GNW-Adhoc: Euro Manganese gibt die Gewährung von Aktienoptionen bekannt

^VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese

Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das?Unternehmen" oder

?EMN") gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Direktoren, leitenden

Angestellten und Mitarbeitern Aktienoptionen (?Optionen") auf den Erwerb von

insgesamt bis zu 4.868.251 Stammaktien (?Aktien") des Unternehmens gewährt hat.

Davon wurden 1.708.696 Optionen den Direktoren, 1.271.739 Optionen den leitenden

Angestellten und 1.887.816 Optionen den Mitarbeitern gewährt. Die Optionen

können während einer Laufzeit von zehn Jahren zu einem Ausübungspreis von

0,4775 CAD pro Aktie ausgeübt werden, was dem Ausgabepreis der letzten

Eigenkapitalbeschaffung im Februar 2022 entspricht. Die Optionen sind zu einem

Drittel am ersten, am zweiten und am dritten Jahrestag der Gewährung am

15. Mai 2023 ausübbar.

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein

führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu

werden. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Chvaletice-Manganprojekts in

der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die

Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec (Kanada),

herzustellen.

Das Chvaletice-Projekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt,

bei dem alte Abraumhalden aus einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden.

Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen

Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit

unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer

CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch

an der OTCQX gehandelt.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder

die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Dr. Matthew James

President & CEO

+44 (0)747 229 6688

Louise Burgess

Senior Director, Investor Relations & Communications

+1 (604) 312-7546

lburgess@mn25.ca (mailto:lburgess@mn25.ca)

Anschrift der Gesellschaft: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British

Columbia, Kanada, V6C 1G8

Website:www.mn25.ca (http://www.mn25.ca/)

