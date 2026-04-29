GNW-Adhoc: Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft

^CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen

Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft

29. Apr 2026 / 12:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

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Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen

Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft

· Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. April 2026

erfolgt Beschluss zur Durchführung des öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zum

Erwerb von bis zu ca. 51 % des Grundkapitals gegen Zahlung einer Gegenleistung

von EUR 3,85 je Aktie

· Annahmefrist läuft voraussichtlich vom 5. Mai 2026 bis zum 15. Juni

2026

Düsseldorf, 29. April 2026. Der Vorstand der Cliq Digital AG (?CLIQ" oder die

?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

der Gesellschaft auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom

24. April 2026 beschlossen, ein öffentliches Teilrückerwerbsangebot für bis zu

2.987.012 Aktien der Gesellschaft (?CLIQ-Aktien") zu unterbreiten

(?Rückerwerbsangebot"). Die im Rahmen des Rückerwerbsangebots angebotene

Gegenleistung beträgt, entsprechend den Vorgaben des dem Rückerwerbs-angebot

zugrundeliegenden Hauptversammlungsbeschlusses, EUR 3,85 je CLIQ-Aktie. Damit

hat das Rückerwerbsangebot ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 11.499.996,20.

Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots beginnt am 5. Mai 2026, 0:00 Uhr

(MESZ) und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, voraussichtlich am 15. Juni

2026 um 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Rückerwerbsangebots mehr als

2.987.012 CLIQ-Aktien eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen

verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien.

Die Gesellschaft wird die von ihr auf Grundlage dieses Rückerwerbsangebots

erworbenen CLIQ-Aktien zwecks Kapitalherabsetzung unverzüglich nach Erwerb und

Erfüllung aller insoweit maßgeblichen Voraussetzungen einziehen.

Die weiteren Einzelheiten des Rückerwerbsangebots sind der Angebotsunterlage der

Gesellschaft zu entnehmen. Die Angebotsunterlage wird vor Beginn der

Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://cliqdigital.com/investors/) im Bereich?News & Aktionärsinformationen"

unter der Rubrik?Aktienrückkaufangebot" sowie im Bundesanzeiger

(https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden.

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DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE

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UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE

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EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER

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ÖFFENTLICHE AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN WERDEN IN DER

ANGEBOTSUNTERLAGE MITGETEILT WERDEN. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN

DER CLIQ WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM

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DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES

DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,

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RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.

DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER

GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN

DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN

IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT

ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN

SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN

AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT

IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN

DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.

SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,

STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",

?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND

ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN

ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE

ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN

UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE

AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND

UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND

IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND

DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,

RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.?

Kontakt

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

Ende der Insiderinformation

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|Sprache |Deutsch |

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|Unternehmen|CLIQ Digital AG |

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| |Regulated market, A35JS4; |

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|Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), |

| |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail |

| |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), |

| |Scale 30, MSCI World Micro Cap |

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