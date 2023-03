GNW-Adhoc: Immatics veröffentlicht Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 sowie ein Update zur Geschäftsentwicklung

^* ACTengine® IMA203 TCR-T-Monotherapie gegen die Zielstruktur PRAME zeigte in

einer Zwischenanalyse der klinischen Daten im Oktober 2022 eine bestätigte

objektive Ansprechrate (confirmed objective response rate, cORR) von 50 % in

Patienten der Phase 1a und 1b mit verschiedenen soliden Tumoren, die mit der

Zieldosis oder einer höheren Dosis behandelt wurden

* Klinisches Daten-Update der ACTengine® IMA203 TCR-T-Zelltherapie in allen

drei laufenden IMA203 Phase-1b-Kohorten (Kohorte A: Zelltherapie der ersten

Generation, Kohorte B: Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor, Kohorte

C: Zelltherapie der zweiten Generation) sowie Identifizierung der

vielversprechendsten Kohorte für zulassungsrelevante Studien sind im zweiten

Halbjahr 2023 geplant; Priorisierung der Patientenbehandlung mit der ersten

und zweiten Generation der Monotherapie

* Erweiterung der Produktionskapazitäten für Zelltherapien durch den Bau einer

firmeneigenen GMP-Produktionsstätte für die zulassungsrelevante und

kommerzielle Herstellung von ACTengine® TCR-T-Zelltherapie-Produkten;

voraussichtliche Inbetriebnahme 2024

* Start der klinischen Phase-1-Studie mit erstem bispezifischen TCR-Kandidaten

TCER® IMA401 (Zielstruktur: MAGEA4/8), der in Zusammenarbeit mit Bristol

Myers Squibb entwickelt wird, erfolgte im Mai 2022; die Einreichung eines

CTA(1)-Antrags für TCER® IMA402 gegen PRAME ist weiterhin für das zweite

Quartal 2023 geplant

* Erweiterung der strategischen Allianz mit Bristol Myers Squibb im Juni 2022

zur Entwicklung allogener und autologer Zelltherapie-Programme; Immatics

erhielt eine Vorauszahlung von 80 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf

zusätzliche Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Tantiemen

* Erfolgreicher Abschluss eines garantierten, öffentlichen Zeichnungsangebots

von Stammaktien im Wert von 110 Millionen US-Dollar im Oktober 2022

* Zum 31. Dezember 2022 verfügte Immatics über liquide Mittel in Höhe von

386,3 Millionen US-Dollar(2) (362,2 Millionen Euro); damit sind die

Betriebskosten bis ins Jahr 2025 gedeckt

Tübingen, Deutschland und Houston, Texas, 21. März 2023 - Immatics N.V.

(https://immatics.com/inside-immatics/bod/) (NASDAQ: IMTX;?Immatics"), ein

Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-basierten

Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute die Ergebnisse

für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022 sowie ein Update zur

weiteren Geschäftsentwicklung bekannt.

Harpreet Singh, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Immatics, kommentierte:?Unsere

klinische ACTengine® IMA203 Studie hat im vergangenen Jahr mit

vielversprechenden Daten für unseren Monotherapiekandidaten gegen PRAME deutlich

an Fahrt aufgenommen. Während wir weiter das therapeutische Potenzial unserer

Produktkandidaten der ersten und zweiten Generation in klinischen Studien

zeigen, haben wir parallel mit dem Aufbau unserer firmeneigenen GMP-

Zelltherapie-Produktionsstätte in Houston (Texas) begonnen. Damit sind wir in

der Lage, die Herstellung unserer Zelltherapien für zulassungsrelevante Studien

und die kommerzielle Vermarktung hochzuskalieren. Darüber hinaus haben wir

unsere klinische Pipeline an bispezifischen TCR-Kandidaten erheblich

weiterentwickelt. Das TCER®-Programm gegen die Zielstruktur MAGEA4/8 befindet

sich aktuell in der klinischen Entwicklung und unser zweites TCER®-Programm

gegen PRAME wird noch dieses Jahr folgen. Es ist uns gelungen, unsere Ziele für

2022 zu erreichen, und wir freuen uns darauf, diesen Weg auch 2023

fortzusetzen."

