GNW-Adhoc: eXp Realty steigert das Verdienstpotenzial von Maklerinnen und Maklern

^BELLINGHAM, Washington, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty

(https://exprealty.com/)®,?the most agent-centric real estate brokerage on the

planet(TM)" (das am stärksten auf Makler ausgerichtete

Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste Tochtergesellschaft

von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute den Start von Accelerate

bekannt - ein Anreizprogramm, das ausschließlich darauf abzielt, eXp-

Makler*innen beim Aufbau ihrer Zukunft zu unterstützen, indem sie ihr

Verdienstpotenzial durch Umsatzbeteiligung während ihres ersten Jahres im

Unternehmen maximieren.

?Im Berufsleben von Maklerinnen und Maklern ist die Möglichkeit, für den

Ruhestand vorzusorgen, eine entscheidende Komponente für den langfristigen

Erfolg. Aus diesem Grund haben wir Accelerate ins Leben gerufen, um den

Makler*innen dabei zu helfen, ihre potenziellen Einnahmen zu steigern, im ersten

Jahr Impulse zu setzen und für die Zukunft vorzusorgen," so Glenn Sanford,

Gründer und CEO von eXp Realty.?Wir konzentrieren uns weiterhin unermüdlich

darauf, ein Modell zu entwickeln, bei dem die Maklerinnen und Makler an erster

Stelle stehen. Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir geschaffen haben,

insbesondere für diejenigen, die mit unseren Umsatzbeteiligungs- und

Aktienprogrammen für Makler sowie einem günstigen Cap- und Split-Modell

langfristigen Wohlstand aufbauen möchten."

Accelerate, das in allen 24 Ländern, in denen eXp Realty tätig ist, verfügbar

ist, richtet sich an Makler*innen, die am oder nach dem 1. März 2023 in das

Unternehmen eingetreten sind. Das Programm öffnet automatisch die

Umsatzbeteiligungsstufen 2 und 3 für 12 Monate ab dem 7. September 2023, wodurch

die Möglichkeit geschaffen wird, sofort 10 Frontline Qualifying Agents (FLQA) zu

haben. Dies kann die exponentiellen Komponenten des eXp-

Umsatzbeteiligungsprogramms in diesem ersten Jahr erschließen. Nach Ablauf des

12-Monats-Zeitraums gelten die üblichen Kriterien für die Umsatzbeteiligung.

?Accelerate wurde entwickelt, um Hindernisse abzubauen und Anreize für

Makler*innen zu schaffen, das Wachstum ihrer Unternehmen zu steigern", so

Michael Valdes, Chief Growth Officer, eXp Realty.?Es bietet ihnen die

Möglichkeit, sich auf den Verkauf und das Wachstum ihrer Unternehmen zu

konzentrieren, während sie im ersten Jahr den maximalen potenziellen

Umsatzanteil für die Stufen zwei und drei erhalten. Unser abgestimmtes

Vergütungsmodell, bei dem die Makler*innen sowohl für ihre Leistungen als auch

für ihren Beitrag zum Wachstum von eXp belohnt werden, bringt mehr Wert als je

zuvor."

Diese Einführung folgt auf die Ankündigung des Unternehmens vom Juni

(https://expworldholdings.com/press-releases/exp-realty-accelerates-agent-

rewards-by-reducing-revenue-share-criteria/), erstmals die Kriterien für die

Umsatzbeteiligung seiner Maklerinnen und Makler zu verfeinern und die derzeitige

FLQA-Schwelle der Stufe 7 von 40 auf 30 FLQA zu senken. Im Rahmen seiner

Bemühungen um eine kontinuierliche Verbesserung seines Modells hat das

Unternehmen auch das Programm Boost (https://expworldholdings.com/press-

releases/exp-realty-announces-program-for-culturally-aligned-independent-teams-

and-brokerages/) ins Leben gerufen, das qualifizierten unabhängigen Teams und

Maklerunternehmen einen finanziellen Anreiz bietet, sich eXp Realty

anzuschließen.

Die Umsatzbeteiligung ist nur ein Teil des abgestimmten Vergütungsmodells von

eXp Realty, zu dem auch wettbewerbsfähige Provisionen und

Aktienbeteiligungsprogramme gehören, die es seinen Makler*innen ermöglichen, für

ihre Zukunft vorzusorgen.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp

Realty(®), Virbela und SUCCESS(®) Enterprises.

eXp Realty ist mit mehr als 88.000 Maklerinnen und Maklern in den Vereinigten

Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien,

Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong,

Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik,

Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai das größte unabhängige

Immobilienunternehmen der Welt und expandiert international weiter. Als

börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die

einzigartige Möglichkeit, Aktienprämien für Produktionsziele und Beiträge zum

Gesamtwachstum des Unternehmens zu erhalten. eXp World Holdings und seine

Unternehmen bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und

Immobilientechnologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn-

und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die

Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das Cloud-basierte Maklerunternehmen

wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform mit sehr sozialer

und kollaborativer Ausrichtung, die es den Makler*innen ermöglicht, besser

vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS(®) Enterprises, verankert durch die

Fachzeitschrift SUCCESS(®) und die dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet

und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche

Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com

(https://expworldholdings.com/).

?Safe Harbor"-Erklärung

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können Aussagen zu zukünftigen

Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den

gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte sowie

unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in

diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieses Dokuments, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, sie zu

überarbeiten oder zu aktualisieren. Diese Aussagen sind keine Garantie für

künftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen,

gehören Änderungen der Geschäfts- oder sonstigen Marktbedingungen, die

Schwierigkeit, das Kostenwachstum auf moderatem Niveau zu halten und

gleichzeitig die Einnahmen zu steigern, sowie andere Risiken, die von Zeit zu

Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen

des Unternehmens, darunter dem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf

Formular 10-Q und dem Jahresbericht auf Formular 10-K, beschrieben werden.

Medienkontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com)

Anlegerkontakt:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04ad7948-

9819-48ea-92e3-6e0804785bab

