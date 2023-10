GNW-Adhoc: Grimaldi Forum Monaco erhöht Sicherheit und Besuchererlebnis mit modernster KI-Technologie von i-PRO

^TOKIO, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- i-PRO Co., Ltd., ein weltweit

führender Anbieter von professionellen Sicherheitslösungen für Überwachung und

öffentliche Sicherheit, gab heute bekannt, dass das Grimaldi Forum Monaco (GFM)

i-PRO Multisensor- und Fisheye-Sicherheitskameras mit fortschrittlicher KI-

basierter Analytik ausgewählt hat, um die Sicherheit der Besucher zu erhöhen,

unschätzbar wertvolle Kunstwerke zu schützen und während hochkarätiger

Veranstaltungen ein nahtloses und sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Das Grimaldi Forum, das sich im Stadtstaat Monaco befindet, dient als bedeutende

Veranstaltungsstätte für Konferenzen, Kongresse, Kulturveranstaltungen und

Weltklasse-Kunstausstellungen. Mit einem Engagement für die Sicherheit der

Besucher und die Erhaltung unschätzbar wertvoller Kunstwerke beherbergt dieses

hochmoderne Gebäude jährlich über 100 verschiedene Veranstaltungen und zieht

mehr als 250.000 Menschen pro Jahr an. Im Sommer 2023 präsentierte das Grimaldi

Forum die renommierte Ausstellung "Monet im vollen Licht", die in 2 Monaten

120.000 Besucher begrüßte und fast 100 Meisterwerke von Claude Monet, darunter

seltene und zuvor ungesehene Werke, zeigte.

Angesichts der Herausforderung, die Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern und

gleichzeitig organisatorische Prozesse zu unterstützen, wandte sich Philippe

Martin, Direktor für Sicherheit, Feuer und Risikoprävention im Grimaldi Forum

Monaco, an den in Monaco ansässigen Systemintegrator MES I2S Security, um über

100 i-PRO Kameras zu installieren. Darunter Fisheye- und Multisensor Kameras mit

fortschrittlicher KI-basierter Analytik.

"Als das Forum nach einer Schließungsphase aufgrund von Corona seine Türen

wieder für die Öffentlichkeit öffnete, suchten wir nach einer Lösung, die uns

helfen würde, die Anzahl und den Fluss der Besucher zu verwalten, während wir

zugleich die Sicherheit der Räumlichkeiten gewährleisten. Zu dieser Zeit planten

wir auch die mit Spannung erwartete Monet-Ausstellung, daher wollten wir die

bestmögliche Technologie finden, um diese einzigartigen Meisterwerke zu

schützen, ohne das Besuchererlebnis zu beeinträchtigen oder die ästhetischen

Werte der Veranstaltungsorts zu beeinträchtigen", sagt Philippe Martin, Direktor

für Sicherheit, Feuer und Risikoprävention im Grimaldi Forum Monaco.

Weitreichende Abdeckung ohne tote Winkel: Die Multisensor-Kameras von i-PRO

kombinieren herausragende Bildleistung mit Weitbereichsüberwachung und IR-LED-

Beleuchtung, was den Sicherheitsteams des Grimaldi Forum ermöglicht, die

Aktivitäten in einem großen Raum zu überwachen und gleichzeitig eine präzise

Fokussierung auf einen bestimmten Interessensbereich zu ermöglichen, zu jeder

Tages- und Nachtzeit. Das Grimaldi Forum konnte die Anzahl der erforderlichen

Kameras erheblich reduzieren und dadurch Geld sparen.

"Wenn es nicht die breite Abdeckung durch die Multisensor-Kameras von i-PRO

gegeben hätte, hätten wir weitere 77 Kameras hinzufügen müssen", sagte Martin.

Sie bieten nicht nur eine größere Abdeckungsfähigkeit mit einem größeren

Neigungswinkel als andere Multisensor-Kameras auf dem Markt, sondern sind auch

klein und unauffällig, sodass sie sich in das Design unserer wunderschönen

Einrichtung einfügen können."

Schutz von wertvollen Kunstwerken: Das Grimaldi Forum implementierte die Scene

Change Detection von i-PRO, eine auf KI basierende Analyseanwendung, die

Sicherheitsteams auf Unregelmäßigkeiten im Sichtfeld der Kamera aufmerksam

macht. Diese Technologie schützt Kunstwerke, indem sie ungewöhnliches Verhalten

oder unautorisierte Nähe zu wertvollen Stücken identifiziert.

