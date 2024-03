GNW-Adhoc: Die neueste Roadmap der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa unterstützt Unternehmen und Behörden bei der Nutzung von Daten für KI

^Quantexa unterstützt die wachsende Anzahl von Unternehmen, die Daten, Analytik

und KI nutzen, um Silos aufzubrechen

* Dank der Partnerschaft mit Microsoft ist die Decision Intelligence-Plattform

von Quantexa ab sofort auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar; das

Unternehmen will native Lösungen für Azure entwickeln

* Die Technologievorschau zeigt den ehrgeizigen Plan von Quantexa, die

Akzeptanz von Plattformen, Lösungen und generativer KI bei

Geschäftsanwendern, Daten- und IT-Experten zu beschleunigen

* Die Kunden von Lighthouse nutzen den generativen KI-Assistenten Q Assist(TM)

bereits frühzeitig

LONDON, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender

Anbieter von Decision Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten

Sektor, nutzte die Bühne der QuanCon24 (https://www.quancon.com/), seiner

jährlichen Konferenz für Kunden und Partner, um die Roadmap seiner Decision

Intelligence-Plattform vorzustellen und gab ein Update zu Q Assist, einem

generativen Assistenten auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), der im Juli

letzten Jahres vorgestellt wurde. Zudem kündigte Quantexa eine Partnerschaft mit

Microsoft an. Dan Higgins, Chief Product Officer von Quantexa, gab gemeinsam mit

Kate Rosenshine, Global Technology Director, Strategic Partnerships bei

Microsoft, die sofortige Verfügbarkeit der Decision Intelligence-Plattform von

Quantexa auf dem Microsoft Azure Marketplace

(https://azuremarketplace.microsoft.com/en-

US/marketplace/apps/quantexa.quantexa_managed_app?tab=Overview) sowie Pläne für

eine neue Cloud-native KI-Lösung für mittelgroße Banken in den Vereinigten

Staaten bekannt.

Fokus auf Innovation und neue Fähigkeiten

Der ehrgeizige Plan von Quantexa, sich an die Spitze der aufstrebenden Kategorie

der Decision Intelligence zu setzen, ist darauf ausgerichtet, Unternehmen und

Behörden bei der Nutzung kontextbezogener Analytik und KI zur Verbesserung der

unternehmensweiten Entscheidungsfindung zu unterstützen. Quantexa legt den

Schwerpunkt auf die praktische, reale Anwendbarkeit von heute und hilft seinen

Kunden bei der Planung zukünftiger Technologieimplementierungen. Gartner(®) sagt

voraus, dass?bis 2027 75 % der neuen Inhalte im Bereich der Analytik für

intelligente Anwendungen durch generative KI kontextualisiert werden, was eine

zusammensetzbare Verbindung zwischen Erkenntnissen und Handlungen ermöglicht."*

Als Teil der Wachstumsstrategie von Quantexa stellte das Unternehmen die

Fähigkeit der Plattform vor, mit Hilfe von KI eine vertrauenswürdige Datenbasis

zu erstellen und bestehende Entscheidungsprozesse effektiver zu gestalten,

während sie sich gleichzeitig nahtlos in die bestehende technologische

Infrastruktur der Kunden einfügt.

Dan Higgins, Chief Product Officer von Quantexa, erklärte:?Wenn es um die

Technologie-Roadmap von Quantexa geht, orientieren wir uns an den Bedürfnissen

unserer Kunden und ihrem Führungsanspruch im Bereich der Decision Intelligence.

Dafür müssen wir unseren Kunden helfen, organisatorische Silos aufzubrechen, um

eine vertrauenswürdige Datenbasis zu erstellen, die Entscheidungsfindung zu

automatisieren und zu erweitern sowie die kontinuierliche Bewertung und

Verbesserung von Entscheidungsprozessen zu unterstützen. Mit der Einführung

neuer Funktionen und Lösungen konzentrieren wir uns weiterhin darauf,

bahnbrechende Innovationen zu liefern zur Unterstützung von Unternehmen in den

Bereichen Absicherung, Optimierung und Wachstum."

