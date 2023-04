GNW-Adhoc: Biognosys stellt auf der AACR-Jahrestagung 2023 neue Krebsforschung auf seinen Proteomik-Plattformen vor und treibt die Datenanalyse mit der Einfü...

^* In Zusammenarbeit mit prominenten Biopharmaunternehmen und akademischen

Einrichtungen wird Biognosys die technologischen Fortschritte und die

Vielseitigkeit der TrueDiscovery(TM)-, TrueTarget(TM)- und TrueSignature(TM)-

Proteomik-Plattformen für das gesamte Spektrum der onkologischen Forschung

und klinischen Entwicklung demonstrieren

* Proteoverse(TM) bietet eine intuitive und interaktive Datenvisualisierung, um

Proteomikdaten leichter zugänglich zu machen und verwertbare biologische

Erkenntnisse für die Biomarker- und Biopharmaforschung zu gewinnen

ZÜRICH, Schweiz und CAMBRIDGE, Massachusetts, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation

für die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten, hat heute die Einzelheiten

seiner Teilnahme an der Jahrestagung 2023 der American Association for Cancer

Research (AACR) bekanntgegeben, die vom 14. bis 19. April 2023 in Orlando,

Florida, stattfinden wird. Das Unternehmen wird acht wissenschaftliche Poster

rund um seine drei Forschungsdienstleistungsplattformen TrueDiscovery(TM),

TrueTarget(TM) und TrueSignature(TM) in Zusammenarbeit mit führenden Forschern von

Biopharmaunternehmen und akademischen Einrichtungen präsentieren.

Das wissenschaftliche Expertenteam von Biognosys wird ebenfalls an Stand Nr.

319 vertreten sein. Neben der Präsentation seiner Forschungsplattformen und

-anwendungen wird das Unternehmen zum ersten Mal sein neues

Datenexplorationstool Proteoverse vorstellen und demonstrieren.

?Unsere starke wissenschaftliche Präsenz mit führenden Mitarbeitern auf der

AACR-Jahrestagung belegt die wachsende Dynamik der massenspektrometriebasierten

Proteomik in der onkologischen Biomarkerforschung und Arzneimittelentwicklung",

so Dr. Kristina Beeler, Chief Business Officer von Biognosys.?Die

Markteinführung von Proteoverse(TM) revolutioniert die Datenanalyse in der

Proteomik und stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Proteomik für

Forscher noch zugänglicher und praktikabler zu machen, damit sie neue Biomarker

und Ziele für Medikamente identifizieren können - was dazu beiträgt, diese

Dynamik fortzusetzen."

Der strategische Partner von Biognosys, Bruker, wird am Stand Nr. 1818 anwesend

sein, um sein Ökosystem für Proteomik und seine Bildgebungsfähigkeiten in der

Onkologie vorzustellen.

Proteoverse(TM): Zugriff auf Proteomik mit intuitiver Datenvisualisierung

Die innovativen Forschungsdienstleistungsplattformen von Biognosys bieten

branchenführende Tiefe und Qualität bei der Erzeugung von

Massenspektrometriedaten. Proteoverse verbessert den Zugang zu diesen

umfrangreichen Daten und bietet eine breite Palette an intuitiven und

interaktiven Funktionen zur Datenvisualisierung und -exploration. Kunden können

schnell und einfach wertvolle biologische Erkenntnisse gewinnen, um ihre

Forschung voranzutreiben, indem sie die interessantesten Analyten aus Tausenden

von Proteinen entdecken, ihre Struktur auf Peptidebene untersuchen und ihre

biologische Relevanz prüfen.

Das Tool wird zusammen mit den TrueDiscovery-Forschungsprojekten von Biognosys

angeboten, zunächst in einer Early-Access-Version und später für alle Kunden.

8 Wissenschaftliche Posterpräsentationen: Transformative Erkenntnisse von der

Entdeckung bis zur Klinik

Die Poster können ab Mittwoch, 19. April, unter biognosys.com/aacr23

(https://biognosys.com/conferences/aacr23) heruntergeladen werden.

