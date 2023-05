GNW-Adhoc: Ingredion Incorporated meldet Rekordergebnisse für das erste Quartal und erhöht Ausblick für das Gesamtjahr

^* Das ausgewiesene und das bereinigte Ergebnis je Aktie(*) für das erste

Quartal 2023 betrugen 2,85 bzw. 2,80 US-Dollar im Vergleich zu einem

ausgewiesenen bzw. bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,92 bzw. 1,95 US-

Dollar für das erste Quartal 2022

* Die Bruttomargen stiegen im ersten Quartal um 280 Basispunkte auf 22,8% im

Vergleich zum Vorjahresquartal

* Das Unternehmen erhöht die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für

das Gesamtjahr 2023 von 7,70 bis 8,40 US-Dollar auf 8,70 bis 9,40 US-Dollar

WESTCHESTER, Illinois, May 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated

(http://www.ingredionincorporated.com/news-events.html) (NYSE: INGR), ein

weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Nahrungsmittel- und

Getränkeherstellungsindustrie, hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal

2023 bekanntgegeben. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-

amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (?GAAP") für das erste Quartal 2023

und 2022 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den vom Unternehmen

vorgelegten, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

?Wir sind mit einer außergewöhnlichen Leistung in das Jahr 2023 gestartet und

haben Rekordergebnisse in Bezug auf den Quartalsgewinn und den Gewinn je Aktie

erzielt", so Jim Zallie (https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-

ingredion/executive-leadership-team/zallie.html), President und Chief Executive

Officer von Ingredion.?Zu Beginn dieses Jahres erwarteten wir das zweite Jahr

in Folge eine Inflation der Mais- und Herstellungskosten. Unsere Vertriebsteams

haben ein effektives Produkt- und Kundenmixmanagement betrieben, einschließlich

Preisanpassungen bei auslaufenden mehrjährigen Kundenverträgen, um die Margen im

dritten Quartal in Folge erfolgreich zu verbessern. Da sich das

Wirtschaftswachstum verlangsamte, sanken außerdem die Kosten für die

Lieferkette, was zu höheren Bruttomargen und Betriebsergebnissen beitrug.

?Im Laufe des Quartals setzte sich die positive Dynamik bei den

Spezialinhaltsstoffen fort, die im Vergleich zum Vorjahr in allen vier Regionen

ein zweistelliges Nettoumsatzwachstum erzielten. Unsere Lieferkettenteams haben

ihre Erbringung von Dienstleistungen weiter verbessert, und unsere Anlagen

liefen gut, um die Verfügbarkeit von Spezialinhaltsstoffen zu erhöhen. Darüber

hinaus haben wir weiter in unser Textur- und Ernährungsnetzwerk investiert, um

künftige Wachstumsmöglichkeiten mit unseren Kunden zu ermöglichen.

?Unser aktualisierter Ausblick für das Gesamtjahr spiegelt ein besseres Preis-

und Kundenmixmanagement sowie unsere anhaltende Wachsamkeit beim

Kostenmanagement wider. Wir gehen davon aus, dass sich die Kundennachfrage in

der zweiten Jahreshälfte stetig verstärken wird, nachdem das Absatzvolumen im

ersten Quartal etwas nachgelassen hatte, was in erster Linie auf die geringere

Verbrauchernachfrage und den Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden

zurückzuführen ist. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir mit unserer

Wachstumsstrategie langfristig Werte für unsere Aktionäre schaffen werden", so

Zallie abschließend.

* Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (?bereinigtes EPS"), das

bereinigte operative Ergebnis, der bereinigte effektive Ertragsteuersatz und die

bereinigte Anzahl der verwässert und durchschnittlich gewichteten, umlaufenden

Stammaktien sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II

der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel?Nicht auf GAAP basierende

Informationen" nach dem in dieser Pressemitteilung enthaltenen verkürzten

Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden

Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS)