Viertes Quartal 2022 sowie weitere Updates

Adoptive Zelltherapien (https://immatics.com/adoptive-cell-therapies/)

* ACTengine® IMA203 (PRAME) - Immatics untersucht seinen TCR-T-

Zelltherapiekandidaten IMA203 in einer Phase-1b-Studie mit drei laufenden

Dosisexpansionskohorten. Immatics' Fokus für 2023 liegt darauf, die

Monotherapie-Ansätze, den IMA203 TCR-T-Zelltherapiekandidat der ersten

Generation (Kohorte A) und den IMA203CD8 TCR-T-Zelltherapiekandidat der

zweiten Generation (Kohorte C), als Letztlinientherapie weiter

voranzutreiben. Im Laufe des Jahres werden wir weitere Daten mit längerer

Nachbeobachtungszeit erheben, um die Ansprechdauer der Anti-Tumor-Antwort zu

untersuchen. Auf deren Grundlage soll die vielversprechendste Kohorte für

weiterführende zulassungsrelevante Studien und eine potenzielle Vermarktung

identifiziert werden. Das nächste klinische Daten-Update für alle drei

Kohorten ist für das zweite Halbjahr 2023 geplant.

IMA203 TCR-T-Monotherapie (Kohorte A):

* Immatics veröffentlichte im Oktober 2022 eine Zwischenanalyse

(https://investors.immatics.com/de/news-releases/news-release-

details/immatics-veroeffentlicht-daten-aus-laufender-phase-1) zu der

laufenden Studie mit dem IMA203 TCR-T-Zelltherapie-Ansatz als Monotherapie.

Diese enthielt Ergebnisse von 27 Patienten der abgeschlossenen Phase-1a-

Dosis-Eskalation sowie initiale Daten der ersten 5 Patienten in der Phase-

1b-Dosisexpansionskohorte.

* Die Behandlung mit IMA203 zeigte weiterhin ein gutes Verträglichkeitsprofil

in der stark vorbehandelten Patientenpopulation.

* Es wurde eine bestätigte objektive Ansprechrate (cORR) von 50 % (6/12) in

Patienten der Phase 1a und 1b beobachtet, die mit der Zieldosis oder einer

höheren Dosis behandelt wurden.

* Das bestätigte Ansprechen lag bei den Patienten in Phase 1b allein

betrachtet bei 80 % (4/5); in Woche 12 der Nachbeobachtung wurden zudem

erste Anzeichen für ein verbessertes Langzeitansprechen festgestellt, wobei

das Tumoransprechen bei diesen Patienten am Ende des Beobachtungszeitraums

weiterhin anhielt.

* Die in Phase 1b eingeführten Weiterentwicklungen des Herstellungsprozesses

(einschließlich Monozytendepletion) führten zu einer höheren Dosis

infundierter Zellen und einer signifikant höheren T-Zell-Expansion und

-Persistenz.

* Ein bestätigtes Ansprechen wurde in verschiedenen soliden Tumoren

beobachtet: kutanes Melanom, Eierstockkrebs, Kopf- und Halskrebs, uveales

Melanom und Synovialsarkom.

IMA203 TCR-T-Zelltherapie in Kombination mit Nivolumab (Kohorte B):

* Im Mai 2022 wurde der erste Patient (https://investors.immatics.com/de/news-

releases/news-release-details/immatics-behandelt-ersten-patienten-mit-

actenginer-tcr-t) mit IMA203 in Kombination mit dem PD-1-Immuncheckpoint-

Inhibitor Nivolumab mit der vorläufig empfohlenen Zieldosis (provisional

recommended Phase 2 Dose, RP2D) behandelt.

* Immatics priorisiert derzeit die Behandlung von Patienten mit den IMA203 und

IMA203CD8 TCR-T-Monotherapien als Letztlinientherapie, erwägt jedoch die

weitere Untersuchung einer Kombination mit Nivolumab als Erstlinientherapie.

IMA203CD8 TCR-T-Monotherapie der zweiten Generation (Kohorte C):

* IMA203CD8 ist Immatics' Produktkandidat der zweiten Generation, bei dem

zusätzlich ein firmeneigener CD8??-Korezeptor in IMA203 T-Zellen eingebracht

wird, um sowohl CD4- als auch CD8-T-Zellen gegen die Tumor-Zielstruktur

PRAME zu aktivieren.

* Der erste Patient (https://investors.immatics.com/de/news-releases/news-

release-details/immatics-behandelt-ersten-krebspatienten-mit-ima203cd8-

einem) wurde im August 2022 behandelt. Da IMA203CD8 ein neuartiger

Produktkandidat im Rahmen einer IND-Erweiterung ist, wurde eine gestaffelte

Patientenrekrutierung durchgeführt; die Behandlung von drei Patienten in der

Dosisstufe 3 (DL3) ist abgeschlossen. Derzeit werden Patienten in DL4a

behandelt (bis zu 0,8x10(9) transduzierte TCR-T-Zellen pro m(2)

Körperoberfläche).

* Herstellung von Zelltherapien - Immatics verbessert das Verfahren und

erweitert die Kapazitäten zur Herstellung der Zelltherapien.

