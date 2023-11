GNW-Adhoc: Chilau Foods führt EEASY Lid für sein gesamtes Sortiment an Südstaaten-Eintopfbasen ein

^DAYTON, Ohio, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience

Technologies (https://eeasylid.com/) (CCT), Hersteller des EEASY Lid, der ersten

Deckelinnovation für Gläser seit mehr als 75 Jahren, gibt heute seine

Partnerschaft mit Chilau Foods (https://chilaufoods.com/), bekannt, einer

Produktlinie mit von den Südstaaten inspirierten Eintopfbasen und Gewürzen.

Chilau Foods stellt für alle seine Produkte auf den EEASY Lid um und bietet

seinen Verbrauchern damit eine neue Dimension der Zugänglichkeit. Die Produkte

von Chilau sind derzeit in fast 350 Geschäften in den USA erhältlich, darunter

Winn-Dixie, Market Street, Albertsons, United Supermarkets, Harveys Supermarkets

und Plum Market. Der EEASY Lid wird bis zum Ende des ersten Quartals 2024 für

alle Chilau-Produkte in diesen Geschäften erhältlich sein.

?Unsere Eintopfbasen wurden entwickelt, um das Kochen einfach und lecker zu

machen, aber das Öffnen unserer Gläser sollte genauso einfach sein", so Michael

Anderson, Gründer von Chilau Foods.?Wir waren schon immer ein Unternehmen, das

den Verbrauchern das Kochen leicht macht. Während wir expandieren, ermöglicht

uns der EEASY Lid, unseren Kunden ein unschlagbares Kocherlebnis zu bieten,

angefangen bei der zugänglichen Verpackung."

IPAC, Inc of Winter Springs (https://www.copack.com/) in Florida - der

Kontraktpacker für Chilau Foods - hat kürzlich seine Produktionslinie auf den

EEASY-Deckel umgestellt.

Der patentierte EEASY LID von CCT wurde entwickelt, um Marken zu ermöglichen,

den Kunden das Öffnen der Gläser mit ihren Lebensmittelprodukten auf

unvergleichliche Weise zu erleichtern. Mit dem EEASY Lid können Verbraucher

vakuumversiegelte Behälter durch einfaches Drücken eines Knopfes auf dem Deckel

(https://www.youtube.com/watch?v=PEcUvM3Dvo4)öffnen, wodurch das zum Öffnen des

Deckels erforderliche Drehmoment um bis zu 50 % reduziert wird.

Herkömmliche Gläser in den Verkaufsregalen benötigen zum Öffnen ein Drehmoment

von mehr als 4,5 Nm - einige sogar mehr als 5,5 Nm. Mit dem EEASY Lid ist nur

ein durchschnittliches Drehmoment von etwas mehr als 1 Nm erforderlich, um ein

Glas zu öffnen.

Chilau Foods ist die vierte Marke, die den EEASY Lid verwendet. Der EEASY Lid

wird derzeit auf Produkten in über 250 Filialen von Wegmans, Stop & Shop, Price

Chopper und Tops Friendly Markets sowie in ausgewählten Lebensmittelgeschäften

im Nordosten der USA verwendet. Auch in den EDEKA Kempken Märkten in Krefeld,

Deutschland, wird der EEASY Lid auf Produkten eingesetzt.

?Mit dieser Partnerschaft macht Chilau Foods barrierefreie Verpackungen zur Norm

und nicht zur Ausnahme", so Brandon Bach, President von CCT.?Mit der

Entwicklung des EEASY Lid haben wir das uralte Problem des Öffnens

widerspenstiger Glasdeckel gelöst, das die Verbraucher seit der Erfindung des

Glasdeckels geplagt hat. Es ist großartig zu sehen, dass immer mehr Marken den

EEASY Lid übernehmen und dazu beitragen, die Bedürfnisse der Verbraucher zu

erfüllen."

CCT produziert den 63 mm großen EEASY LID in seinem 1.486 Quadratmeter großen,

hochmodernen Technologiezentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio.

CCT verfügt über die Kapazitäten, etwa 800 EEASY LIDs mit Aluminiumlasche pro

Minute zu produzieren - mehr als 250 Millionen pro Jahr.

Klicken Sie hier

(https://www.dropbox.com/sh/i1gph6yjyejyvp6/AAAAp02sYbqmrIFK3y3df1gya?dl=0), um

die Pressemappe mit Bildern, Forschungsergebnissen, Videos und Etiketten

herunterzuladen.

Weitere Informationen über CCT finden Sie unter eeasylid.com

(https://eeasylid.com/).

EEASY LIDs und Demo-Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Über Consumer Convenience Technologies

Consumer Convenience Technologies (CCT) ist der Hersteller des EEASY(TM) Lid, der

ersten großen Deckelinnovation seit über 75 Jahren und Gewinner des Fast

Company's Innovation by Design Awards. Die patentierte Technologie von CCT

erleichtert das Öffnen von vakuumversiegelten Gläsern um bis zu 50 % - mit nur

einem Knopfdruck. Der EEASY LID öffnet den Markt für 49 % der Bevölkerung, die

nicht über die körperlichen Kräfte verfügen oder denen es schwerfällt, ein

vakuumversiegeltes Glas zu öffnen. Der EEASY LID ist der weltweit erste

Aluminiumdeckel für Konservengläser - eine nachhaltigere und haltbarere

Alternative zu herkömmlichen Stahldeckeln. CCT ist mit dem in Deutschland

ansässigen Unternehmen Trade Consult - einem Vertriebs- und

Marketingunternehmen, das sich auf die Lebensmittelindustrie und

Lebensmittelhersteller konzentriert - eine Partnerschaft eingegangen, um die

gesamte Einführung des EEASY LIDS auf dem europäischen Markt zu koordinieren.

Der EEASY LID wird im 1.486 Quadratmeter großen, hochmodernen Technologiezentrum

am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio, produziert. Der EEASY Lid wird

auf Produkten in mehr als 250 Märkten von Wegmans, Stop & Shop, Price Chopper

und Tops Friendly Markets sowie in ausgewählten Märkten von EDEKA Kempken in

Krefeld, Deutschland, eingesetzt. Weitere Informationen über den EEASY Lid

finden Sie unter https://eeasylid.com/.

Pressekontakt

Hannah Conley

Uproar PR for CCT

Hconley@uproarpr.com (mailto:Hconley@uproarpr.com)

321-236-0102