+--------------------------------+--------+--------+

| | 1Q22 | 1Q23 |

+--------------------------------+--------+--------+

| Reported EPS | $1.92 | $2.85 |

+--------------------------------+--------+--------+

| Restructuring/Impairment costs | 0.03 | - |

+--------------------------------+--------+--------+

| Acquisition/Integration costs | 0.01 | - |

+--------------------------------+--------+--------+

| Tax items and other matters | (0.01) | (0.05) |

+--------------------------------+--------+--------+

| Adjusted EPS(**) | $1.95 | $2.80 |

+--------------------------------+--------+--------+

Geschätzte Faktoren, die die Veränderungen des ausgewiesenen und bereinigten EPS

beeinflussen

+-------------------------------+--------+

| | 1Q23 |

+-------------------------------+--------+

| Total items affecting EPS(**) | 0.85 |

+-------------------------------+--------+

| Total operating items | 0.88 |

+-------------------------------+--------+

| Margin | 1.42 |

+-------------------------------+--------+

| Volume | (0.36) |

+-------------------------------+--------+

| Foreign exchange | (0.12) |

+-------------------------------+--------+

| Other income | (0.06) |

+-------------------------------+--------+

| Total non-operating items | (0.03) |

+-------------------------------+--------+

| Other non-operating income | (0.01) |

+-------------------------------+--------+

| Financing costs | (0.09) |

+-------------------------------+--------+

| Shares outstanding | 0.02 |

+-------------------------------+--------+

| Non-controlling interests | - |

+-------------------------------+--------+

| Tax rate | 0.05 |

+-------------------------------+--------+

** Summen können aufgrund von Rundungen abweichen.

Finanzielle Highlights

* Zum 31. März 2023 beliefen sich die Gesamtverschuldung und die liquiden

Mittel einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen auf 2,6 Milliarden US-

Dollar bzw. 221 Millionen US-Dollar gegenüber 2,5 Milliarden US-Dollar bzw.

239 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2022.

* Die Nettofinanzierungskosten für das erste Quartal lagen bei 32 Millionen

US-Dollar im Vergleich zu 24 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

* Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das erste

Quartal betrugen 25,1 Prozent bzw. 27,7 Prozent im Vergleich zu 28,9 Prozent

bzw. 28,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen

effektiven Steuersatzes ist in erster Linie auf die Veränderung des Wertes

des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen.

* Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 76 Millionen US-Dollar, d. h. 9

Millionen US-Dollar weniger als im Vorjahreszeitraum.

Geschäftsverlauf

Ingredion

Summe Nettoumsatz

+-------------+-----+---------+------+---------+-----+------+--------+

|$ in millions| | | | | | | Change |

| |2022 |FX Impact|Volume|Price mix|2023 |Change|excl. FX|

+-------------+-----+---------+------+---------+-----+------+--------+

|First quarter|1,892| (63) |(116) | 424 |2,137| 13% | 16% |

+-------------+-----+---------+------+---------+-----+------+--------+

Ausgewiesenes Betriebsergebnis

+--------+----+------+--------+-----------+-------------+-----+----+------+------+

| | | | |Acquisition| | | | |Change|

|$ in | | FX |Business| / |Restructuring| | | |excl. |

|millions|2022|Impact|Drivers |Integration|/ Impairment |Other|2023|Change| FX |

+--------+----+------+--------+-----------+-------------+-----+----+------+------+

|First | | | | | | | | | |

|quarter |210 | (12) | 95 | 1 | 2 | (5) |291 | 39% | 44% |

+--------+----+------+--------+-----------+-------------+-----+----+------+------+

Bereinigtes Betriebsergebnis

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

| | | | | | | Change |

|$ in millions|2022|FX Impact|Business Drivers|2023|Change|excl. FX|

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

|First quarter|213 | (12) | 95 |296 | 39% | 45% |

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

Nettoumsatz

* Das erste Quartal lag um 13 % über dem des Vorjahreszeitraums. Der Anstieg

ist auf einen starken Preismix durch Kunden- und Produktmixmanagement

zurückzuführen, der teilweise durch geringere Volumen und Wechselkurseffekte

ausgeglichen wurde.

Betriebsergebnis

* Im ersten Quartal stieg das ausgewiesene Betriebsergebnis um 39 Prozent auf

291 Millionen US-Dollar und das bereinigte Betriebsergebnis um 39 Prozent

auf 296 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zuwächse

sind auf einen günstigen Preismix zurückzuführen, der teilweise durch höhere

Inputkosten und ein geringeres Volumen ausgeglichen wurde. Ohne

Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg das ausgewiesene und

bereinigte Betriebsergebnis um 44 bzw. 45 Prozent gegenüber dem

Vorjahreszeitraum.

Nordamerika

Nettoumsatz

+-------------+-----+---------+------+-----+-----+------+--------+

| | | | |Price| | | Change |

|$ in millions|2022 |FX Impact|Volume| mix |2023 |Change|excl. FX|

+-------------+-----+---------+------+-----+-----+------+--------+

|First quarter|1,174| (8) | (82) | 272 |1,356| 16% | 16% |

+-------------+-----+---------+------+-----+-----+------+--------+

Betriebsergebnis für das Segment

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

| | | | | | | Change |

|$ in millions|2022|FX Impact|Business Drivers|2023|Change|excl. FX|

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

|First quarter|156 | (2) | 53 |207 | 33% | 34% |

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

* Das Betriebsergebnis für Nordamerika lag im ersten Quartal bei 207 Millionen

US-Dollar, ein Anstieg um 51 Millionen US-Dollar gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs ist auf einen günstigen Preismix

zurückzuführen, der teilweise durch höhere Inputkosten und ein geringeres

Volumen ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten

stieg das Betriebsergebnis des Segments um 34 %.

