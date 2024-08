GNW-Adhoc: Apteans Investition in Spitzenleistungen: Die Zukunft des Lebensmittel- und Getränke-ERP

^ALPHARETTA, Ga., July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., ein weltweit

führender Anbieter von KI-gestützten ERP-Lösungen für die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie, kündigt eine Reihe von umfangreichen und kontinuierlichen

Investitionen in seine spezialisierte Lösungssuite an. Diese strategischen

Investitionen konzentrieren sich auf den weiteren Ausbau branchenspezifischer

Funktionalitäten und kundenorientierter Dienstleistungen, die auf die besonderen

Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten sind.

Aptean hat mit seinem bahnbrechenden, cloud-basierten Aptean Food & Beverage ERP

die ERP-Landschaft für den Lebensmittel- und Getränkesektor nachhaltig

verändert. Mit umfangreichen Investitionen in mehrere Schlüsselbereiche hat

diese preisgekrönte Plattform die Bereitstellung einer KI-gestützten, agilen,

technologisch fortschrittlichen Lösungssuite beschleunigt. Sie wurde von

Experten entwickelt, um mit der sich ständig weiterentwickelnden Lebensmittel-

und Getränkeindustrie Schritt zu halten.

Ein Vermächtnis an Branchenkompetenz: Über 900 Jahre gemeinsame Erfahrung

Apteans Investition in Branchenkompetenz umfasst ein Team von mehr als 200

erfahrenen Produktentwicklungsexperten, die zusammen über 900 Jahre Erfahrung

unter dem Dach von Aptean vereinen. Diese Fülle an Wissen zeigt das Engagement

von Aptean, die?Stimme der Lebensmittel- und Getränkeindustrie" in das Produkt

einzubringen, das weithin als das am stärksten auf die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie zugeschnittene ERP auf dem Markt gilt. Dieses Fachwissen

stellt auch sicher, dass der Service von Aptean über den eines typischen ERP-

Anbieters hinausgeht und positioniert das Unternehmen als strategischen Partner

in dieser Branche.

Innovation und Entwicklung: Nahezu 300 neue Funktionen

Zusätzlich zu den Investitionen in das Branchen-Know-how wurden in den letzten

drei Jahren fast 300 technologische Entwicklungen eingeführt, darunter eine

umfassende Sammlung von über 75 branchenspezifischen Anwendungen. Diese

Investitionen wurden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gut aufgenommen,

wobei die Anwender der ERP-Lösung von Aptean fortschrittliche Funktionen wie

mobile Lagerhaltung, Allergenmanagement und durchgängige Rückverfolgbarkeit als

entscheidende Faktoren für ihren Geschäftserfolg anführen.

Aptean befindet sich außerdem in einem mehrjährigen Investitionszyklus, um seine

KI-infundierten ERP-Funktionen weiter auszubauen, ein Engagement, das von einem

starken Team von Branchenexperten unterstützt wird, die die Sprache der

Lebensmittel- und Getränkeindustrie sprechen. Als Ergebnis vereint das ERP-

System für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie von Aptean bewährte

Branchenpraktiken mit der Effizienz von KI-Innovationen, und liefert so eine

Reihe von Lösungen, die in der Branche benötigt werden.

Maßstäbe setzen mit branchenspezifischen Anwendungen

Die jüngsten Investitionen von Aptean haben auch die Kontrolle über die

Lieferkette verbessert. Technologien wie Grower-Accounting ermöglichen

Unternehmen ein effektives Kostenmanagement, die Verfolgung vom Erzeuger zum

Verbraucher und eine echte Kostenkontrolle mit chargenbasierten Reportings.

TVN Reddy, CEO von Aptean, erklärt dazu:?Die strategischen Investitionen in

unsere Softwarelösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spiegeln

unser unermüdliches Engagement wider, Lebensmittel- und Getränkebetriebe mit den

notwendigen Werkzeugen für ihren Erfolg auszustatten. Wir passen uns nicht nur

an die Veränderungen in der Branche an, sondern nehmen eine Vorreiterrolle ein."

Globale Reichweite, lokale Kompetenz

Die globale Präsenz von Aptean erstreckt sich mittlerweile auf 24 Länder und ist

ein Beweis für die multiregionale Investitionsstrategie des Unternehmens. Dieser

Ansatz gewährleistet eine globale Unterstützung für Kunden aus der Lebensmittel-

und Getränkeindustrie, während lokale Kenntnisse und Ressourcen genutzt werden.

Der nächste Schritt mit Aptean

Lebensmittel- und Getränkebetriebe, die ihre Abläufe verbessern möchten, können

sich mit einem Aptean-Spezialisten in Verbindung setzen und mehr darüber

erfahren, wie diese speziell entwickelte ERP-Lösung ihr Lebensmittel- und

Getränkeunternehmen verändern kann. Es sind personalisierte Demos verfügbar,

daneben bietet Aptean regelmäßige Webinare um die Lösung in der Praxis zu sehen.

Starten Sie jetzt in die Zukunft der Lebensmittel- und Getränkeindustrie!

Besuchen Sie Aptean.com (http://www.aptean.com) und starten Sie Ihre

Erfolgsgeschichte mit einem Partner, der Ihre Branche von Grund auf versteht.

Über Aptean

Aptean ist ein globaler Anbieter von branchenspezifischer Software, die

Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und

auszubauen. Dank der raschen Bereitstellung unterstützen die Lösungen und

Dienstleistungen von Aptean Unternehmen jeder Größe dabei, Ready for What's

Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und

verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen

Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns bedienten Märkte erfahren

möchten, besuchen Sie www.aptean.com (http://www.aptean.com/).

Aptean und Ready for What's Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von

Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der

jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.?

Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

MediaRelations@Aptean.com

°