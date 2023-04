GNW-Adhoc: GlobeNewswire, das Nachrichtenagentur-Distributionsnetzwerk von Notified, hat im Jahr 2022 eine Rekordzahl von Pressemitteilungen verbreitet - Ans...

^NEW YORK, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified

(http://www.notified.com/), ein weltweit zuverlässiger Technologiepartner für

Öffentlichkeitsarbeit, Anlegerbeziehungen und Marketingfachleute, hat heute

bekanntgegeben, dass GlobeNewswire (https://www.globenewswire.com/) in den

letzten zwei Jahren einen Anstieg der von Kunden verbreiteten Pressemitteilungen

um 16 % verzeichnen konnte. Dieses Wachstum wird durch eine aktuelle Studie

(https://insight.notified.com/hubfs/NF%20Whitepapers/eBooks-Reports/PR-eBook-

PRWeek-PR%20Redefined-2022.pdf) unterstrichen, die in Zusammenarbeit mit PRWeek

durchgeführt wurde. Demnach glauben 79 % der PR-Fachleute, dass

Pressemitteilungen ein wertvoller Teil des Medienmixes sind, wobei 65 % angaben,

dass sie sich?intensiv" mit dem Inhalt von Pressemitteilungen beschäftigen.

GlobeNewswire ist eines der weltweit größten Nachrichtenagenturnetzwerke, das im

Auftrag von mehr als einem Drittel der 2.000 größten Unternehmen der Welt

betriebsnotwendige Mitteilungen sicher und zuverlässig verbreitet. GlobeNewswire

verbreitet Pressemitteilungen in mehr als 150 Ländern und 35 Sprachen, um die

Sichtbarkeit von wichtigen Unternehmensnachrichten und -ankündigungen zu

erhöhen. Das Netzwerk wird von seinen Kunden immer wieder für seinen

hochwertigen Support gelobt und erhielt im G2

(https://www.g2.com/products/globenewswire/reviews#reviews) Spring Report 2023

fünf Auszeichnungen für die hohe Bewertung durch aktuelle Nutzer.

Letztes Jahr hat GlobeNewswire als Reaktion auf die sich entwickelnden

Bedürfnisse globaler Unternehmen drei neue Umwelt-, Sozial- und Governance-

Bereiche (ESG) hinzugefügt, die Nordamerika, Europa und den asiatisch-

pazifischen Raum abdecken. Jeder Bereich beinhaltet ein umfassendes regionales

Vertriebsnetzwerk sowie eine sorgfältig zusammengestellte Liste von

Journalisten, die ein besonderes Interesse an ESG und sozialer Verantwortung von

Unternehmen haben, wie auch von Fachleuten, die über Umwelt- und

philanthropische Themen berichten.

In diesem Jahr konzentriert sich GlobeNewswire darauf, die Technologie für

Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben, indem es Hand in Hand mit denjenigen

arbeitet, die sie nutzen werden. Erst letzten Monat wurde das erste generative

KI-Tool für die Erstellung von Pressemitteilungen eingeführt, das von einem

Nachrichtenagenturdienst angeboten wird. Um mehr zu erfahren und sich für die

Beta-Version des GlobeNewswire KI-Pressemitteilungsgenerators zu bewerben,

besuchen Sie https://insight.notified.com/globenewswire-ai.

?Das anhaltende Wachstum von GlobeNewswire ist der Beweis dafür, dass die

Pressemitteilung nicht verschwindet - tatsächlich ist sie in der heutigen

dynamischen Geschäftswelt ein absolut entscheidendes Kommunikationsmittel für

Unternehmen, um ihre Geschichten zu erzählen", so Jessica Brown, VP of

Marketing, Notified.?Für Unternehmen jeder Größe ist eine Pressemitteilung eine

unbestreitbare, zentrale Quelle der Wahrheit und ein wesentlicher Bestandteil

der Kommunikationsstrategie eines Unternehmens. Profis im Bereich der

Öffentlichkeitsarbeit können sich einen Vorteil verschaffen, indem sie die

besten Methoden für die Verbreitung kennen, die die Sichtbarkeit, die

Syndikation und die erzielten Medienergebnisse direkt verbessern."

