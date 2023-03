GNW-Adhoc: Experten geben Einblicke in sich entwickelnde globale Impfstofflandschaft einschließlich mRNA-Trends

^SINGAPUR, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende

Auftragsforschungsinstitut für Biotechnologie im asiatisch-pazifischen Raum für

mit umfassender Erfahrung im Bereich der Impfstoffstudien, veranstaltet zusammen

mit Endpoints News ein Webinar mit einem Expertengremium, das sich mit der sich

verändernden Landschaft in der Impfstoffentwicklung beschäftigt. (Melden Sie

sich hier (https://webinars.endpts.com/keeping-pace-with-the-evolving-global-

landscape-in-vaccine-development/) an.)

Forschungsdaten von Novotech zeigen, dass es zwischen 2017 und 2021 weltweit

fast 1.400 von der Industrie gesponserte klinische Länderstudien zu Impfstoffen

gab, wobei der asiatisch-pazifische Raum an über 45 % der Studien beteiligt war.

Festlandchina, Indien, Japan, Australien und Südkorea waren die am häufigsten

beteiligten Standorte in der Region.

In diesem Zeitraum wurden in den drei führenden Regionen USA (369), EU7 (162)

und APAC5 (541) zusammen mehr als 1.000 Impfstoffstudien durchgeführt, wobei der

asiatisch-pazifische Raum mehr als 50 % der weltweiten Studien beisteuerte.

Laden Sie hier unseren neuesten Datenbericht herunter: Vaccines - Asia Pacific

Clinical Trial Landscape (https://novotech-cro.com/whitepapers/vaccines-asia-

pacific-clinical-trial-landscape) (Impfstoffe - Landschaft klinischer Studien im

asiatisch-pazifischen Raum)

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und

unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe

bis späte Phase in ganz Europa und den USA, wobei der Schwerpunkt auf dem

asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für

die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Im Rahmen des Endpoints-Webinars mit dem Titel Keeping pace with the evolving

global landscape in vaccine development (Schritt halten mit der sich

entwickelnden globalen Landschaft in der Impfstoffentwicklung) wird ein Gremium

von Biowissenschaftsexperten über die neuesten Fortschritte und innovativen

Modalitäten, die den Weg in der globalen Impfstoffentwicklung ebnen, berichten:

* Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Arzneimittelentwicklung und das

regulatorische Umfeld einschließlich mRNA-Impfstoffe.

* Schlüsselfaktoren, die dazu beitragen, dass der asiatisch-pazifische Raum

als Drehscheibe für die Entwicklung von Impfstoffen anerkannt wird, und

Chancen, die Biotechnologieunternehmen nutzen können.

* Wichtige Überlegungen für die präklinische und klinische Planung zur

Beschleunigung der Impfstoffentwicklung und zur Unterstützung einer soliden

globalen Strategie.

Datum/Uhrzeit: 9. März, 11:00 - 12:00 Uhr EST

Melden Sie sich hier (https://webinars.endpts.com/keeping-pace-with-the-

evolving-global-landscape-in-vaccine-development/) an.

Referenten:

SUSHANT SAHASTRABUDDHE

ASSOCIATE DIRECTOR GENERAL, INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE (IVI)

Dr. Sushant Sahastrabuddhe, Associate Director General am International Vaccine

Institute (IVI), ist seit Juli 2010 dort tätig. Er leitete die klinischen

Studien zum Typhus-Impfstoff des IVI und den Prozess zur Erlangung seiner

Zulassung, die weltweite klinische Entwicklung und Zulassung der COVID-19-

Impfstoffe von SK Bioscience sowie die Phase-I- und -II-Studien für den

Chikungunya-Impfstoff von Bharat Biotech . Als begeisterter Impfstoffexperte mit

mehr als 17 Jahren Erfahrung in verschiedenen Ländern und Projekten leitet er

weiterhin die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Partnern in Korea, Indien und

weltweit, um diese Impfstoffe durch die frühen bis späten Phasen ihrer

klinischen Entwicklung zu bringen. Dr. Sahastrabuddhe ist außerdem

Mitherausgeber von?Vaccines for Tropical Diseases" und als Forschungsprofessor

an der Yonsei-Universität und als Forschungsstipendiat an der Université Claude

Bernard, Lyon, Frankreich, tätig. Im Jahr 2021 wurde Dr. Sahastrabuddhe für

seine Beiträge zu den gemeinsamen Anstrengungen mit koreanischen Unternehmen und

internationalen Partnern zur Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 und

andere Krankheiten zum Ehrenbürger von Seoul ernannt.

PAUL GRIFFIN

ASSOCIATE PROFESSOR, ARZT FÜR INFEKTIONSKRANKHEITEN, MIKROBIOLOGE, UNIVERSITY OF

QUEENSLAND

Dr. Paul Griffin, Arzt für Infektionskrankheiten und Mikrobiologe, wurde 2013

zum Director of Infectious Diseases bei Mater Health Services ernannt und ist

weiterhin außerordentlicher Professor für Medizin an der University of

Queensland Medical School. Darüber hinaus ist Dr. Griffin Vorsitzender des

Advanced Training Committee in Infectious Diseases des Royal Australasian

College of Physicians, des Ausschusses, der die Ausbildung von Spezialisten für

Infektionskrankheiten in Australien überwacht.

