Cliq Digital Aktie
WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40
|
10.03.2026 21:04:39
GNW-Adhoc: Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot ...
^CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche
Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und
Kapitalherabsetzung der Gesellschaft
10. Mar 2026 / 21:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Düsseldorf, 10. März 2026 - Der Cliq Digital AG ("Gesellschaft") ist heute ein
schriftliches Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. ("Dylan Media") zur
Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ("aoHV 2026") zugegangen
("Einberufungsverlangen").
Gemäß dem Einberufungsverlangen soll die aoHV 2026 einen Beschluss über die
Durchführung eines öffentlichen Teilrückkaufangebots der Gesellschaft an alle
Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb von bis zu 2.987.012 Aktien, entsprechend
rund 50,99 % des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen Zahlung einer
Gegenleistung in Höhe von EUR 3,85 je Aktie ("Potenzielles
Teilrückkaufangebot"), verbunden mit einer Herabsetzung des Grundkapitals der
Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen des Potenziellen
Teilrückkaufangebots zu erwerbenden Aktien, fassen ("Potenzielle
Kapitalherabsetzung"). Zudem teilte Dylan Media der Gesellschaft mit, dass sie
sich unwiderruflich und unbedingt dazu verpflichten wird, das Potenzielle
Teilrückkaufangebot für die von ihr gehaltenen Aktien nicht anzunehmen.
Darüber hinaus hat Dylan Media darauf hingewiesen, dass die Liquidität der
Aktien der Gesellschaft aus ihrer Sicht sehr gering ist. Nach Einschätzung von
Dylan Media biete die derzeitige Börsennotierung der Gesellschaft keine
angemessenen Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten über die öffentlichen
Kapitalmärkte. Darüber hinaus erwarte Dylan Media angesichts der starken
Liquiditätsposition der Gesellschaft, dass diese kurz- und mittelfristig keinen
Finanzierungsbedarf über den Kapitalmarkt mehr haben wird. Vor diesem
Hintergrund hat Dylan Media der Gesellschaft empfohlen, im Zusammenhang mit dem
Potenziellen Teilrückkaufangebot und der Potenziellen Kapitalherabsetzung ein
De-listing zu erwägen, da es dem Unternehmen eine größere langfristige
Stabilität verschaffe.
Die Gesellschaft prüft das weitere Vorgehen und wird die Aktionäre und den
Kapitalmarkt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben weiter
informieren.
Kontakt
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|CLIQ Digital AG |
| | |
| |Grünstraße 8 |
| | |
| |40212 Düsseldorf |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+49 211 9350 706 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 211 9350150 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |investors@cliqdigital.com |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://cliqdigital.com/ |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |5299000KAU5HBSUPV421 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - |
| |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - |
| |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, |
| |Regulated market, A35JS4; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), |
| |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail |
| |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), |
| |Scale 30, MSCI World Micro Cap |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Aktien in diesem Artikel
|Cliq Digital AG
|2,25
|-10,02%