* Immatics' firmeneigener Herstellungsprozess ist darauf ausgelegt, T-

Zellen innerhalb einer Woche zu generieren. Im Anschluss durchlaufen die

TCR-T Zellen Qualitätstests zur Freigabe, deren Dauer Immatics jüngst

von zwei auf eine Woche verkürzen konnte. Durch diese beschleunigte

Gesamt-Herstellungszeit kann Immatics nun Patienten Zelltherapie-

Produktkandidaten schneller zur Verfügung stellen.

* Immatics hat den Bau einer hochmodernen, firmeneigenen, ca. 9300 m(2)

(100.000 Quadratfuß) großen Forschungs- und GMP-Produktionsstätte im

Großraum Houston (Texas) begonnen. Die Produktionsstätte ist für die

Herstellung von Immatics' ACTengine® IMA203-Produkten sowie anderer

zukünftiger autologer und allogener Zelltherapie-Produktkandidaten für

frühe und zulassungsrelevante klinische Studien sowie für die initiale

kommerzielle Vermarktung vorgesehen. Die Einrichtung ist flexibel

konzipiert und kann modular erweitert werden. Die GMP-Produktionsstätte

wird voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb gehen.

* ACTengine® IMA201 (MAGEA4/8) - Die Phase-1a-Dosiseskalationskohorte mit der

Zieldosis läuft derzeit. Immatics beabsichtigt, dieses Programm nach der

Behandlung der verbleibenden Patienten, die bereits in die klinische Studie

aufgenommen wurden, einzustellen, um sich auf sein bispezifisches TCR-

Programm TCER® IMA401 zu fokussieren. IMA401 richtet sich gegen das gleiche

Zielpeptid, das dem MAGEA4/8-Antigen entstammt, wie IMA201.

* ACTengine® IMA204 (COL6A3 Exon 6) - Immatics hat in Zusammenarbeit mit der

University of Pennsylvania eine wissenschaftliche Publikation

(https://immatics.com/publications/) in der Fachzeitschrift Science

Translational Medicine veröffentlicht, die die Identifizierung der neuen,

firmeneigenen HLA-A*02:01-präsentierten Zielstruktur collagen type VI alpha-

3 (COL6A3) mit Hilfe von Immatics' Discovery-Plattformen XPRESIDENT® und

XCEPTOR® beschreibt. COL6A3 wird spezifisch im Tumorstroma von mehreren

soliden Krebsarten in hoher Dichte exprimiert. Der zielgerichtete Angriff

auf das Tumorstroma bietet eine innovative therapeutische Möglichkeit, die

Mikroumgebung des Tumors zu durchbrechen. Der gegen COL6A3 gerichtete TCR-T-

Zelltherapiekandidat ACTengine® IMA204 konnte in in-vitro-Studien und in-

vivo-Mausmodellen Tumorzellen eliminieren. Da Immatics seine Ressourcen

aktuell darauf fokussiert, die klinische Entwicklung der Produktkandidaten

gegen die Zielstruktur PRAME voranzutreiben, hat das Unternehmen die

Einreichung eines IND-Antrags für IMA204 vertagt.

* ACTallo®-Pipeline - Im Juni 2022 ging Immatics zwei strategische

Kooperationen ein, mit dem Ziel, innovative allogene gamma-delta TCR-T-/CAR-

T-Programme der nächsten Generation mit verbesserter Persistenz, Sicherheit

und Anti-Tumor-Aktivität zu entwickeln. Hierbei kombiniert Immatics seine

firmeneigene ACTallo®-Plattform mit den Technologien der nächsten Generation

von Bristol Myers Squibb und der CRISPR-Gene-Editing-Technologie von Editas

Medicine.

* Immatics schloss eine neue Multi-Programm-Kollaboration

(https://investors.immatics.com/de/news-releases/news-release-

details/immatics-und-bristol-myers-squibb-erweitern-strategische-

allianz) mit Bristol Myers Squibb zur Entwicklung allogener TCR-T/CAR-T-

Programme ab, bei der Immatics' firmeneigene ACTallo®-Plattform und die

Technologien von Bristol Myers Squibb genutzt werden. Immatics erhielt

eine Vorauszahlung von 60 Millionen US-Dollar und hat Anspruch auf

zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu 700 Millionen US-Dollar pro

Programm sowie gestaffelte Tantiemen. Immatics kann zudem außerhalb der

Kooperation eigene ACTallo®-basierte Programme entwickeln.

* Im Rahmen einer strategischen Forschungskollaboration und

Lizenzvereinbarung (https://investors.immatics.com/de/news-

releases/news-release-details/immatics-und-editas-medicine-schliessen-

strategische) mit Editas Medicine, wird Immatics' ACTallo®-Plattform mit

der CRISPR-Gene-Editing-Technologie von Editas Medicine kombiniert.

