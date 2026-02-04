Fair Value REIT Aktie
WKN DE: A0MW97 / ISIN: DE000A0MW975
|
04.02.2026 17:22:38
GNW-Adhoc: Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 202...
^Fair Value REIT-AG / Schlagwort: Dividenden
Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in
Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus
04. Feb 2026 / 17:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
Fair Value REIT-AG erwartet Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss für 2025 in
Höhe von rund EUR 0,5 Mio. und setzt Dividendenzahlung im Jahr 2026 aus
Langen, 4. Februar 2026 - Der Vorstand der Fair Value REIT-AG (?Gesellschaft")
(WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erwartet aufgrund einer erforderlich gewordenen
außerordentlichen Abschreibung des Buchwertes einer in Neumünster belegenen
Gewerbeimmobilie in Höhe von EUR 4,9 Mio. zum 31. Dezember 2025 für das
Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag im HGB-Einzelabschluss von rund EUR
0,5 Mio. (Vorjahr: Jahresüberschuss von rund EUR 3,86 Mio.).
Der Vorstand hat vor diesem Hintergrund am heutigen Tage beschlossen, der
ordentlichen Hauptversammlung 2026 keine Dividendenzahlung vorzuschlagen,
sondern die entsprechenden liquiden Mittel stattdessen in den Umbau und die
Repositionierung der betreffenden Gewerbeimmobilie in Neumünster zu investieren.
Der verbleibende Bilanzgewinn soll vollständig auf neue Rechnung vorgetragen
werden.
Hintergrund der Abschreibung ist ein zum Ende Januar 2026 ausgelaufenes
Mietverhältnis mit der Sparkasse Südholstein, wodurch es zu einem erheblichen
Umbaubedarf in Vorbereitung einer Neuvermietung kommt.
Fair Value REIT-AG
Der Vorstand
Kontakt
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
+49 6103 372 49 44
stinauer@demire.ag
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|Fair Value REIT-AG |
| | |
| |Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| |63225 Langen |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+49 6103 44 00 16-0 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 6103 4400169 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |info@fvreit.de |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://www.fvreit.de/ |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |52990084DFVKX2FRR033 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A0MW975, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, A0MW97; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - |
| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |
| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, A0MW97; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, A0MW97; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |CDAX (Performance), Classic All Share (Performance), Classic All |
| |Share (Kursindex), CDAX (Kursindex), General All-Share (Kurs) |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fair Value REIT-AG
Analysen zu Fair Value REIT-AG
Aktien in diesem Artikel
|Fair Value REIT-AG
|3,20
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.