GNW-Adhoc: ICPO Foundation geht eine Partnerschaft mit der International Atomic Energy Agency (IAEA) ein

^Die Parteien kooperieren weltweit im Bereich der therapeutischen klinischen

Anwendungen der Nuklearmedizin in der Onkologie.

10. Oktober 2024 - Wiesbaden, Deutschland. Heute kündigte die International

Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) eine strategische

Zusammenarbeit mit der International Atomic Energy Agency (IAEA) im Bereich der

therapeutischen klinischen Anwendungen der Nuklearmedizin in der Onkologie an.

Diese Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, Beratungsdienste anzubieten,

nationale Bedarfe zu bewerten, Kapazitäten im Gesundheitswesen aufzubauen und

weltweit hochwertige Nuklearmedizin-Einrichtungen zu unterstützen. Ziel ist es,

den Zugang zur Radiotheranostik zu verbessern, damit Länder ihr volles Potenzial

für eine effektive Patientenversorgung ausschöpfen können.

Die ICPO Foundation strebt den Aufbau eines internationalen Netzwerks aus

physischen Diagnose- und Therapiezentren an, die der radiomolekularen

Präzisionsonkologie gewidmet sind. Sie hat die?ICPO Academy for Theranostics"

ins Leben gerufen und treibt die Forschung an innovativen Radiopharmazeutika

voran. Die Mission der Foundation ist es, sicherzustellen, dass fortschrittliche

Krebstherapien weltweit für Patienten zugänglich sind. Die Zusammenarbeit mit

der IAEA wird die Verwirklichung der Vision der ICPO Foundation beschleunigen

und unterstützen.

Gemeinsam werden die ICPO Foundation und die IAEA Beratungsdienste für die

angemessene Nutzung therapeutischer klinischer Anwendungen der Nuklearmedizin

durch die Teilnahme an Expertengremien, technischen Überprüfungen, Beiräten und

Beratungssitzungen anbieten. Darüber hinaus werden beide Parteien den Bedarf und

die Kapazitäten von Ländern bewerten, um qualitativ hochwertige, zugängliche und

sichere therapeutische klinische Anwendungen der Nuklearmedizin aufzubauen oder

zu stärken. Die ICPO und die IAEA werden bei der Einrichtung von

Dienstleistungen zur Entwicklung von Personalressourcen im Bereich

therapeutischer klinischer Anwendungen der Nuklearmedizin zusammenarbeiten.

Durch Audits und die Förderung der Einrichtung von Exzellenzzentren treiben die

Partner die Bemühungen voran, weltweit hochwertige Nuklearmedizin-Einrichtungen

zu etablieren und aufrechtzuerhalten.

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, freut sich über diese fruchtbare

Zusammenarbeit und erklärt:?Wir sind begeistert, unsere Kräfte mit der IAEA zu

bündeln, um den Einsatz der Nuklearmedizin für therapeutische Anwendungen

weltweit voranzutreiben. Diese Partnerschaft wird sicherstellen, dass Länder von

modernsten Nuklearmedizin-Technologien profitieren können, unabhängig von ihren

anfänglichen Fähigkeiten. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, Exzellenz im

Bereich der Radiotheranostik zu fördern und den Zugang der Patienten zu dieser

innovativen Behandlung weltweit auszubauen."

Najat Mokhtar, IAEA Deputy Director General and Head of the Department of

Nuclear Sciences and Applications, lobte die strategische Zusammenarbeit und

sagte:?Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der ICPO Foundation in unserer

gemeinsamen Mission, die weltweite Nutzung nuklearer Anwendungen in der

Onkologie zu verbessern. Unsere Zusammenarbeit, einschließlich der Bemühungen im

Rahmen der IAEA-Initiative?Rays of Hope", wird unsere Unterstützung für Länder

verstärken und ihnen das Gesundheitspersonal zur Verfügung stellen, das sie

benötigen, um sicherzustellen, dass Nuklearmedizin sicher und geschützt

angewendet und Patienten weltweit zugänglich gemacht wird. Die IAEA und die ICPO

Foundation engagieren sich für die Förderung hoher Qualitätsstandards in der

Nuklearmedizin und die Bereitstellung eines zugänglichen Gesundheitswesens für

die Bevölkerungen."

Bildunterschrift:

Najat Mokhtar, IAEA Deputy Director General and Head of the Department of

Nuclear Sciences and Applications, und Odile Jaume, CEO ICPO Foundation

(v.l.n.r.)

Copyright ICPO Foundation

Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation)

ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen

Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO

Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size-

fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei,

den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu

fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern,

will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer

und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem

Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how,

zertifizierter Ausbildung durch die so genannte?ICPO Academy for Theranostics"

und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, die weltweit die

beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation

zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig

integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das

Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen

Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht.

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und die

ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

(http://www.theranostics.academy)

Medienkontakt ICPO Foundation

Susanne Simon

Head of Communications & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation

Telefon: +49 172 8666093

www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation)

Über die IAEA - International Atomic Energy Agency (IAEA)

Die IAEA, bekannt als die?Atoms for Peace and Development"-Organisation

innerhalb der Vereinten Nationen, ist das weltweite Zentrum für Zusammenarbeit

im Nuklearbereich und setzt sich für die sichere, geschützte und friedliche

Nutzung von Nukleartechnologien ein. Die IAEA fördert aktiv Bildung, Ausbildung,

Forschung und Entwicklung, um durch ihre Programme, Projekte und Initiativen wie

?Rays of Hope" innovative Lösungen für globale Herausforderungen zu finden.

Diese Aktivitäten tragen in den Bereichen Nuklearmedizin, diagnostische

Bildgebung und Strahlentherapie wesentlich zur Verbesserung der

Patientenversorgung und zur allgemeinen Weiterentwicklung des Gesundheitswesens

bei.

Medienkontakt IAEA

IAEA-Pressebüro

E-Mail: press@iaea.org

Telefon: +43 699 165 21273

www.iaea.org (http://www.iaea.org/)