Autologe TCR-T-Zelltherapie-Pipeline

* Immatics und Bristol Myers Squibb haben ihre 2019 unterzeichnete Kooperation

zur Entwicklung autologer T-Zell-Rezeptor-basierter Therapien (TCR-T)

(https://investors.immatics.com/news-releases/news-release-details/immatics-

and-celgene-enter-strategic-collaboration-develop-novel) um eine

zusätzliche, von Immatics identifizierte TCR-Zielstruktur erweitert.

Immatics erhielt eine Vorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar und hat

Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Tantiemen.

* Im Oktober 2022 teilte GSK Immatics seine Entscheidung mit, die

Zusammenarbeit zu beenden. Die ursprünglich am 20. Februar 2020 bekannt

gegebenen Vertragsbedingungen beinhalteten eine Vorauszahlung in Höhe von

45 Millionen Euro (ca. 50 Millionen US-Dollar) an Immatics und die Option

auf zusätzliche Meilensteinzahlungen und Tantiemen für den Zugang zu zwei

TCR-T-Zelltherapie-Programmen von Immatics. Wie Immatics mitgeteilt wurde,

stand die Entscheidung von GSK in keinem Zusammenhang mit den Programmen und

den bisher erfolgten Fortschritten in der Zusammenarbeit. Die Beendigung der

Kollaboration trat am 26. Dezember 2022 in Kraft. GSK übertrug die Rechte

für beide TCR-T-Programme an Immatics.

Bispezifische TCR-Moleküle (https://immatics.com/tcr-bispecifics/)

Immatics' TCER®-Kandidaten sind bispezifische TCR-Moleküle der nächsten

Generation mit verlängerter Halbwertszeit, die eine T-Zell-Rekrutierungsdomäne

mit niedriger Affinität und eine TCR-Domäne mit hoher Affinität nutzen, was die

Wirksamkeit im Patienten maximieren und gleichzeitig Toxizitäten minimieren

soll.

* TCER® IMA401 (MAGEA4/8) - Immatics hat im Mai 2022 eine Phase-1-Studie

(https://investors.immatics.com/de/news-releases/news-release-

details/immatics-beginnt-klinische-phase-1-studie-zur-untersuchung-des) zur

Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und ersten Anti-Tumor-Aktivität

des bispezifischen TCR-Kandidaten (T cell engaging receptor, TCER®) IMA401

bei Patienten mit wiederkehrenden und/oder schwer behandelbaren soliden

Tumoren begonnen. IMA401 wird in Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb

entwickelt.

* TCER® IMA402 (PRAME) - Im September 2022 wurden umfangreiche präklinische

Daten auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische

Onkologie (ESMO) (https://investors.immatics.com/de/news-releases/news-

release-details/immatics-praesentiert-umfangreiche-praeklinische-daten-fuer)

präsentiert. Der TCER®-Produktkandidat IMA402 zeigte in vitro eine starke,

selektive Aktivität gegen PRAME-positive Tumorzellen, eine hohe Anti-Tumor-

Aktivität in in-vivo-Mausmodellen, eine geringe, Zielstruktur-unabhängige

Zytokinfreisetzung durch die T-Zell-Rekrutierungsdomäne sowie vorteilhafte

pharmakodynamische Eigenschaften. Die geplante Einreichung des CTA-

Antrags ist weiterhin für das zweite Quartal 2023 geplant. Die klinische

Studie soll im zweiten Halbjahr 2023 mit einem flexiblem Dosis-

Eskalationsschema für eine beschleunigte klinische Entwicklung beginnen.

* TCER® IMA403 und TCER® IMA40x - Immatics entwickelt weiterhin mehrere

innovative präklinische TCER®-Produktkandidaten gegen bisher

unveröffentlichte Zielstrukturen für die firmeneigene Pipeline und/oder

Pipeline mit Partnern. IMA403 befindet sich in einem fortgeschrittenen

präklinischen Stadium mit derzeit laufenden Proof-of-Concept-Studien.

Darüber hinaus finden die TCER®-Generierung und präklinische Tests für

weitere TCER®-Kandidaten, IMA40x, statt. Diese Kandidaten sind gegen Peptide

gerichtet, die von HLA-A*02:01 und anderen HLA-Typen präsentiert werden.

Aktuelle Unternehmensentwicklungen

* Immatics hat im Oktober 2022 erfolgreich ein garantiertes öffentliches

Zeichnungsangebot durchgeführt (https://investors.immatics.com/de/news-

releases/news-release-details/immatics-gibt-garantiertes-oeffentliches-

zeichnungsangebot-von), das sich auf rund 110 Millionen US-Dollar vor Abzug

des Zeichnungsrabatts und der Angebotskosten beläuft. Das Zeichnungsangebot

enthielt unter anderem Beteiligungen von Armistice Capital Master Fund Ltd.,

Dellora Investments, EcoR1 Capital, Nantahala Capital, Perceptive Advisors,

Rock Springs Capital, RTW Investments, LP, Samsara BioCapital, SilverArc

Capital, Sofinnova Investments, Wellington Management, 683 Capital und

anderen spezialisierten Biotech -Investoren.

