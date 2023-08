GNW-Adhoc: Blue Diamond Resorts kündigt aufregende Upgrades für Diamond ClubT- und Star ClassT-Kategorien an

^TORONTO, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, ein

renommiertes All-Inclusive-Resort-Unternehmen, das für seine maßgeschneiderten

Gastgewerbemarken und außergewöhnlichen Gästeerlebnisse bekannt ist, freut sich,

wesentliche Upgrades seiner ausgezeichneten Diamond Club(TM)-

(https://www.royaltonresorts.com/diamond-club) und Star Class(TM)-

(https://www.planethollywoodhotels.com/star-class)Zimmerkategorien anzukündigen.

Diese Upgrades werden derzeit in den Portfolios der Royalton Luxury Resorts und

Planet Hollywood Beach Resorts angeboten und sind für Gäste mit Buchungen ab dem

1. Oktober 2023 verfügbar. Die Einführung dieser Upgrades unterstreicht das

unermüdliche Engagement des Unternehmens, seinen geschätzten Gästen ein

Höchstmaß an Service und Zufriedenheit zu bieten.

Mit viel Liebe zum Detail und dem Bestreben, die Erwartungen der Gäste zu

übertreffen, hat Blue Diamond Resorts die Verbesserung des Gästeerlebnisses in

allen Regionen und Abteilungen zur Priorität gemacht, um den Wünschen und

Erwartungen der Reisenden von heute gerecht zu werden. Die Erweiterungen

umfassen erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Speisen und Getränke,

Zimmererlebnis und Gästeservice, mit besonderem Augenmerk auf den beliebten

Butler-Service, der zum Synonym für Luxus und persönliche Betreuung geworden

ist.

?Blue Diamond Resorts hat sich schon immer verpflichtet, den Standard für

hervorragende Leistungen in der Hotelbranche zu setzen", so Jurgen Stutz, Senior

Vice President of Sales, Marketing, Revenue and Distribution von Blue Diamond

Resorts.?Diese aufregenden Upgrades spiegeln unser Engagement wider, die

Erfahrungen unserer Gäste kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass

ihre Zufriedenheit unübertroffen bleibt."

Einer der Höhepunkte der Modernisierungen ist die Erweiterung des erfolgreichen

Butler-Services der Blue Diamond Resorts. Das Unternehmen wird die Anzahl der

Butler pro Resort erhöhen, um so ein höheres Maß an persönlichem Service für

jeden Gast zu gewährleisten. Um die Exklusivität und Aufmerksamkeit zu erhöhen,

werden mehr Butler für den Zimmerservice zuständig sein, um ein wirklich

persönliches Erlebnis zu garantieren und gleichzeitig mehr Arbeitsplätze in der

Region zu schaffen. Ein intensives Trainingsprogramm für die Butler erleichtert

die reibungslose Interaktion und die persönliche Betreuung der Gäste während

ihres gesamten Aufenthalts.

Zusätzlich zum verbesserten Butler-Service erweitert Blue Diamond Resorts die

Auswahl an erstklassigen Getränken und Spirituosen, die in allen Diamond Club(TM)-

und Star Class(TM)-Bars im gesamten Resort sowie in den ausgewiesenen Lounges

erhältlich sind. Dadurch kann den Gästen eine unvergleichliche Auswahl an

feinsten Getränken geboten und ein neuer Standard für luxuriöse All-inclusive-

Erlebnisse gesetzt werden. Das kulinarische Angebot für Diamond Club(TM)- und Star

Class(TM)-Gäste wird ebenfalls erweitert und verbessert, mit speziellen

Frühstücksrestaurants und einem verbesserten Zimmerservice, zu dem auch eine

neue Wein- und Bierauswahl gehört.

Blue Diamond Resorts hat erkannt, wie wichtig die Liebe zum Detail ist, und

überprüft und aktualisiert sorgfältig alle Annehmlichkeiten in den Zimmern für

Diamond Club(TM)- und Star Class(TM)-Gäste.

Diese bedeutenden Upgrades für den Diamond Club(TM)-

(http://www.royaltonresorts.com/diamond-club) und Star Class(TM)-

(https://www.planethollywoodhotels.com/star-class) Kategorien sind ein Beispiel

für das unermüdliche Engagement der Blue Diamond Resorts, außergewöhnlichen

Service und Zufriedenheit zu bieten. Die Gäste können sich auf ein wahrhaft

gehobenes und unvergessliches Erlebnis freuen, mit persönlichem Butler-Service,

einer umfangreichen Auswahl an Premium-Getränken und luxuriösen Annehmlichkeiten

auf den Zimmern. Blue Diamond Resorts freut sich darauf, anspruchsvolle Reisende

zu empfangen und ihnen ein unvergleichliches Niveau an Luxus und

Gastfreundschaft zu bieten.

Für weitere Informationen über diese Upgrades oder um eine Reservierung

vorzunehmen, besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com) oder www.planethollywoodhotels.com

(http://www.planethollywoodhotels.com)

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über 60

Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten

Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob

die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von

Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen

Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In

Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports Event Guarantee(TM) gelten sie alle als

eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das

Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur

für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um

die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton

CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige

All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In

verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung

eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet

das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren

einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen

Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa

(https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren

Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen

oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während

Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert

in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet.

Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt

seine Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit

einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der

Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet

Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi

ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im

Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b84c59b7-5525-4526-a31f-

1cf7e0a57427/de

°