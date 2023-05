GNW-Adhoc: atai Life Sciences legt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 vor und gibt Highlights und Updates zur Pipeline bekannt

^* RL-007: Erster Patient in der Phase-IIb-Studie zu RL-007 bei kognitiver

Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Schizophrenie dosiert.

* GRX-917: Präsentation von PD-Daten aus der abgeschlossenen Phase-I-Studie,

die auf das Potenzial für anxiolytische Wirkungen ohne die bei

Benzodiazepinen beobachteten signifikanten, sedierenden Effekte hindeuten.

* VLS-01: Gute Verträglichkeit in den Teilen 1 (i. v.) und 2 (OTF) der

laufenden Phase-I-Studie. Geänderter Prüfplan zur Ausweitung der Studie auf

Teil 3, von dem eine weitere Optimierung der PK und PD unserer proprietären

OTF-Formulierung erwartet wird.

* COMPASS Pathways hat eine Beschleunigung der Schlüsselstudie 1 (COMP 005) im

Rahmen des Phase-III-Programms zu behandlungsresistenten Depressionen

angekündigt, wobei die Top-Line-Daten nun für den Sommer 2024 erwartet

werden.

* Der Barmittelbestand des Unternehmens in Höhe von 250 Mio. USD und die

zugesagte Kreditfinanzierung werden voraussichtlich den Betrieb bis zum

1. Halbjahr 2026 finanzieren.

NEW YORK und BERLIN, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UNr9qaj0f07x0v0u3EnbnPbmJOmc-

XY7cNzpZfvDcF-iMshPifzuiY7QD0BaEaMCWxG7MSHGfU1IgWlaVkrUJCVs_IhUy-

t0B7zHHSmqOwJFyhPE7qWYlzNrah2Ba2NkRa0lkGMN83dC0WHO_nFU1csu-

4TP8Z5FxRCA3w1ZQpvQSlC9uwIsXspZ-

krW0q7O1LIFN_ZYyV2D2gnCG1naG6yiAKRTuQoq4apOQDHPCOo=) (NASDAQ: ATAI) (?atai"),

ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das die Behandlung

von psychischen Erkrankungen verändern will, hat die Finanzergebnisse für das

erste Quartal 2023 bekannt gegeben und ein Unternehmens-Update vorgelegt.

?Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Vision, psychische Erkrankungen zu

heilen, damit jeder und überall ein erfüllteres Leben führen kann", so Florian

Brand, CEO und Mitbegründer von atai.?Im vergangenen Quartal haben wir

bedeutende Fortschritte erzielt, darunter die Dosierung des ersten Patienten mit

RL-007 in einer randomisierten, placebokontrollierten Phase-II-Studie. Darüber

hinaus haben wir detaillierte pharmakodynamische Daten aus der Phase-I-Studie zu

GRX-917 vorgestellt, die seine vielversprechende Wirkung als Anxiolytikum ohne

die bei Benzodiazepinen auftretenden sedierenden Nebenwirkungen unterstreichen.

Bei VLS-01 ermutigen uns die vorläufigen Daten, die wir in der laufenden Phase-

I-Studie sehen, und wir freuen uns darauf, durch die Hinzufügung von Teil 3 der

Studie mehr Licht in die PK und PD unserer OTF-Formulierung zu bringen."

Aktuelle Highlights und Updates zur klinischen Pipeline:

RL-007 (Kognitionsfördernder Neuromodulator bei kognitiver Beeinträchtigung im

Zusammenhang mit Schizophrenie)

* Im ersten Quartal 2023 wurde der erste Patient in der Phase-IIb-Studie zu

RL-007 bei Patienten mit kognitiver Beeinträchtigung im Zusammenhang mit

Schizophrenie (CIAS) dosiert.

* Bei der Phase-IIb-Studie handelt es sich um eine randomisierte,

placebokontrollierte Doppelblindstudie von 6 Wochen Dauer, in der RL-007 in

den Dosierungen 20 mg und 40 mg im Vergleich zu Placebo untersucht wird.

* Der primäre Endpunkt der Studie ist die Veränderung des neurokognitiven

Gesamtscores der MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB), eines

etablierten regulatorischen Endpunkts, gegenüber dem Ausgangswert.

* Erste Ergebnisse dieser Studie werden für das 2. Halbjahr 2024 erwartet.

GRX-917 (Deuteriertes Etifoxin bei Angststörungen)

* Im Januar 2023 wurden die Ergebnisse der Phase-I-Studie zu GRX-917 mit

gesunden Freiwilligen bekannt gegeben.