Quantexa beleuchtet vier wichtige Säulen der Roadmap

* Menschliche/AI-Entscheidungen stärken: Quantexa leistet weiterhin

Pionierarbeit bei der Entwicklung von Lösungen und Tools, die den Einsatz

von mehreren Datenquellen und von KI zur Automatisierung der

unternehmerischen Entscheidungslogik bei verschiedenen Anwendungen

ermöglichen. Quantexa aktualisiert seine Plattform mit verbesserten

Workflow-Funktionen, einschließlich neuer anpassbarer Scoring-,

Alarmierungs- und Entscheidungsmodelle. Quantexa hat die neuen Funktionen

der Plattform für das Fallmanagement und ein Update für Q Assist

vorgestellt. Q Assist wird von Kunden aus den Bereichen Banken,

Telekommunikation und Behörden in Pilotprogrammen eingesetzt, um

Finanzkriminalität, Betrug und andere Gefahren zu bekämpfen und mit Hilfe

von Customer Intelligence neue Umsatzmöglichkeiten zu identifizieren.

* Daten in großem Umfang mit KI und kontextbezogener Analytik nutzen:

Quantexas Fähigkeit, Kunden beim Aufbau einer vertrauenswürdigen Datenbasis

zu unterstützen und eine einheitliche Kundenperspektive zu gewinnen, ist

nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren für die Akzeptanz der Plattform.

Um der steigenden Nachfrage und der einzigartigen Komplexität der Branche

gerecht zu werden, präsentierte Quantexa Fortschritte im Bereich

Datenmanagement, kontextbezogene Analytik und KI-Funktionen. Quantexa gab

eine Vorschau auf die Fähigkeit, jenseits der News Intelligence die Aufnahme

und Analyse beliebiger unstrukturierter Datenquellen durch Entity Resolution

zu unterstützen und Kunden die Möglichkeit zu geben, durch die Kombination

von großen Sprachmodellen (LLMs) und Wissensgraphen groß angelegte

Graphenanalysen und maschinelles Graphenlernen zu ermöglichen.

* Beschleunigung der Time-to-Value durch vereinfachte Implementierungen und

Paketlösungen: Quantexa kündigte neue Optionen an, um Kunden und Partnern

den Einstieg in neue Implementierungsmethoden zu erleichtern, darunter die

Einführung von Out-of-the-Box-Konfigurationen sowie von Low-Code- und No-

Code-Tools. In diesem Jahr investiert Quantexa auch in die Beschleunigung

des Ausbaus seines wachsenden Ökosystems von Partnern, zu denen PWC, EY, Dun

& Bradstreet, KPMG und Moody's gehören, die auf der QuanCon24 als Partner

präsent waren.

* Nahtlose Integration in die bestehenden Technologiepakete und Prozesse der

Kunden: Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa verfügt über eine

offene und erweiterbare Architektur mit skalierbaren APIs und optimierten

Integrationen mit nachgelagerten Anwendungen und Systemen. Zukünftige

Bemühungen werden sich auf den Aufbau eines standardisierten Frameworks und

sofort einsatzbereiter Konnektoren konzentrieren.

Quantexa führt seine Decision Intelligence-Plattform und Lösungen im Rahmen

einer Partnerschaft mit Microsoft auf Azure ein

Ein Höhepunkt der Roadmap Session von Quantexa auf der heutigen Veranstaltung

war die Ankündigung der neuen Partnerschaft von Quantexa mit Microsoft. Zu den

Highlights gehörten:

* Die sofortige Verfügbarkeit der Decision Intelligence-Plattform von Quantexa

auf dem Azure Marketplace: Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa

ist jetzt weltweit auf dem Azure Marketplace

(https://azuremarketplace.microsoft.com/en-

US/marketplace/apps/quantexa.quantexa_managed_app?tab=Overview) für Kunden

aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, öffentlicher Sektor,

Versicherungen, Telekommunikation, Medien und Technologie verfügbar.

* KI-Innovationen helfen mittelgroßen Banken, dem Druck der

Regulierungsbehörden und des Marktes standzuhalten: Außerdem hat Quantexa

detaillierte Pläne für den Aufbau einer neuen nativen SaaS-Lösung auf Azure

vorgestellt, die es Kunden ermöglicht, eine End-to-End-Lösung für die

Überwachung von Transaktionen, Ermittlungen und Fallmanagement zur

Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu implementieren, wobei die von den

weltgrößten Banken genutzten Best-in-Class-Funktionen in ein

maßgeschneidertes Angebot umgewandelt werden, das den Anforderungen von

Finanzdienstleistungsinstituten mit einem Vermögen von bis zu 200 Mrd. US-

Dollar entspricht. Die Lösung bietet Banken in den Vereinigten Staaten

wichtige Funktionen für die Überwachung, Aufdeckung und Untersuchung von

Finanzkriminalität und anderen Risiken. Das geplante Angebot unterstützt

Kunden bei der Implementierung von Technologien der nächsten Generation, die

es ihnen ermöglichen, mit dem rasanten Innovationstempo Schritt zu halten

und die zunehmend anspruchsvolleren Compliance-Vorschriften einzuhalten.