Die Scene Change Detection-App wird gleichzeitig mit anderen Apps wie der AI

Video Motion Detection (VMD), Bewegungserkennung, von Objekten betrieben. Dies

ermöglicht dem Sicherheitsteam mehrere Erkennungen mit einer Kamera

durchzuführen. i-PRO's AI VMD kann Sicherheitskräfte alarmieren, wenn ein

Eindringling einen bestimmten Bereich betritt oder sich in einem Bereich

aufhält, in dem er sich nicht aufhalten soll. Die Anwendung kann auch einen

Alarm auslösen, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird. Die auf KI

basierende Objekterkennung minimiert falsche Alarme aufgrund von

Lichtveränderungen oder vorbeiziehenden Schatten.

Echtzeit- und proaktive Überwachung: Mit dem i-PRO Active Guard-Plug-in kann das

Sicherheitsteam des Grimaldi Forum schnell Echtzeitsuchen während eines Vorfalls

oder eine tiefgehende forensische Analyse nach dem Ereignis durchführen. Es muss

keine Zeit mehr damit verbracht werden, auf mehreren Bildschirmen nach Personen

von Interesse zu suchen oder Stunden an aufgezeichnetem Video zu durchsuchen, um

wichtige Ereignisse zu finden. Die Betreiber können spezifische Attribute in

ihren Watchlisten identifizieren (zum Beispiel "Mann mit rotem Hemd und blauen

Hosen"), woraufhin das Plug-in einen Echtzeit-Alarm sendet, wenn eine

Übereinstimmung identifiziert wird. Eine Funktion, die einzigartig für i-PRO

ist. Dies verbessert das Situationsbewusstsein in Echtzeit und ermöglicht

proaktive Sicherheit. Der gleiche Prozess kann für die schnelle Datenerfassung

von Ereignissen während forensischer Suchen eingerichtet werden.

Verwaltung der Belegung und des Besucherflusses: i-PRO Fisheye-Kameras wurden

strategisch an Eingängen und Hauptachsen positioniert, um große Bereiche zu

überwachen. Die fortschrittliche KI-Analytik in diesen Kameras ermöglicht es dem

Grimaldi Forum, Engpässe zu erkennen, den Besucherstrom zu verwalten und die

Anzahl der Personen in bestimmten Bereichen zu zählen. Heatmaps bieten

statistische Einblicke in den Personenfluss.

Philippe Martin äußerte sich zufrieden mit der implementierten Technologie: "Die

von uns implementierte Technologie hat die zu Beginn dieses Projekts

festgelegten Ziele genau erfüllt", sagt Martin. "Aber der menschliche Aspekt

darf nicht unterschätzt werden; es war großartig mit den Teams von i-PRO und MES

i2S zu arbeiten."

Die erfolgreiche Implementierung der Sicherheitssysteme von i-PRO hat nicht nur

die Sicherheit der Besucher bei hochkarätigen Veranstaltungen wie der Monet-

Ausstellung gewährleistet, sondern auch die Sicherheitsposition des Grimaldi

Forum Monaco gestärkt, um eine Vielzahl zukünftiger Veranstaltungen zu

bewältigen und zukünftige Expansionspläne zu unterstützen.

Für eine ausführliche Fallstudie zur Verwendung von i-PRO-Technologie im

Grimaldi Forum Monaco besuchen Sie bitte https://i-

pro.com/products_and_solutions/en/surveillance/solutions/case-studies.

Weitere Informationen zu i-PRO Co., Ltd. und seinen fortschrittlichen

Sicherheitslösungen finden Sie unter https://i-

pro.com/products_and_solutions/en/surveillance

Über i-PRO

i-PRO Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen

Sensortechnologien in den Bereichen intelligente Überwachung, öffentliche

Sicherheit und industrielle/medizinische Bildgebung. Gegründet im Jahr 2019

basiert i-PRO auf einer über 60-jährigen Innovationsgeschichte mit Panasonic.

Die Produkte, Software und Dienstleistungen des Unternehmens erweitern die

menschlichen Sinne, um Momente der Wahrheit mit Innovationen zu erfassen, die

informieren und schützen. Um eine sicherere Welt zu schaffen, unterstützt i-PRO

Co., Ltd. die Arbeit von Fachleuten, die Leben schützen und retten