* GRX-917 war gut verträglich, es gab keine dosislimitierenden

Toxizitäten, und die Sedierung war mit der von Placebo vergleichbar.

* GRX-917 wies im Vergleich zu nicht-deuteriertem Etifoxin ein

verbessertes pharmakokinetisches (PK) Profil auf und lieferte

pharmakodynamische (PD) Hinweise für die Aktivierung des GABA-Rezeptor-

Ziels.

* Im April 2023 stellte das Unternehmen in einer Posterpräsentation auf der

Jahrestagung der Society for Biological Psychiatry (SOBP) die PD-Daten aus

der Phase-I-Studie vor.

* Bei der EEG-Messung zeigte GRX-917 einen statistisch signifikanten

Anstieg der Beta-Leistung, einem Marker für potenziell anxiolytische

Wirkungen, vergleichbar mit dem, was bei exogenen Neurosteroiden und

Benzodiazepinen beobachtet wird.

* Im Gegensatz zu Benzodiazepinen wurde jedoch festgestellt, dass GRX-917

die Alpha-Leistung, einen Marker für potenziell sedierende Wirkungen,

nicht reduziert.

* Das Unternehmen geht davon aus, dass GRX-917 in einer Phase-II-Studie bei

Patienten mit Angstzuständen weiter geprüft wird. Weitere Einzelheiten zum

klinischen Entwicklungsplan der Phase II werden zu Beginn der Studie bekannt

gegeben.

VLS-01 (N,N-Dimethyltryptamin [DMT] bei behandlungsresistenten Depressionen)

* Das Unternehmen hat vor Kurzem Teil 1 und Teil 2 einer laufenden offenen

Phase-I-Studie zu VLS-01 in einer einzigen aufsteigenden Dosis bei gesunden

erwachsenen Teilnehmern abgeschlossen.

* Die Phase-I-Studie ist darauf ausgelegt, die Sicherheit, Verträglichkeit, PK

und PD von VLS-01 zu bewerten, das durch intravenöse (i. v.) Infusion und

unter Verwendung unserer proprietären oralen transmukosalen Filmformulierung

(OTF) verabreicht wird.

* In Teil 1 (i. v.) und Teil 2 (OTF) war VLS-01 gut verträglich, ohne

dosislimitierende Toxizität und mit einem günstigen Sicherheitsprofil.

* Intravenös verabreichtes VLS-01 entsprach dem bekannten

pharmakologischen Profil von DMT und führte zu einer starken,

expositionsabhängigen Zunahme der subjektiven Intensität der

psychedelischen Erfahrung.

* Mittels OTF verabreichtes VLS-01 führte im Allgemeinen zu einer

dosisabhängigen Erhöhung der Exposition, die sich derjenigen bei

intravenöser Verabreichung annähert. Darüber hinaus führte die

Verabreichung von VLS-01 mittels OTF bei der Mehrheit der Probanden zu

subjektiven psychedelischen Erfahrungen.

* Um die PK und PD unserer proprietären OTF-Formulierung weiter zu optimieren,

wurde eine Prüfplanänderung vorgenommen, um Teil 3 hinzuzufügen, in dem

weitere Dosisbereiche untersucht werden sollen.

* Das Unternehmen geht davon aus, dass es im dritten Quartal 2023 weitere

klinische Daten vorlegen wird.

COMP360 (Psilocybin-Therapie bei behandlungsresistenten Depressionen, Anorexia

Nervosa und PTSD)

* COMPASS Pathways hat eine Beschleunigung der Schlüsselstudie 1 (COMP 005) im

Rahmen des Phase-III-Programms zu behandlungsresistenten Depressionen

angekündigt, wobei die Top-Line-Daten nun für den Sommer 2024 erwartet

werden.

* Das laufende Phase-III-Programm besteht aus zwei Zulassungsstudien, die

jeweils eine Langzeit-Nachbeobachtungskomponente enthalten. Der primäre

Endpunkt in beiden Zulassungsstudien ist die Veränderung des MADRS-

Gesamtscores in Woche 6 gegenüber dem Ausgangswert.