* Abstract 185

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/2437): Global

mapping of pathway modules and phosphorylation networks in PDX and

corresponding organoid (PDXO) models treated with targeted therapies

(Globale Kartierung von Signalwegmodulen und Phosphorylierungsnetzwerken in

PDX- und entsprechenden Organoidmodellen (PDXO) bei der Behandlung mit

zielgerichteten Therapien)

* Referent: Dr. Jakob Vowinckel

* In Zusammenarbeit mit: Crown Bioscience

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyper Reaction

Monitoring, Phosphoproteome Profiling

* Sitzung: Tumororganoide für therapeutische Tests

* Datum und Uhrzeit: Sonntag, 16. April 2023, 13.30 Uhr - 17.00 Uhr

* Abstract 2024

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/4076):

Hochauflösende limitierte Proteolyse (HR-LiP), ein neuartiger struktureller

Proteomik-Ansatz für die Vorhersage von Bindungsereignissen zwischen kleinen

Molekülen und Proteinen

* Referent: Dr. Nigel Beaton

* In Zusammenarbeit mit: Cedilla Therapeutics

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueTarget, hochauflösende

begrenzte Proteolyse, Drug Target Validation

* Sitzung: Proteomik und Entdeckung von Biomarkern

* Datum und Uhrzeit: Montag, 17. April 2023, 9.00 Uhr - 12.30 Uhr

* Abstract 2991

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/6996):

Komplementarität von Klasse-I- und Klasse-II-Neoantigen-Kartierung bei MSI-

hochgradigem kolorektalem Krebs in Gewebeproben in Nadelbiopsiegröße

* Referent: Dr. Christopher Below

* In Zusammenarbeit mit: Indivumed

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyper Reaction

Monitoring, Immunopeptidome Profiling

* Sitzung: Tumorantigene und Antigenpräsentation

* Datum und Uhrzeit: Montag, 17. April 2023, 13.30 Uhr - 17.00 Uhr

* Abstract 5059

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/9160):

Hochdurchsatzüberwachung von Proteoformen und -wegen durch multiplexe und

anpassbare Massenspektrometrie-Assay-Panels

* Referent: Dr. Yuehan Feng

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueSignature, Parallel Reaction

Monitoring, Pharmacodynamic Biomarkers

* Sitzung: Pharmakologische Ansätze

* Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. April 2023, 13:30 - 17:00 Uhr

* Abstract 3974

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/1998): Entdeckung

und Validierung von therapeutischen Targets in Immunzellen durch

massenspektrometriebasierte Proteomik

* Referent: Dr. Jakob Vowinckel

* In Zusammenarbeit mit: Genmab

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyper Reaction

Monitoring, Mechanism of Action Studies

* Sitzung: Identifizierung von molekularen Zielen 2 / Neue nicht-klinische

Modelle für Ziele

* Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. April 2023, 9:00 - 12:30 Uhr

* Abstract 3847

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/7697): Target-

Identifizierung eines Multi-Pass-Transmembran-G-Protein-gekoppelten

Rezeptors mit Hilfe der limitierten proteolysegekoppelten

Massenspektrometrie (LiP-MS)

* Referent: Dr. Nigel Beaton

* In Zusammenarbeit mit: InterAx Biotech

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueTarget, Massenspektrometrie

mit eingeschränkter Proteolyse, Drug Target Deconvolution

* Sitzung: Strukturelle und chemische Biologie

* Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. April 2023, 9:00 - 12:30 Uhr

* Abstract 5300

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/3293):

Massenspektrometriebbasierte Protein-Biomarker-Analyse bei Chemo-

Immuntherapie-Kombinationen identifiziert einzigartige Immunsignaturen bei

Bauchspeicheldrüsenkrebs

* Referent: Dr. Nigel Beaton

* Mit Unterstützung von: Parker Institute for Cancer Immunotherapy (PICI)

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyper Reaction

Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery

* Sitzung: Biologische Massenspektrometrie und Systembiologie

* Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. April 2023, 13:30 - 17:00 Uhr

