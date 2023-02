GNW-Adhoc: Aptean erweitert seine ERP-Funktionalitäten für Getränkehersteller mit der Akquisition von Drink-IT

^ALPHARETTA, Ga., Feb. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean

(https://www.aptean.com/de-DE), globaler Anbieter von erfolgskritischen

Unternehmenssoftwarelösungen, gab heute den Abschluss einer endgültigen

Vereinbarung über die Übernahme von Drink-IT bekannt - einem Anbieter von

Software für die Unternehmensressourcenplanung, die speziell auf die Bedürfnisse

von Getränkeherstellern wie Brauereien, Brennereien, Abfüllern und Großhändlern

zugeschnitten ist. Drink-IT ist eine Tochtergesellschaft der NORRIQ-Gruppe.

Der geplante Kauf von Drink-IT wird Apteans ERP-Angebot für die Lebensmittel-

und Getränkeindustrie erweitern und zusätzliche Anwendungen und Fachkenntnisse

für die Getränkeindustrie auf der ganzen Welt bieten. Drink-IT profitiert von

Apteans zusätzlichem Team, Angebot und technologischer Fachkompetenz.

Drink-IT wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tremelo, Belgien. Das

Unternehmen unterstützt Kunden in Belgien, den Niederlanden, Dänemark,

Deutschland, Großbritannien und in über vierzig weiteren Ländern weltweit. Die

modulare, App-basierte Lösung von Drink-IT wurde speziell für Unternehmen der

Getränkeindustrie entwickelt, um Standardprozesse in den Bereichen

Getränkeproduktion, Qualitätsmanagement Alkohol-Balance-Anforderungen, Verkaufs-

und Vertragsmanagement, Compliance- und Steuermanagement, Lagerverwaltung,

Logistik und Pfandverwaltung zu implementieren. Drink-IT ERP ist eine

proprietäre, cloud-native Lösung, die auf der Grundlage von Best Practices

entwickelt wurde und auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Unterstützung von

Getränkeherstellern basiert.

"Wenn die Übernahme von Drink-IT abgeschlossen ist, wird das Angebot von Aptean

um neue, cloudbasierte ERP-Funktionen für Getränkehersteller und -händler

wachsen", sagte TVN Reddy, CEO von Aptean. Das talentierte Team von Drink-IT

teilt Apteans Kultur der Innovation und Zusammenarbeit und wir freuen uns

darauf, sie in der Aptean-Familie willkommen zu heißen."

"Wir sind begeistert von der Möglichkeit, unsere Kräfte mit Aptean zu bündeln

und unser fundiertes Wissen über Getränke mit Apteans Fachwissen im Bereich

Lebensmittel und Getränke zu verbinden, um so unseren Kunden und Partnern ein

außergewöhnliches Maß an Service und Unterstützung zu bieten", so Sarah Broux,

Managing Director bei Drink-IT. "Als Teil von Aptean werden wir noch besser in

der Lage sein, das volle Potenzial von Drink-IT auszuschöpfen und der

Getränkeindustrie die Vorteile der digitalen Transformation zu bieten."

"Es war keine leichte Entscheidung, sich von einem starken Team engagierter

Kollegen zu verabschieden, aber wir sind überzeugt, dass dies der richtige

Schritt für Drink-IT und alle seine Mitarbeiter ist. Mit der globalen Präsenz

von Aptean sind die Bedingungen optimal, um die unglaubliche Entwicklung

fortzusetzen, die Drink-IT in den letzten Jahren durchlaufen hat. Wir möchten

Sarah Broux und ihrem Team für das von ihnen vorangetriebene Geschäftswachstum

danken und wünschen ihnen viel Erfolg in der nächsten Etappe von Drink-IT", so

Bo Martinsen, CEO der NORRIQ Holding.

Über NORRIQ

NORRIQ ist ein Beratungs- und Technologieunternehmen, das im Jahr 2007 in

Dänemark gegründet wurde. Heute ist es zu einem internationalen Unternehmen mit

10 Niederlassungen in 5 Ländern herangewachsen. Wir beschäftigen mehr als 200

qualifizierte Mitarbeiter, die mit Leidenschaft daran arbeiten, das

Geschäftspotenzial des Unternehmens durch Technologie und digitale Lösungen zu

steigern. Mit starken Kompetenzen in den Bereichen ERP, CRM, PIM, Business

Intelligence und E-Commerce, einer tiefgreifenden Branchenkenntnis und

talentierten Mitarbeitern unterstützt NORRIQ Unternehmen dabei, ihr volles

Geschäftspotenzial mit Technologie und digitalen Lösungen auszuschöpfen. Um mehr

über NORRIQ zu erfahren, besuchen Sie www.norriq.com (http://www.norriq.com/),

www.norriq.dk (http://www.norriq.dk/), www.norriq.be (http://www.norriq.be/)

Über Drink-IT

Die Getränkemanagement-Software von Drink-IT erweitert die Microsoft Dynamics

365 Business Central-Plattform und wird von mehr als 150 Getränkeherstellern auf

der ganzen Welt eingesetzt. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Sektor

kennt und versteht Drink-IT die täglichen Herausforderungen, mit denen

Getränkehersteller in den Bereichen Einkauf, Produktion, Verkauf, Logistik und

Lagerhaltung konfrontiert sind, und hilft ihnen, diese zu bewältigen. Für

weitere Informationen besuchen Sie: https://www.drink-it.de/

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter,

branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre

Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Die Produkte und Dienstleistungen

von Aptean, die sowohl in der Cloud als auch On-premise eingesetzt werden können

sowie das unübertroffene Fachwissen helfen Unternehmen jeder Größe dabei, Ready

for What's Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta,

Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns bedienten

Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com (https://www.aptean.com/).

Aptean und Ready for What's Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von

Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der

jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