* Gemäß ihren Rechten aus dem Unternehmenszusammenschluss im Jahr 2020 hat

dievini Biotech Holding Dr. Mathias Hothum als Nachfolger von Dr. Friedrich

von Bohlen und Halbach für die Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats während

der Hauptversammlung im Juni 2023 benannt. Dr. Hothum ist seit 2012

Geschäftsführer der dievini Hopp Biotech Holding, die die Life-Science-

Aktivitäten und Investitionen von Dietmar Hopp und seiner Familie verwaltet.

Er ist außerdem Geschäftsführer mehrerer Investment- und

Beratungsunternehmen. Dr. Hothum promovierte in pharmazeutischer Ökonomie

und medizinischer Soziologie an der Universität Magdeburg, Deutschland.

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

Liquiditätsanlage: Bis zum 31. Dezember 2022 betrugen die liquiden Mittel 362,2

Millionen Euro (386,3 Millionen US-Dollar(2)) verglichen mit 145,1 Millionen

Euro (154,8 Millionen US-Dollar(2)) für das am 31. Dezember 2021 endende

Geschäftsjahr. Der Anstieg ist hauptsächlich auf unser garantiertes öffentliches

Zeichnungsangebot und Vorabzahlungen für Kooperationen zurückzuführen, die

teilweise durch unsere laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

ausgeglichen werden. Das Unternehmen rechnet mit einer Liquiditätsreserve bis

ins Jahr 2025.

Umsatz: Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, der

sich aus dem Umsatz von Kooperationsvereinbarungen zusammensetzt, betrug 172,8

Millionen Euro (184,3 Millionen US-Dollar(2)) verglichen mit 34,8 Millionen Euro

(37,1 Millionen US-Dollar(2)) zum Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2021.

Forschungs- und Entwicklungskosten: Die gesamten Ausgaben für F&E für das am

31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr betrugen 106,8 Millionen Euro (113,9

Millionen US-Dollar(2)) verglichen mit 87,6 Millionen Euro (93,4 Millionen US-

Dollar(2)) im Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2021. Der Anstieg

resultiert hauptsächlich aus höheren Kosten im Zusammenhang mit der

Weiterentwicklung der klinischen und präklinischen Pipeline an ACTengine®- und

TCER®-Kandidaten.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen

sich bis zum Jahresende, dem 31. Dezember 2022 auf 36,1 Millionen Euro (38,5

Millionen US-Dollar(2)) verglichen mit 33,8 Millionen Euro (36,1 Millionen US-

Dollar(2)) im Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2021.

Jahresgewinn und -fehlbetrag: Der Nettogewinn betrug 37,5 Millionen Euro (40,0

Millionen US-Dollar(2)) für das gesamte Geschäftsjahr 2022 bis zum 31. Dezember

2022, verglichen mit einem Nettoverlust von 93,3 Millionen Euro (99,5 Millionen

US-Dollar(2)) im Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2021. Der Anstieg

resultiert hauptsächlich aus den einmaligen Lizenzeinnahmen im Zusammenhang mit

der IMA401-Kooperation mit Bristol Myers Squibb sowie aus der Auflösung der

verbliebenen abgegrenzten Umsätze im Rahmen der Beendigung der GSK-Kooperation.

Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie im aktuellen Report des Formulars

?Form 20-F", welches bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde und

auf der SEC Webseite veröffentlicht wurde: www.sec.gov (https://www.sec.gov/).

(2) Alle Beträge wurden mit dem von der Europäischen Zentralbank

veröffentlichten Wechselkurs zum 31. Dezember 2022 umgerechnet (1 EUR = 1,0666

US-Dollar).

Geplante Konferenzteilnahmen und Firmenpräsentationen

* 25.-26. April 2023: Kempen Life Sciences Conference, Amsterdam

* 9.-11. Mai 2023: Bank of America Health Care Conference, Las Vegas (NV)

* 7.-9. Juni 2023: Jefferies Global Healthcare Conference, New York (NY)

Die vollständige Liste mit allen Veranstaltungen und Konferenzen finden Sie

unter: www.investors.immatics.com/events-presentations

www.investors.immatics.com/events-presentations

v66PwWY7CIgwYA5v2PLST0Z3msnj2guv0oRPCVFdlPTO8zyPN8STVZXSjx__r3whUTP2AUg0llYoKywG

fb4AeWM0hnyME1cBDJImNMCI_KcDwsUziMnC-2xaxsQ2SVYGjEjQtYs=).

Über Immatics

Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission

ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue

Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische

Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die

gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene

Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und

bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden

Pharmaunternehmen.