* Abstract 4352

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/4159): Nutzung

der tiefen Proteom-Profilierung von extrazellulären Vesikeln aus Plasma und

Serum für die Entdeckung von Melanom-Biomarkern und die Sektion der

Krankheit)

* Referent: Dr. Yuehan Feng

* In Zusammenarbeit mit: Universitätsspital Zürich und Stanford University

* Plattform, Technologie und Anwendung: TrueDiscovery, Hyper Reaction

Monitoring, Biofluid Biomarker Discovery

* Sitzung: Biomarker von therapeutischem Nutzen 4

* Datum und Uhrzeit: Dienstag, 18. April 2023, 9:00 - 12:30 Uhr

Über TrueDiscovery(TM)

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomiklösungen

für die gesamte Arzneimittelentwicklung.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM)-

Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und

patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von

unabhängiger Datenerfassung (Data Independent Acquisition; DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um

Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von

Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste,

unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit

unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem

Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Die Studien

können in einer GLP-zertifizierten und GCP-konformen Umgebung durchgeführt

werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio

(http://truediscovery.bio).

Über TrueTarget(TM)

Die TrueTarget-Proteomikplattform von Biognosys ist eine einzigartige Lösung für

die drängendsten Herausforderungen in der frühen Medikamentenentwicklung, indem

sie On- und Off-Ziele identifiziert, um die Medikamentenentwicklung in der

gesamten Pipeline zu beschleunigen und das Risiko zu verringern.

TrueTarget basiert auf der Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), einer

von Biognosys mitentwickelten, patentierten Chemoproteomik-Technologie.

TrueTarget ist das einzige Tool, das strukturelle Veränderungen im gesamten

Proteom mit einer Auflösung auf Peptidebene untersucht und so einzigartige

Einblicke in die Bindung von Substanzen und die Identifizierung von Targets

ermöglicht.

Die Plattform ermöglicht die Aufklärung von Wirkmechanismen und die Aufdeckung

von unerwarteten Toxizitäten. Weitere Informationen finden Sie unter

truetarget.bio (http://truesignature.bio/).

Über TrueSignature(TM)

Die TrueSignature-Plattform von Biognosys bietet hochpräzise, individuell

anpassbare Proteomik-Panels für pharmakodynamische Messwerte und die Überwachung

klinischer Biomarker.

Die Plattform basiert auf der Massenspektrometrie mit paralleler

Reaktionsüberwachung und ermöglicht eine vollständige Anpassung und

Unabhängigkeit von affinitätsbasierter Erkennung und der Verfügbarkeit von

Reagenzien. Die TrueSignature-Panels bieten ein noch nie dagewesenes Maß an

Multiplexing und ermöglichen die gleichzeitige absolute Quantifizierung von bis

zu 100 Proteinen.

TrueSignature-Panels können innerhalb weniger Wochen entwickelt werden und sind

sowohl als eigenständige als auch als integrierte Lösung erhältlich, bei der die

Erkenntnisse aus den TrueDiscovery-Studien die Auswahl der Proteine im

kundenspezifischen Panel leiten. Die Messungen werden in der hochmodernen Anlage

von Biognosys, dem weltweit größten GLP-zertifizierten und GCP-konformen High-

End-Labor für Massenspektrometrie, mit beispielloser Geschwindigkeit und

Durchsatz durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter truesignature.bio

(http://truesignature.bio/).

Über Biognosys

Wir bei Biognosys sind davon überzeugt, dass tiefe Einblicke in das Proteom der

Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft für ein

besseres Leben verändern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an

Proteomiklösungen der nächsten Generation, einschließlich der

Forschungsdienstleistungsplattformen TrueDiscovery(TM), TrueTarget(TM) und

TrueSignature(TM), unserer Flaggschiff-Software Spectronaut(®) und dem PQ500(TM)-Kit,

sorgen wir dafür, dass Erkenntnisse aus dem Proteom gezogen werden können, um

die Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungsfindung zu

unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der

Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und

Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die

hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit

branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere

strategische Partnerschaft mit Bruker (Nasdaq: BRKR) machen wir die Proteomik

weltweit zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com

(http://www.biognosys.com).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die

offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren

Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original

veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit

der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

°