Zuvor war Dr. Griffin Principal Investigator (PI) and Medical Director bei

Nucleus Network, einem Auftragsforschungsinstitut, das sich auf Studien zu

Infektionskrankheiten spezialisiert hat. In dieser Funktion war er als PI an

mehr als 125 klinischen Studien beteiligt, vorwiegend im Bereich

Infektionskrankheiten, darunter neuartige Impfstoffe und COVID-19-Impfstoffe.

Dr. Griffin, der am Royal Australasian College of Physicians ein Stipendium für

Infektionskrankheiten, am Royal College of Pathologists of Australasia ein

Stipendium für klinische Mikrobiologie und am Australasian College of Tropical

Medicine ein Stipendium für Tropenmedizin erhalten hat, setzt sich aktiv für die

Aufklärung über Impfstoffe ein und wurde während der COVID-19-Pandemie

landesweit zu einer anerkannten Medienautorität und einem Sprecher.

BABAJI YADAV

SENIOR CONSULTANT, NOVOTECH DRUG DEVELOPMENT CONSULTING

Babaji Yadav ist Senior Consultant mit über acht Jahren akademischer Erfahrung

in der präklinischen onkologischen Arzneimittelentwicklung und acht Jahren

Branchenerfahrung in der Arzneimittelentwicklung. Herr Yadav hat einen

fundierten Hintergrund in pharmazeutischen Wissenschaften und promovierte in

Pharmakologie und Toxikologie an der University of Otago, Neuseeland. Zuvor war

er als Forschungsprojektleiter für die Überwachung von IND-zulassungsfähigen

Toxikologiestudien für führende Krebsmedikamente zuständig, und bevor er zu

Novotech kam, war er klinischer Projektleiter für Onkologiestudien in der

Frühphase. Herr Yadav ist ein im Vereinigten Königreich registrierter Toxikologe

und konzentriert sich bei Novotech auf die Bereitstellung von technischer

toxikologischer Beratung und Produktentwicklungsstrategien, um den Eintritt von

Kundenwirkstoffen in klinische Studien zu erleichtern. Herr Yadav hat Erfahrung

mit kleinen Molekülen, Kombinationsprodukten und Biologika, einschließlich

Impfstoffen, Proteinen, monoklonalen Antikörpern und neuartigen Zell- und

Gentherapien.

JENNIFER ARELLANO

DIRECTOR OF CLINICAL SERVICES (PHILIPPINES), NOVOTECH

Jennifer Arellano ist Director of Clinical Services auf den Philippinen und

verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung klinischer Studien für

Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute. Mit einem Bachelor in

Industriepharmazie von der University of the Philippines und einer

Apothekerlizenz umfasst die Erfahrung von Frau Arellano im Forschungsbetrieb die

Bereiche Überwachung, Auditierung, Projektleitung, Durchführbarkeit, Start von

Studien, Vorbereitung auf Inspektionen und Durchführung von behördlichen

Inspektionen, Kundenengagement und Geschäftsentwicklung, Weiterbildung und

Entwicklung sowie die Entwicklung/Überprüfung von Standardarbeitsanweisungen.

Frau Arellano hat zur Umgestaltung der klinischen Forschungsindustrie auf den

Philippinen beigetragen, indem sie die lokalen Vorschriften und Praktiken für

die klinische Forschung verbessert hat. Sie ist Gründungspräsidentin einer

gemeinnützigen Organisation, der Philippine Clinical Research Professionals Inc.

mit mehr als 400 Mitgliedern aus der pharmazeutischen Industrie und von

Auftragsforschungsinstituten, und hat in jüngster Zeit während der COVID-19-

Pandemie freiwillig und unentgeltlich Beratungsdienste für die vom

philippinischen Gesundheitsministerium finanzierten Studien wie die WHO-

Solidaritäts-COVID-19-Behandlungs- und Impfstoffstudien, die Avigan COVID-19-

Behandlungsstudie und die von der Philippine Heart Association finanzierte

kardiovaskuläre Ergebnisstudie geleistet.

Novotech hat vor kurzem EastHORN übernommen, ein europäisches

Auftragsforschungsinstitut mit klinischer, medizinischer und regulatorischer

Expertise an mehreren strategisch wichtigen Standorten auf dem Kontinent. Die

Übernahme ist Teil des globalen Expansionsprogramms von Novotech in Europa und

den USA.

Novotech wurde als eine der Top 10 der weltweit führenden

Auftragsforschungsinstitute bewertet, erhielt den Asia Pacific Cell & Gene

Therapy Clinical Trials Excellence Award sowie den Asia-Pacific Contract

Research Organization Company of the Year Award und hat in den letzten drei

Jahren 45 Partnerschaftsvereinbarungen für leitende Prüfzentren unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com (https://novotech-cro.com/)

Novotech ist das führende Auftragsforschungsinstitut für Biotechnologie im

asiatisch-pazifischen Raum mit globalen Durchführungsmöglichkeiten. Novotech ist

ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen,

Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-

Vorschriften. Novotech hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten,

einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien.

Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der

Durchführung klinischer Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in

Europa zu unterstützen. Weltweit beschäftigt Novotech mehr als 3.000 Mitarbeiter

und unterhält 33 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen

Raum.