Weitere Details zu Immatics, einschließlich aller kursrelevanter Informationen

finden Sie auf unserer Webseite unter www.immatics.com

www.immatics.com

lUxJc90i8Bm1FOG5cIbuH6KDRKHMEV5oDDDVoXSyvifRDah-earQV2uhepqP_cPfQD8UILM=) oder

folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Instagram

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wHBuR4hWL88Jw93fH9XPVk6p6KFns4YtJRpw

92K1O-0avbGgcVvqGk7OY-P_q21ndByK8wNCepx5VoN54ajlNew0sy_x_gxx-

2bfC7gzgCts4BNxwTVbjTmk4R7NIfldYUMcc6v4KUKQw3B4RBU9wvgtHHX_-

BDiBZqfSrkkzLOhZZz8jtHIIl_7Wpu5Hg-TQ9Mks6_crNEnYxNXNimK3YqXFy_0rAHa8tq-

3tCsw5L7QE3shLKJrhnfAb1QAyaEKCni_iUVhmIZe17Lw6SjtKbvS_epAXmTwH9OFSd8Fl1xWPn8xCYd

sGmAuCHpjqmYbL_o48Qov7Xy7-

qtIadNN_VIET1_JWiPXsU6dHsX53eOvN6ZjQhRu2PfrkuttZ5rTCOQXow-kkwgRVNebJA-

nBQhCZj8QiPV71RCDxtS04meVOysiqp6Q9WQhKQjXgeL), Twitter

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Oc88Qg_b1dsczxMcvk6ylRYyrL3Zo9BjdPku

Cd1hHpbmIm9s692CbmB3bOQ5bKSmx4zgGs2SX2E6dMHCdcatwdEsHgmHc4DP7bxOsV6L8Q4ahIVamLZt

H8aHqbHk_MnjFFLExirCL5yCrCDTjawN-cFoGdHNRCoI-

5IpkQ8pvEdEnymGMu36SuZ5xrYTCwQ08wMDWrnAqghWVx05izjAEzNZSUw-

F_ZnCk8XEswqmqCQCySSQpalVlFlUtSxleMP6EPTt8oV9w4LyigJ-

sg--8oDEzOHbq8-usBBPLe-dfXXuxNDNJcS34KL0aG-4EqN4xTuWxWLXdD3kgdMtNzh97VLJo0hc2btN

_EjNb0uxScNzrZJZuFlBuCMhQteV-aldP401UPcJhEwXzzJsNrlFC-

qdRksLYVongnNcyyrSek=) und LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=F5_SmGJMSPyuDC--oq3jwKw49qZ2OpwDM3Mo

133xw7bqqECwdzyPUeR8uRrWF2QM50lz-5Ft6b476j0f0WpV4chYWoI2HLWVHob-PzjcfHxVDz7Rfu7V

GztlDueT98qeiG7Ww1Zn0qy9XlKM-W0nzNEF4qQWE5XEyDHgByW6EVA1isxgBjQt4W4eoyzKWWzcsJTF

aMMsZyOe5f2CzQFWykIC8TsUpze-HPhOy6HuJrDZqr76L5224z7CQY2ebr35Z_-WnvkRFwpVQaNhz-pY

z8ZQaQ9y5jTnLVDVeK_C5364KdNgRqG0cM1XlamcvtExwHk6LbNDnEG8OsfZLLBWjjlqlsWLTdprWwcf

Zs4_lj1bEugD-bAxFwCxcTs7CSYEQ7F6c3RmMy6coMD5ovOedBFOzswCx9_chmnuMVrL30py16_wcRCl

x3KpSpPxGVin4IFbB-UT9ZSlERkSGnxEYJofOhmDm3tb72jWwEPxjlI=).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können als in die Zukunft gerichtete

Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen, beziehen sich im

Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder

operative Leistung von Immatics. So sind beispielsweise Aussagen über den

Zeitplan von Produktkandidaten sowie Immatics' Fokus auf Partnerschaften, um

seine Strategie voranzubringen, zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen

können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie

?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?wird",?schätzt",?voraussehen",

?glaubt",?prognostiziert",?potenziell", oder?fortsetzen" oder die negative

Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken,

Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den Ergebnissen

abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit

zum Ausdruck gebracht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf

Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als

sinnvoll erachtet werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit

können neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht möglich,

alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen

Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich:

verschiedene Faktoren, die sich der Kontrolle des Managements entziehen,

einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken,

Ungewissheiten und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange

Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser

Präsentation sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden,

dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder

dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen

erreicht wird. Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in

zukunftsgerichtete Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie

veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die wissenschaftlichen und klinischen Daten in dieser Pressemitteilung sind vor

Abschluss der klinischen Studie und dem dazugehörigen Bericht per Definition als

vorläufig anzusehen, vorbehaltlich weiterer Qualitätsprüfungen, einschließlich

der üblichen Überprüfung der Quelldaten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die

offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren

Verständnis mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht

wurde, ist rechtsgültig.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Presse- und Investoranfragen für Immatics

Jacob Verghese oder Eva Mulder

Trophic Communications

Tel: +49 89 2070 89831 oder +31 6 52 33 1579

immatics@trophic.eu (mailto:immatics@trophic.eu)

Immatics N.V.

