GNW-Adhoc: Alation zum sechsten Mal in Folge als Gewinner der Technology Innovation Awards 2022 ausgezeichnet

^REDWOOD CITY, Kalifornien, Feb. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc.

(https://www.alation.com/), der führende Anbieter von Enterprise Data

Intelligence-Lösungen (https://www.alation.com/solutions-overview/), gab

bekannt, dass das Unternehmen Gewinner des Technology Innovation Award 2022 im

Bereich Datenkataloge ist, der von Dresner Advisory Services verliehen wird. Die

Auszeichnung basiert auf der Platzierung von Alation in der Marktstudie zu

Datenkatalogen von Dresner für das Jahr 2022, die Alation als die bestplatzierte

Datenkataloglösung anerkennt.

?Alation ist der Pionier auf diesem Markt und wir entwickeln uns jedes Quartal

weiter, um die Herausforderungen bei der Verwaltung und Steuerung von Daten zu

vereinfachen", so Satyen Sangani (https://www.linkedin.com/in/ssangani),

Mitbegründer und CEO von Alation.?Wir freuen uns, dass die Technology

Innovation Awards von Dresner Advisory Services die kontinuierliche

Führungsrolle von Alation in der Data-Intelligence-Branche anerkennen. Wir

unterstützen mehr als 25 % der Fortune 100-Unternehmen."

?Datenkataloge bleiben eine vorrangige Technologie für Unternehmen, die den

Zugang zu vertrauenswürdigen Daten erweitern und vereinfachen wollen", so Howard

Dresner (https://www.linkedin.com/in/howarddresner), Gründer und Chief Research

Officer von Dresner Advisory Services.?Datenkataloge sind für Unternehmen von

entscheidender Bedeutung, um die Herausforderungen zu bewältigen, die mit dem

Auffinden und Verstehen von verwalteten Daten verbunden sind, damit die

Datenbenutzer fundiertere Entscheidungen treffen können. Herzlichen Glückwunsch

an Alation für die kontinuierliche Führungsrolle des Unternehmens auf dem Markt

für Datenkataloge und für die erneute Auszeichnung mit einem unserer jährlichen

Technology Innovation Awards."

Die Technology Innovation Awards werden von Dresner Advisory für das Jahr 2022

an die bestplatzierten Anbieter in 12 thematischen Wisdom of Crowds®-

Marktberichten verliehen. Die Marktstudie über Datenkataloge befasst sich mit

Technologien, die den Zugang zu analytischen Inhalten vereinfachen und

Funktionen für die Zusammenarbeit und die Verwaltung bereitstellen, um sie

vertrauenswürdiger und allgemeiner verfügbar zu machen. Die jährlichen

thematischen Studien basieren auf Daten, die von Endnutzern erfasst wurden, und

bieten eine praxisnahe Perspektive auf verschiedene technische Möglichkeiten im

Zusammenhang mit der jährlichen Forschung von Dresner. In jedem Bericht werden

die aktuellen Bereitstellungstrends, die Absichten der Nutzer und die

Möglichkeiten der Branche untersucht.

Alation unterstützt Unternehmen leidenschaftlich bei der Schaffung einer

florierenden Datenkultur. Der Alation Data Catalog

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), das Vorzeigeprodukt des

Unternehmens, ist marktbeherrschend und kombiniert maschinelles Lernen mit

menschlichem Verständnis, um die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten-

und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Der Alation Data Catalog treibt

die datengesteuerte Entscheidungsfindung für mehr als 450 Unternehmen weltweit

voran, darunter American Family Insurance (https://www.alation.com/resource-

center/webinars/analytics-stewardship-webinar), Cisco

(https://www.alation.com/resource-center/webinars/data-governance-cisco-

webinar), Finnair, Münchener Rück (https://www.alation.com/blog/munich-re-

launches-enterprise-wide-data-driven-platform-for-analytics/), NASDAQ, Pfizer

(https://www.alation.com/resource-center/customer-case-study/pfizer-chooses-

alation-to-scale-their-ai), The Very Group

(https://www.alation.com/podcast/episodes/from-data-strategy-to-execution-steve-

pimblett/), Virgin Australia (https://www.alation.com/customers/virgin-

australia/) und andere.

Diese Anerkennung folgt auf ein wachstumsstarkes und preisgekröntes Jahr, in dem

Alation mehr als 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Umsatz

(https://www.alation.com/blog/alation-centaur-status/) und damit den Centaur-

Status erreichte. Alation wurde auch als?Innovation Leader" im GigaOm Radar

Report für Datenkataloge (https://www.alation.com/press-releases/alation-gigaom-

radar-report-data-catalogs/) genannt, hat 8 Top-Platzierungen in der jüngsten

BARC Data Management Survey (https://www.alation.com/resource-

center/reports/barc-data-management-survey-23) erreicht, die Auszeichnung

für Amazon Web Services (AWS) Daten- und Analyse-Kompetenz

(https://www.alation.com/press-releases/alation-achieves-aws-data-and-analytics-

competency/) erhalten, wurde in die die Constellation ShortList(TM) für

Metadatenmanagement, Datenkatalogisierung und Data Governance

(https://www.alation.com/resource-center/reports/constellation-shortlist-

metadata-management-data-cataloging-data-governance-2022) aufgenommen und als

führend in der ersten Ausgabe des IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog

Software 2022 Vendor Assessment (https://www.alation.com/resource-

center/reports/data-catalog-idc-marketscape) anerkannt.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für

Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data

Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation

dominiert den Markt für Datenkataloge (https://www.alation.com/blog/what-is-a-

data-catalog/). Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den

integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen

kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst

die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement

erfolgreich zu meistern. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die

Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und

Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem AbbVie, American Family

Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair,

Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint.

Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc.

Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best

Workplaces(TM) for Women und Best Workplaces(TM) in Tech im Vereinigten Königreich.

Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter

Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies

Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital,

Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma

Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com

(https://www.alation.com/).

Über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von Howard Dresner, einem unabhängigen

Analysten, Autor, Dozenten und Unternehmensberater, gegründet. Dresner Advisory

Services, LLC konzentriert sich auf die Entwicklung und den Austausch von

Vordenkern für Business Intelligence (BI), Performance Management und verwandte

Bereiche.

Die Wisdom of Crowds®-Forschung basiert auf Daten, die zu Nutzungs- und

Bereitstellungstrends, Produkten und Anbietern gesammelt wurden. Nutzer in allen

Funktionen und Branchen trugen dazu bei, ein umfassendes Bild der Realitäten,

Pläne und Wahrnehmungen des Marktes zu vermitteln. Weitere Informationen finden

Sie unter www.dresneradvisory.com (http://www.dresneradvisory.com/).

Alation Medienkontakt

Lauren Lloyd

Director of Public Relations

lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com)

°