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, wenn Sie das Bild oder

den Link unten auswählen: (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2128/ger)

GlobeNewswire, Notified's Newswire Distribution Network, Distributed a Record

Number of Press Releases in 2022, Resulting in a 16% Increase Over the Last Two

Years: Notified Sees Continued Momentum and Provides Best Practices for Press

Release Distribution (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2128/ger)

Die folgenden Tipps, die im neuesten E-Book von Notified,?How to Improve Your

Media Outreach in 2023 (https://insight.notified.com/ebook-improve-media-

outreach)" (dt.?Wie Sie Ihre Medienarbeit im Jahr 2023 verbessern können")

beschrieben sind, bieten Richtlinien für Kommunikatoren, um die Kapitalrendite

für Pressemitteilungen zu optimieren:

* SEO verstehen: Verbessern Sie die Suchmaschinenoptimierung, indem Sie die

Schlüsselwörter auf natürliche Weise auf die Botschaft und die Zielgruppe

abstimmen. Denken Sie daran, dass die erste Zeile der Pressemitteilung in

den Google-Suchergebnissen angezeigt wird.

* Wie ein Journalist denken: Schreiben Sie unvoreingenommen und taktisch, um

kurze, leicht zu lesende Pressemitteilungen zu verfassen. Vermeiden Sie

Fachjargon und stellen Sie sicher, dass Sie mit berichtenswerten Fakten

beginnen und Zitate und Daten als Beweismittel verwenden.

* Multimedia nutzen, um die Ergebnisse zu verbessern: Erstellen Sie eine

umfassendere und ansprechendere Pressemitteilung, indem Sie eingebettete

(und herunterladbare) Bilder, Videos, Audioclips, Grafiken und andere Medien

einbeziehen. Fügen Sie in den alternativen Text für Bilder Schlüsselwörter

oder verwandte Suchbegriffe ein, um die Suchergebnisse zu verbessern.

Verwenden Sie komprimierte Bilder und Standard-Dateiendungen wie.jpg oder

.jpeg sowie beschreibende Titel.

* Ihren Online-Newsroom nutzen: In einem schwierigen Medienumfeld dient der

Newsroom als Ressource für aktuelle, leicht zu konsumierende Inhalte und als

Informationsquelle, der Journalisten und Interessenvertreter vertrauen.

Um mehr über GlobeNewswire zu erfahren, besuchen

Sie https://www.globenewswire.com/.

Über Notified

Das ausdrückliche Ziel von Notified

machen, starke Geschichten zu kreieren und mit der Welt zu teilen. Mehr als

10.000 Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere erstklassigen,

preisgekrönten Lösungen und unser engagiertes Kundendienstteam, darunter

wachsende Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sowie einige der

bekanntesten Marken der Welt.

Die Lösungen von Notified helfen Unternehmen, ihre Geschichten effektiv zu

teilen und zu verbreiten - an Kunden, Investoren, Mitarbeiter und die Medien.

Von der Verbreitung von Pressemitteilungen über GlobeNewswire bis hin zu

Gewinnmitteilungen, IR-Websites, Social Listening, Medienengagement, Webinaren

und digitalen Erlebnissen - Notified bietet Ihnen umfassende Unterstützung.

Notified ist Teil der West Technology Group, LLC (ehemals Intrado Corporation),

die von verbundenen Unternehmen bestimmter Fonds kontrolliert wird, die von

Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) verwaltet werden. Der Hauptsitz von

Notified befindet sich in New York, N.Y. (USA).

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.notified.com

folgen Sie uns auf LinkedIn,

PoI8k8s62Ac=) Twitter

Kontakt:

Hannah Freedman

Director, Media and Communications

hannah.freedman@notified.com

°