Anja Heuer Jordan Silverstein

Senior Director, Corporate

Communications Head of Strategy

Telefon: +49 89 540415-606 Telefon: +1 281 810 7545

InvestorRelations@immatics.com

media@immatics.com (mailto:InvestorRelations@immatics.co

(mailto:media@immatics.com) m)

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Profit/(Loss) of Immatics N.V.

Year ended December 31,

2022 2021 2020

(Euros in thousands, except share and per

share data)

Revenue from

collaboration

agreements 172,831 34,763 31,253

Research and

development

expenses (106,779) (87,574) (67,085)

General and

administrative

expenses (36,124) (33,808) (34,186)

Other income 26 325 303

Operating

result 29,954 (86,294) (69,715)

Change in fair value

of liabilities for

warrants 10,945 (10,990) 17,775

Share listing

expense - - (152,787)

Other financial

income 9,416 5,675 2,949

Other financial

expenses (8,279) (1,726) (10,063)

Financial

result 12,082 (7,041) (142,126)

Profit/(loss) before

taxes 42,036 (93,335) (211,841)

Taxes on

income (4,552) - -

Net

profit/(loss) 37,514 (93,335) (211,841)

Attributable

to:

Equity

holders of the

parent 37,514 (93,335) (211,284 )

Non-

controlling

interest - (557)

Net profit/(loss) per

share:

Basic 0.56 (1.48) (4.40)

Diluted 0.55 (1.48) (4.40)

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income/(Loss) of Immatics N.V.

Year ended December 31,

2022 2021 2020

(Euros in thousands)

Net

profit/(loss) 37,514 (93,335) (211,841)

Other comprehensive

income/(loss)

Items that may be

reclassified

subsequently to

profit or loss

Currency translation

differences from

foreign

operations 2,464 3,514 (6,689 )

Total comprehensive

income/(loss) for the

year 39,978 (89,821) (218,530)

Attributable to:

Equity holders of the

parent 39,978 (89,821) (217,973 )

Non-controlling

interest - - (557)

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Financial Position of Immatics N.V.

As of

December 31, 2022 December 31, 2021

(Euros in thousands)

Assets

Current assets

Cash and cash

equivalents 148,519 132,994

Other financial assets 213,686 12,123

Accounts receivables 1,111 682

Other current assets 13,838 6,408

Total current assets 377,154 152,207

Non-current assets

Property, plant and

equipment 13,456 10,506

Intangible assets 1,632 1,315

Right-of-use assets 13,033 9,982

Other non-current

assets 2,545 636

Total non-current

assets 30,666 22,439

Total assets 407,820 174,646

Liabilities and shareholders'

equity

Current liabilities

Accounts payables 13,056 11,624

Deferred revenue 64,957 50,402

Liabilities for

warrants 16,914 27,859

Lease liabilities 2,159 2,711

Other current

liabilities 9,366 2,552

Total current

liabilities 106,242 95,148

Non-current liabilities

Deferred revenue 75,759 48,225

Lease liabilities 12,403 7,142

Other non-current

liabilities 42 68

Total non-current

liabilities 88,204 55,435

Shareholders' equity

Share capital 767 629

Share premium 714,177 565,192

Accumulated deficit (500,299) (537,813)

Other reserves (1,481) (3,945)

Total shareholders'

equity 213,164 24,063

Total liabilities and

shareholders' equity 407,820 174,646

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Cash Flows of Immatics N.V.

Year ended December 31,

2022 2021 2020

(Euros in thousands)

Cash flows from

operating activities

Net

profit/(loss) 37,514 (93,335) (211,841)

Taxes on income 4,522 - -

Profit/(loss) before

tax 42,340 (93,335) (211,841)

Adjustments for:

Interest

income (2,476) (133) (850)

Depreciation and

amortization 6,967 5,260 4,424

Interest

expenses 1,038 566 289

Share listing

expense - - 152,787

Equity settled share-

based payment 22,570 26,403 22,908

MD Anderson

compensation

expense - - 45

(Decrease) Increase

in other liabilities

resulting from share

appreciation

rights - - (2,036)

Payment related to

share-based

compensation awards

previously classified

as equity-

settled - - (4,322)

