernleitung der GAM Holding AG. Nach einer kurzen

Unterbrechung im Jahr 2022 kehrte Richard McNamara Anfang 2023 in einer

Interimsposition zurück zu GAM, um den Prozess zur strategischen Ausrichtung

des Unternehmens zu begleiten. Richard McNamara ist nun wieder Group CFO und

Mitglied der Konzernleitung. Bevor er zu GAM kam, bekleidete Richard

McNamara seit 2009 bei der Henderson Group verschiedene Funktionen, unter

anderem als Managing Director für Finance. Vor seiner Zeit bei Henderson

hatte Richard McNamara leitende Positionen im Finanzbereich bei Western

Asset Management, Legg Mason und Citigroup Asset Management inne. Richard

McNamara ist Wirtschaftsprüfer und hat einen BA (Hons) in Finanz- und

Rechnungswesen von der Universität Brighton. Er begann seine berufliche

Laufbahn bei PricewaterhouseCoopers, wo er als Senior Manager in der

Investment Management Industry Group tätig war. Richard McNamara ist

britischer Staatsbürger.

* Albert Saporta, Global Head of Investments & Products

Albert Saporta verfügt über 40 Jahre Erfahrung auf den globalen

Finanzmärkten, davon über 30 Jahre in der Hedge-Fonds-Branche mit

Schwerpunkt auf spezielle Situationen und Arbitrage. Albert Saporta begann

seine Karriere bei Paribas in Paris, wo er von 1984-85 die Japan/Asien-Fonds

verwaltete. Von 1985 bis 1988 war er bei Merrill Lynch in London als Vice

President für den Verkauf japanischer Aktien zuständig und betreute grosse

institutionelle Kunden in Grossbritannien, Europa und den USA. 1988

wechselte er zu UBS Securities in London, wo er bis 1991 das quantitative

Research und den Hedge-Fonds-Vertrieb für japanische Aktien leitete. Danach

wechselte er zu IFM, dem damals ersten Londoner Hedgefonds dieser

Grössenordnung, der Jacob Rothschilds St James's Place und AIG gehörte, und

wo er bis Anfang 1995 Relative-Value-Strategien für globale Aktienarbitrage

aufstellte und verwaltete. Danach gründete er die in Genf ansässige AIM&R,

ein Beratungs- und Forschungsunternehmen für Hedgefonds, das die

leistungsstarken Fonds SOG und SOGAsia verwaltete (letzterer in einem

strategischen Joint Venture mit United Oversees Bank, UOB). Im März 2006

verkaufte Albert Saporta das Research- und Hedgefondsgeschäft von AIM&R an

die ABN Amro Bank (London). Im Rahmen dieser Transaktion gründete er die

Special Opportunities Group (SOG) bei ABN (mit Sitz in London, Singapur und

Sao Paulo), die eine Bilanz von über 1 Milliarde US-Dollar in globalen

Arbitragestrategien und für spezielle Situationen verwaltet. AIM&R wurde

2011 in seiner jetzigen Form als Research- und Handelsberatungsunternehmen

neu gegründet und berät einige der grössten globalen Hedgefonds,

Pensionsfonds, Prop-Trading-Firmen und «Ultra High Networth» Family Offices.

Albert Saporta hat einen Master-Abschluss in International Affairs von der

Columbia University (1984), einen MBA (1983) und einen BSc in

Wirtschaftswissenschaften (1982) von der New York University und einen

Abschluss in Mathematik/Physik von der Universität Nizza (1980). Im Laufe

seiner Karriere hat Albert Saporta in New York, San Francisco, London,

Paris, Genf, Tokio, Singapur, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Moskau und Tel Aviv

gelebt und gearbeitet. Er spricht fliessend Französisch, Englisch, Spanisch

und Portugiesisch. Albert Saporta ist französischer, israelischer und

spanischer Staatsbürger.

GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die

verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. September 2023 auf insgesamt CHF

64.9 Milliarden, wovon CHF 20.2 Milliarden auf das Investment Management und CHF

44.7 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über

eine globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist

geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat

weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der

Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde

1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037

Schweiz.