Quantexa arbeitet mit Microsoft an der Bereitstellung einer ersten Reihe von

Funktionen bis Ende 2024.

Dan Higgins, Chief Product Officer, Quantexa, sagte:?Im Laufe der letzten 12

Monate hat sich Decision Intelligence zu einem schnell wachsenden Trend

entwickelt, wie verschiedene Branchenanalysten festgestellt haben. Decision

Intelligence war jedoch bereits seit unserer Gründung eines unserer Kernthemen.

Und da wir bei Quantexa bestrebt sind, unser Technologieangebot zu erneuern und

weiterzuentwickeln, um Unternehmen und Behörden dabei zu helfen, kontextbezogene

Analytik und KI zur Verbesserung der Entscheidungsfindung zu nutzen, freue ich

mich, dass unsere jüngste Technologie-Roadmap genau dies zum Ausdruck bringt.

Unsere neue Partnerschaft mit Microsoft ist ein Beweis für unsere Absicht,

unseren Kunden zugängliche Lösungen zu bieten. Wir werden uns weiterhin bemühen,

noch mehr zu bieten und unsere Kunden dort abzuholen, wo sie uns brauchen."

Tyler Pichach, Director of Financial Services Strategy bei Microsoft, sagte:

?Finanzdienstleistungsunternehmen sind intelligenter und effizienter im Umgang

mit der sich verändernden Marktdynamik geworden. Dadurch entsteht die

Notwendigkeit, vertrauenswürdige Daten und KI zur Verbesserung und

Automatisierung der Tausenden von operativen Entscheidungen zu nutzen, die sie

täglich bei der Verwaltung ihrer Daten, der Bekämpfung von Finanzkriminalität

oder der Identifizierung neuer Umsatzmöglichkeiten treffen. Wir sind

entschlossen, mit Partnern wie Quantexa zusammenzuarbeiten, um die Decision

Intelligence-Plattform auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar zu machen,

neue Cloud-native Lösungen für erweiterte Marktsegmente anzubieten und

gemeinsame Innovationen voranzutreiben, um unsere Kunden in verschiedenen

Branchen bei der Bewältigung einiger ihrer größten Herausforderungen zu

unterstützen."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen Decision Intelligence einsetzen

kann, oder um Forresters Total Economic Impact((TM))-Bericht über die Decision

Intelligence-Plattform von Quantexa zu lesen, besuchen Sie bitte folgende

Website (https://www.quantexa.com/discover/data-without-doubt/). Um sich die

Sessions der QuanCon24 auf Abruf anzusehen, besuchen Sie bitte die QuanCon-

Website (http://www.quancon.com/).

*Gartner, Prognosen für 2024: Wie künstliche Intelligenz die Nutzer von Analytik

beeinflussen wird, von Edgar Macari, Peter Krensky, Afraz Jaffri, David Pidsley,

Aura Popa, Mike Fang, Rita Sallam, Julian Sun, Radu Miclaus, 4. Januar 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt

und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Quantexa

Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das

Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet und Unternehmen in die

Lage versetzt, vertrauenswürdige betriebliche Entscheidungen zu treffen, indem

es Daten Bedeutung verleiht. Mit den neuesten Fortschritten in den Bereichen Big

Data und KI deckt die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa verborgene

Risiken und neue Chancen auf, indem sie eine kontextbezogene, vernetzte Sicht

auf interne und externe Daten an einem einzigen Ort bietet. Sie löst die größten

Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Know Your Customer (KYC),

Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risikomanagement, Betrug und

Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung

mit einer über 90 % größeren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung

des Analysemodells als herkömmliche Verfahren. Quantexa wurde 2016 gegründet und

hat heute mehr als 700 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die mit Milliarden

von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Das Unternehmen

hat Niederlassungen in London, Dublin, Brüssel, Malaga, den Vereinigten

Arabischen Emiraten, New York, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne und Tokio.

Medienanfragen

Kontakt: Stephanie Crisp, Associate Director and Media Strategist, Fight or

Flight??

E-Mail: Quantexa@fightflight.co.uk (mailto:Quantexa@fightflight.co.uk)??

Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing??

Telefon: +1 609 502 6889??

E-Mail: adamjaffe@quantexa.com (mailto:adamjaffe@quantexa.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36fa5c1e-cba8-

4a4c-9272-191148c797aa

°