Net foreign exchange

differences and

expected credit

losses 2,953 (2,408) 437

Change in fair value

of liabilities for

warrants (10,945) 10,990 (17,775)

Changes in:

(Increase)/decrease

in accounts

receivables (429) 569 (294)

(Increase) in other

assets (7,872) (483) (1,600)

Increase/(decrease)

in deferred revenue,

accounts payables and

other

liabilities 45,559 (31,784) (23,387)

Interest

received 1,649 175 808

Interest paid (695) (566) (289)

Income tax paid (224) - -

Net cash provided

by/(used in)

operating

activities 100,131 (84,746) (80,696)

Cash flows from

investing activities

Payments for

property, plant and

equipment (5,738) (5,106) (7,420)

Payments for

investments

classified in Other

financial assets

(216,323) (11,298) (58,087)

Proceeds from

maturity of

investments

classified in Other

financial

assets 12,695 24,448 49,662

Payments for

intangible

assets (477) (551) (104)

Proceeds from

disposal of property,

plant and

equipment 52 - -

Net cash (used

in)/provided by

investing

activities (209,791) 7,493 (15,949)

Cash flows from

financing activities

Proceeds from

issuance of shares to

equity

holders 134,484 94 217,918

Transaction costs

deducted from

equity (7,931) - (7,939)

Repayment of lease

liabilities (2,843) (2,707) (2,096)

Net cash provided

by/(used in)

financing

activities 123,710 (2,613) 207,883

Net

increase/(decrease)

in cash and cash

equivalents 14,050 (79,866) 111,238

Cash and cash

equivalents at

beginning of the

year 132,994 207,530 103,353

Effects of exchange

rate changes on cash

and cash equivalents

and expected credit

losses 1,475 5,330 (7,061)

Cash and cash

equivalents at end of

the year 148,519 132,994 207,530

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Changes in Shareholders' equity (deficit) of

Immatics N.V.

Total equity

(deficit) Total

attributable share-

to Non- holders'

Share Share Accumulated Other shareholders controlling equity

(Euros in thousands) capital premium deficit reserves of the parent interest (deficit)

Balance as of

January 1,

2020 1,164 190,945 (233,194) (770) (41,855) 1,020 (40,835)

Other comprehensive

loss - - - (6,689) (6,689) - (6,689)

Net loss - - (211,284) - (211,284) (557) (211,841)

Comprehensive loss for

the year - - (211,284) (6,689) (217,973) (557) (218,530)

Reorganization (833) 833 - - - - -

Issue of share

capital

MD Anderson Share

Exchange 7 501 - - 508 (508) -

PIPE Financing, net of

transaction

costs 104 89,973 - - 90,077 - 90,077

ARYA Merger, net of

transaction

costs 180 237,864 - - 238,044 - 238,044

SAR conversion 7 (7) - - - - -

Total issuance of

share capital 298 328,331 - - 328,629 (508) 328,121

Equity-settled share-

based

compensation - 22,908 - - 22,908 - 22,908

Payments related to

share-based

compensation awards

previously classified

as equity-

settled - (4,322) - - (4,322) - (4,322)

MD Anderson milestone

compensation

expense - - - - - 45 45

Balance as of

December 31,

2020 629 538,695 (444,478) (7,459) 87,387 - 87,387

Balance as of

January 1,

2021 629 538,695 (444,478) (7,459) 87,387 - 87,387

Other comprehensive

income - - - 3,514 3,514 - 3,514

Net loss - - (93,335) - (93,335) - (93,335)

Comprehensive loss for

the year - - (93,335) 3,514 (89,821) - (89,821)

Equity-settled share-

based

compensation - 26,403 - - 26,403 - 26,403

Share options

exercised - 94 - - 94 - 94

Balance as of

December 31,

2021 629 565,192 (537,813) (3,945) 24,063 - 24,063

Balance as of

January 1,

2022 629 565,192 (537,813) (3,945) 24,063 - 24,063

Other comprehensive

income - - - 2,464 2,464 - 2,464

Net profit - - 37,514 - 37,514 - 37,514

Comprehensive income

for the year - - 37,514 2,464 39,978 - 39,978

Equity-settled share-

based

compensation - 22,570 - - 22,570 - 22,570

Share options

exercised - 311 - - 311 - 311

Issue of share capital

- net of transaction

costs 138 126,104 - - 126,242 - 126,242

Balance as of

December 31,

2022 767 714,177 (500,299) (1,481) 213,164 - 213,164

(1) Clinical Trial Application (CTA) ist das Äquivalent eines Investigational

New Drug (IND)-Antrags in Europa.

(2) Alle Beträge wurden mit dem von der Europäischen Zentralbank

veröffentlichten Wechselkurs zum 31. Dezember 2022 umgerechnet (1 EUR = 1,0666

USD).

°