Konsolidierte Finanzergebnisse

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen Die

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. März 2023 auf

249,9 Mio. USD gegenüber 273,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2022. Der Rückgang in

Höhe von 23,2 Mio. USD wurde in erster Linie durch Nettobarmittel für

betriebliche Aktivitäten in Höhe von 21,1 Mio. USD und Darlehen in Höhe von

3,0 Mio. USD an verbundene Unternehmen verursacht, die teilweise durch Erlöse in

Höhe von 0,2 Mio. USD aus der Ausübung von Aktienoptionen ausgeglichen wurden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Zahlungsmittel und die zugesagten

Darlehen ausreichen werden, um den Betrieb bis zum ersten Halbjahr 2026 zu

finanzieren.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): Die Kosten für Forschung und

Entwicklung beliefen sich für die drei Monate zum 31. März 2023 auf

19,3 Mio. USD gegenüber 15,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der

Anstieg in Höhe von 3,8 Mio. USD war in erster Linie auf einen Anstieg der

Ausgaben für Auftragsforschungsinstitute in Höhe von 2,3 Mio. USD im

Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von F&E-Programmen, einen Nettoanstieg

der Personalkosten in Höhe von 1,4 Mio. USD, einschließlich eines Rückgangs der

aktienbasierten Vergütung in Höhe von 0,3 Mio. USD und eines Anstiegs der

Honorare für Fach- und Beratungsdienste in Höhe von 0,1 Mio. USD zurückzuführen.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen

sich für die drei Monate zum 31. März 2023 auf 14,0 Mio. USD gegenüber

18,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang in Höhe von

4,0 Mio. USD war hauptsächlich auf einen Rückgang von 2,0 Mio. USD bei der

Umsatzsteuer und anderen nicht einkommensbezogenen Steuern, einen Rückgang von

1,3 Mio. USD bei der aktienbasierten Vergütung, einen Rückgang von 0,8 Mio. USD

bei den Buchhaltungs- und Rechtskosten, einen Rückgang von 0,8 Mio. USD bei den

Personalkosten und einen Rückgang von 0,6 Mio. USD bei den D&O- und anderen

Versicherungskosten zurückzuführen, der durch 1,4 Mio. USD an

Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Personalabbau im Februar 2023

ausgeglichen wurde.

Nettoverlust: Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust für die drei Monate

zum 31. März 2023 betrug 33,1 Mio. USD (einschließlich unbarer aktienbasierter

Vergütungsaufwendungen in Höhe von 8,7 Mio. USD) gegenüber 36,9 Mio. USD

(einschließlich unbarer aktienbasierter Vergütungsaufwendungen in Höhe von

10,2 Mio. USD) für den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein im klinischen Stadium tätiges

Biopharmazieunternehmen, das anstrebt, die Behandlung von psychischen

Erkrankungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen

ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung

psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und

der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von

Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung

neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen,

um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch bedeutsame und

nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Erkrankungen zu heilen, damit jeder

überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie

unter www.atai.life

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PaNAnpQLVEUte3Ysw_FHCOvXDsecs1SXr38v

LjtWBFQqPtEuX_ZAzp36Xo0rUy7NMqtubohldge3Yz-R-zbajg==).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Wir beabsichtigen, dass

solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für

zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der?Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities

Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der?Exchange Act") abgedeckt

werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine

historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren zukünftigen

Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, dem Erfolg, den Kosten und dem

Zeitplan der Entwicklung unserer Produktkandidaten, einschließlich des

Fortschritts der präklinischen und klinischen Studien und der damit verbundenen

Meilensteine, des Zeitpunkts der Bekanntgabe unserer Studienergebnisse und

Entwicklungspläne, einschließlich unserer klinischen Studien zu RL-007, GRX-917

und VLS-01, der Vermarktung unserer aktuellen Produktkandidaten und anderer

Produktkandidaten, die wir herausstellen und verfolgen, falls sie zugelassen

werden, einschließlich unserer Fähigkeit, erfolgreich einen Spezialvertrieb und

eine kommerzielle Infrastruktur aufzubauen, um unsere aktuellen

Produktkandidaten und alle anderen Produktkandidaten, die wir möglicherweise

herausstellen und verfolgen, zu vermarkten, des Zeitplans behördlicher

Zulassungen und unserer Fähigkeit, behördliche Zulassungen zu erhalten und

aufrechtzuerhalten, unserer Geschäftsstrategie und -pläne, einschließlich der

Vorteile unserer Unternehmensumstrukturierung, potenzieller Übernahmen,

Partnerschaften und anderer strategischer Vereinbarungen, der Angemessenheit

unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Finanzierung unserer

Operationen, der verfügbaren Finanzierung im Rahmen der Kreditfazilität von

Hercules Capital, Inc., der Pläne und Ziele der Geschäftsführung für zukünftige

Operationen und Kapitalausgaben und unserer Teilnahme an kommenden

Veranstaltungen und Konferenzen.

Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf unseren aktuellen

Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und Trends begründet, von

denen wir der Ansicht sind, dass sie sich auf unsere Finanzlage,

Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie, kurz- und langfristige Geschäftsabläufe

und -ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern

enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und unterliegen einer

Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen

abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Wir sind ein

biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium und haben seit unserer

Gründung erhebliche Verluste erlitten, und wir gehen davon aus, dass uns auch

weiterhin für die absehbare Zukunft erhebliche Verluste entstehen werden; wir

benötigen erhebliche zusätzliche Mittel, um unsere Geschäftsziele zu erreichen,

und wenn wir diese Mittel nicht bei Bedarf und zu akzeptablen Bedingungen

erhalten können, könnten wir gezwungen sein, unsere

Produktentwicklungsbemühungen zu verzögern, einzuschränken oder einzustellen;

unsere begrenzte Betriebsgeschichte kann es schwierig machen, den Erfolg unseres

Unternehmens zu bewerten und unsere Zukunftsfähigkeit zu beurteilen; wir haben

noch nie Einnahmen erwirtschaftet und werden möglicherweise nie profitabel sein;

unsere Produktkandidaten enthalten kontrollierte Substanzen, deren Verwendung

öffentliche Kontroversen auslösen kann; die klinische und präklinische

Entwicklung ist ungewiss, und unsere präklinischen Programme können sich

verzögern oder niemals zu klinischen Studien übergehen; wir verlassen uns auf

Dritte, die uns bei der Durchführung unserer klinischen Studien und einiger

Aspekte unserer Forschung und präklinischen Tests unterstützen, und diese

klinischen Studien, einschließlich des Fortschritts und der damit verbundenen

Meilensteine, können von mehreren Faktoren beeinflusst werden, einschließlich

der Nichteinhaltung von Fristen durch diese Dritten beim Abschluss solcher

Studien, Forschungsprojekte oder Tests, Änderungen an Studienstandorten und

anderer Umstände; wir verlassen uns derzeit auf qualifizierte Therapeuten, die

an externen Prüfzentren für klinische Studien arbeiten, um bestimmte unserer

Produktkandidaten in unseren klinischen Studien zu verabreichen, und wir

erwarten, dass dies nach der Genehmigung unserer aktuellen oder zukünftigen

Produktkandidaten, falls vorhanden, fortgesetzt wird; wenn Standorte von

Drittanbietern keine ausreichende Anzahl von Therapeuten rekrutieren und halten

oder ihre Therapeuten nicht effektiv verwalten, würde unser Geschäft, unsere

Finanzlage und unser Betriebsergebnis erheblich geschädigt; wir können nicht

garantieren, dass einer unserer Produktkandidaten die behördliche Zulassung

erhält, die erforderlich ist, bevor sie vermarktet werden können; Forschung und

Entwicklung von Arzneimitteln, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) abzielen,

sind besonders schwierig, und es kann schwierig sein, vorherzusagen und zu

verstehen, warum ein Arzneimittel bei einigen Patienten eine positive Wirkung

hat, bei anderen jedoch nicht; wir sind in einem Umfeld des schnellen

technologischen und wissenschaftlichen Wandels einem erheblichen Wettbewerb

ausgesetzt; Dritte können geltend machen, dass wir gegen ihre geistigen

Eigentumsrechte verstoßen, sie unterschlagen oder anderweitig verletzen, und der

Ausgang davon wäre ungewiss und könnte unsere Entwicklungs- und

Kommerzialisierungsbemühungen verhindern oder verzögern; aufgrund von Auflagen

in unserem Darlehensvertrag mit Hercules Capital, Inc. kann unsere operative

Tätigkeit eingeschränkt sein und wir können verpflichtet sein, die ausstehenden

Schulden zurückzuzahlen, falls wir gegen die Auflagen verstoßen oder ein

Verzugsereignis eintritt, was sich erheblich nachteilig auf unser Geschäft

auswirken könnte; ein Wechsel unseres Ortes der tatsächlichen Geschäftsführung

kann unsere Gesamtsteuerbelastung erhöhen; wir haben wesentliche Schwächen im

Zusammenhang mit unserer internen Kontrolle der Finanzberichterstattung

festgestellt; und eine Pandemie, Epidemie oder der Ausbruch einer

Infektionskrankheit wie die COVID-19-Pandemie kann unser Geschäft,

einschließlich unserer präklinischen Studien, klinischen Studien, Dritter, auf

die wir uns verlassen, unserer Lieferkette, unserer Fähigkeit, Kapital zu

beschaffen, unserer Fähigkeit, regelmäßige Geschäfte zu machen und unserer

finanziellen Ergebnisse, erheblich und nachteilig beeinflussen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe wichtiger Faktoren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in

den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen, die unter?Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I,

?Erläuterungen und Analyse der Finanz- und Ertragslage durch die

Geschäftsleitung (Management's Discussion and Analysis of Financial Condition

and Results of Operations)" in Punkt 7 von Teil II und an anderer Stelle in

unserem bei der Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereichten

Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr beschrieben

sind, und die durch andere von uns bei der SEC eingereichte oder vorgelegte

Unterlagen aktualisiert werden können.

Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum

Datum dieser Pressemitteilung, und Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete

Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Obwohl wir der

Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen

Erwartungen angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen

Ergebnisse, die Leistung oder Ereignisse und Umstände, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen erläutert werden, erreicht werden oder eintreten

werden. Wir verpflichten uns nicht dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus

irgendeinem Grund nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder

diese Aussagen den tatsächlichen Ergebnissen oder geänderten Erwartungen

anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontaktinformationen

Anlegerkontakt:

Stephen Bardin

Chief Financial Officer

IR@atai.life

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=reQz6NblgBhowOSMneS9WJWTdxfKDNc9or8Q

NZQvc6H8szKqdkYgx5dNQZfeZGiyW2mLsYG2R-lY00-dZxmQTg==)

Medienkontakt:

Allan Malievsky

Senior Director, External Affairs

PR@atai.life

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kCp63mOdz28ZIKVmHuLdkVFbdRkQFQ-

DxICc-PitmIuv648Y-4eWrVb2kzF8l86wolaeI2ovnHE3_mlCt8ZYuA==)

ATAI LIFE SCIENCES N.V.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISRECHNUNG

(Beträge in Tausend, mit Ausnahme der Aktienbeträge und Beträge pro Aktie)

(ungeprüft)

Three Months Ended

March 31,

----------------------------------

2023 2022

----------------- ----------------

License revenue $ 37 $ -

Operating expenses:

Research and development 19,281 15,460

General and administrative 13,970 17,982

----------------- ----------------

Total operating expenses 33,251 33,442

----------------- ----------------

Loss from operations (33,214 ) (33,442 )

----------------- ----------------

Other income (expense), net 58 1,521

----------------- ----------------

Loss before income taxes (33,156 ) (31,921 )

Provision for income taxes (165 ) (41 )

Losses from investments in equity method

investees, net of tax (1,033 ) (5,596 )

----------------- ----------------

Net loss (34,354 ) (37,558 )

Net loss attributable to noncontrolling

interests (1,219 ) (689 )

----------------- ----------------

Net loss attributable to ATAI Life Sciences

N.V. stockholders $ (33,135 ) $ (36,869 )

----------------- ----------------

Net loss per share attributable to ATAI Life

Sciences N.V.stockholders - basic and

diluted $ (0.21 ) $ (0.24 )

----------------- ----------------

Weighted average common shares outstanding

attributable to ATAILife Sciences N.V.

stockholders - basic and diluted 155,792,490 153,529,268

----------------- ----------------

ATAI LIFE SCIENCES N.V.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ

(Beträge in Tausend)

March 31 December 31,

2023 2022

------------- -------------------------------

(unaudited) (1 )

Assets

Cash and cash equivalents $ 185,885 $ 190,613

Securities carried at fair

value 63,998 82,496

Prepaid expenses and other

current assets 9,199 14,036

Short term notes receivable -

related parties, net 8,851 -

Property and equipment, net 1,114 928

Operating lease right-of-use

asset, net 1,489 226

Other investments 5,846 6,755

Long term notes receivable -

related parties, net 1,155 7,262

Other assets 3,180 3,125

------------- -------------------------------

Total assets $ 280,717 $ 305,441

------------- -------------------------------

Liabilities and Stockholders'

Equity

Accounts payable 4,915 2,399

Accrued liabilities 13,819 17,306

Current portion of lease

liability 317 180

Other current liabilities 902 12

Non-current portion of

contingent consideration

liability - related parties 918 953

Non-current portion of lease

liability 1,185 44

Convertible promissory notes -

related parties, net of

discounts and deferred issuance

costs 422 415

Long-term debt, net 14,783 14,702

Other liabilities 2,816 3,664

Total stockholders' equity

attributable to ATAI Life

Sciences N.V. stockholders 236,825 260,740

Noncontrolling interests 3,815 5,026

------------- -------------------------------

Total liabilities and

stockholders' equity $ 280,717 $ 305,441

------------- -------------------------------

(1) Der verkürzte Konzernabschluss zum und für das am 31. Dezember 2022

endende Geschäftsjahr ist aus dem geprüften Konzernabschluss zu diesem Datum

abgeleitet.

°