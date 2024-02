GNW-Adhoc: Blue Diamond Resorts stellt "Diamond Jetsetter Experience" vor - das ultimative All-Inclusive-Abenteuer

^ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts

(https://www.bluediamondresorts.com/), die innovativste und am schnellsten

wachsende Resortkette in der Karibik, setzt mit der Enthüllung ihres

neuen Diamond Jetsetter Experience: The Ultimate All-Inclusive Adventure

(https://www.bluediamondresorts.com/jetsetter-experience) neue Maßstäbe - mit

gehobenen Angeboten, die auch die anspruchsvollsten Reisenden in den Royalton

Luxury Resorts und Planet Hollywood Beach Resorts in Antigua, Cancun, Montego

Bay, Punta Cana und Saint Lucia begeistern werden, und mit dem neuen Luxus-

Privatflugdienst der Marke, Blue Diamond Jets, der sie stilvoll hin- und

zurückbringt. Die inspirierten Angebote zeigen, wie weit die Blue Diamond

Resorts bereit sind, außergewöhnliche gastgewerbliche Erlebnisse,

Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für Gäste bereitzustellen, die inmitten

der tropischen Schönheit und des einladenden Flairs der Karibik Erinnerungen

schaffen.

Blue Diamond Jets bietet einen Privatjet-Service von Toronto oder New York aus

an. Dies garantiert einen fulminanten Start in das Ultimate All-Inclusive-Paket,

das einen personalisierten Flugtransport für sechs Gäste beinhaltet (zusätzliche

Gäste werden separat berechnet). Die Gäste verbringen einmalige 5 oder 7 Nächte

in den Chairman und Producers Luxury Suites, den Swim-Out-Suiten mit zwei

Schlafzimmern und den Suiten am Meer. Diese luxuriösen Unterkünfte sind ca. 280

Quadratmeter groß und verfügen über geräumige Wohn- und Esszimmer, eine Küche,

einen Billardtisch, Whirlpools im Innen- und Außenbereich sowie Schlafzimmer mit

Kingsize- und Queensize-Betten.

Die Gäste können sich darauf freuen, von einem persönlichen Butler, der ihnen

auch beim Packen hilft, in einem privaten SUV zu Hause abgeholt zu werden. Der

komplette Flug-Check-in und die Aushändigung von personalisierten Resort-

Armbändern ermöglichen ihnen den Zugang zu ihrer Suite am Zielort. Außerdem

erwartet sie bei ihrer Ankunft im Resort eine Vielzahl von luxuriösen

Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Der persönliche Butler-Service wird auch

während des Fluges fortgesetzt, mit Annehmlichkeiten wie Aromatherapie mit

ätherischen Ölen aus dem Royal Spa und einem Menü, das von einem der

charakteristischen Restaurants des Royalton oder des Planet Hollywood Beach

Resorts zubereitet wird - mit unbegrenzten Mimosas als Höhepunkt.

Bei der Ankunft in der Karibik erwartet die Gäste ein Ultimate All-Inclusive-

Paket (https://www.bluediamondresorts.com/jetsetter-experience) mit

Erfrischungen und persönlicher Begrüßung durch das Hotelpersonal und direktem

Zugang zu den Chairman- oder Producers-Suiten, wie die erstklassigen Unterkünfte

im Royalton und Planet Hollywood genannt werden, mit besonderen Annehmlichkeiten

wie Hausschuhen und Bademänteln mit Monogramm, erstklassigen Spirituosen, einem

Aromatherapie-Menü und einem abendlichen Wohlfühlservice mit Gebäck.

Gäste, denen der Sinn nach mehr steht, bekommen Paketangebote wie private

Abendessen in Restaurants und am Strand. Darüber hinaus werden sie einen

gehaltvollen Mixology-Kurs und eine Weinverkostung genießen, die unter der

Mittagssonne stattfindet. Das Mittagessen wird vom Küchenchef des Resorts in

ihrer Suite zubereitet, und das tägliche Frühstück wird auf ihrer privaten

Terrasse serviert. Zu den weiteren kostenlosen Angeboten gehören der tägliche

Zugang zu einer privaten Strand- oder Poolkabine mit einem persönlichen Catering

aus den Restaurants des Resorts, ein Fotoshooting am Strand, um die schönsten

Erinnerungen festzuhalten, und vieles mehr. Für Gäste, die dieses Paket buchen,

sind alle Spa-Behandlungen sowie eine unbegrenzte Anzahl von Hydrotherapie-

Behandlungen im Royal Spa oder PH Spa inbegriffen. Die Gäste, die dieses Paket

gebucht haben, werden auch mit einem privaten Katamaran-Ausflug bei

Sonnenuntergang verwöhnt, bei dem sie die wunderschöne Küste entlang des

kristallblauen Meeres erkunden können, sowie mit einem kulturellen Erlebnis, das

zum Reiseziel passt.

Das neue Ultimate All-Inclusive-Paket von Blue Diamond Resorts beginnt bei

139.999 USD für 6 Gäste, die als Gruppe reisen, wobei der Preis alle

Bestandteile des Pakets umfasst: Privatflüge mit Blue Diamond Jets ab New York

City oder Toronto; Aufenthalt in den Royalton Luxury Resorts und/oder Planet

Hollywood Beach Resorts in Top-Suiten der Zimmerkategorien Diamond Club(TM) und

Star Class(TM); luxuriöser Landtransport vom Flughafen zum Hotel und zurück;

exklusive Resort-Erlebnisse und Annehmlichkeiten; Luxusausflüge am Reiseziel.

Um mehr zu erfahren oder eine Buchung für diese exklusive Reise mit dem Ultimate

All-Inclusive-Paket anzufordern, besuchen Sie bitte die Website

(https://www.bluediamondresorts.com/jetsetter-experience) zum Paket von Blue

Diamond Resorts.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über 60

Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten

Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder zur Familie gehört. Ganz

gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder

Hochzeitsgesellschaft, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als

Individualreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellem Service und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller

Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton

(https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit

exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterkunft, um die

Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC

(https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, einer pulsierenden und lebendigen

All-inclusive-Marke, die Unerwartetes bietet. Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In

verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung

eintauchen und unendliche Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaika bietet

das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren

einen einzigartigen All-Inclusive-FKK-Urlaub an einem abgelegenen

Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa

(https://www.memoriesresorts.com/) ermöglicht Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren

Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen

oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während

Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) ein hervorragendes Preis-

Leistungs-Verhältnis in einer atemberaubendem Umgebung mit reichem Kultur- und

Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts

(https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A

Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven

Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik

und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene

(https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub

nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination

und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b881722b-de6a-

4cb4-93e8-445887478a7c.

°