Südamerika

Nettoumsatz

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

| | | | | Price | | | Change |

| $ in millions | 2022 | FX Impact | Volume | mix | 2023 | Change | excl. FX |

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

| First quarter | 252 | (13) | (7) | 37 | 269 | 7% | 12% |

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

Betriebsergebnis für das Segment

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

| | | | | | | Change |

|$ in millions|2022|FX Impact|Business Drivers|2023|Change|excl. FX|

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

|First quarter| 38 | (4) | 7 | 41 | 8% | 18% |

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

* Das Betriebsergebnis für Südamerika lag im ersten Quartal bei 41 Millionen

US-Dollar, ein Anstieg um 3 Millionen US-Dollar gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs ist auf einen günstigen Preismix

zurückzuführen, der teilweise durch höhere Inputkosten, Wechselkurseffekte

und ein geringeres Volumen ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung von

Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis des Segments um 18 %.

Asien-Pazifik

Nettoumsatz

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

| | | | | Price | | | Change |

| $ in millions | 2022 | FX Impact | Volume | mix | 2023 | Change | excl. FX |

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

| First quarter | 272 | (13) | (25) | 43 | 277 | 2% | 7% |

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

Betriebsergebnis für das Segment

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

| | | | | | | Change |

|$ in millions|2022|FX Impact|Business Drivers|2023|Change|excl. FX|

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

|First quarter| 22 | (1) | 7 | 28 | 27% | 32% |

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

* Das Betriebsergebnis für Asien-Pazifik lag im ersten Quartal bei 28

Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 6 Millionen US-Dollar gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Die Veränderung ist auf einen günstigen Preismix

zurückzuführen, der teilweise durch höhere Inputkosten und ein geringeres

Volumen ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten

stieg das Betriebsergebnis des Segments um 32 %.

Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)

Nettoumsatz

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

| | | | | Price | | | Change |

| $ in millions | 2022 | FX Impact | Volume | mix | 2023 | Change | excl. FX |

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

| First quarter | 194 | (29) | (2) | 72 | 235 | 21% | 36% |

+---------------+------+-----------+--------+-------+------+--------+----------+

Betriebsergebnis für das Segment

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

| | | | | | | Change |

|$ in millions|2022|FX Impact|Business Drivers|2023|Change|excl. FX|

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

|First quarter| 31 | (5) | 31 | 57 | 84% | 100% |

+-------------+----+---------+----------------+----+------+--------+

* Das Betriebsergebnis für EMEA lag im ersten Quartal bei 57 Millionen US-

Dollar, ein Anstieg um 26 Millionen US-Dollar gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Die Veränderung ist auf einen günstigen Preismix

zurückzuführen, der teilweise durch höhere Inputkosten und

Wechselkurseffekte ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung von

Wechselkurseffekten stieg das Betriebsergebnis des Segments um 100 %.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im ersten Quartal zahlten wir 47 Millionen US-Dollar an Dividenden an unsere

Aktionäre und kündigten eine Quartalsdividende von 0,71 US-Dollar pro Aktie an,

die im zweiten Quartal ausgezahlt werden soll. Ingredion erwägt eine Rückzahlung

von Wert an die Aktionäre mittels Bardividenden und Aktienrückkäufe im Rahmen

der Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens zur Unterstützung der

Gesamtaktionärsrendite.

Ausblick für das zweite Quartal und aktualisierter Ausblick für das Gesamtjahr

2023

Für das zweite Quartal 2023 erwartet das Unternehmen im Vergleich zum zweiten

Quartal 2022 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und ein

Betriebsergebnis im niedrigen zweistelligen bis mittleren zweistelligen Bereich.

Das Unternehmen geht nun davon aus, dass sein Ausblick für das Gesamtjahr 2023

bei einem ausgewiesenen und bereinigten EPS zwischen 8,85 und 9,35 US-Dollar

bzw. 8,70 und 9,40 US-Dollar liegen wird. Diese Erwartung beinhaltet nicht

übernahmebedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie eventuelle

Wertminderungsaufwendungen.

Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr 2023 mit einem Anstieg des

Nettoumsatzes im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich, was auf

die geringeren Absatzmengen und die erwartete Gestaltung der Maiskosten

zurückzuführen ist. Sowohl das ausgewiesene als auch das bereinigte

Betriebsergebnis werden voraussichtlich im hohen zweistelligen Bereich steigen.

Im Vergleich zum Vorjahr geht der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 jetzt von

folgenden Annahmen aus: Es wird erwartet, dass das Betriebsergebnis in

Nordamerika um 20 % bis 25 % steigt, wobei der Preismix weiterhin das geringere

Volumen und die steigenden Kosten ausgleicht; das Betriebsergebnis in Südamerika

wird voraussichtlich stagnieren oder im mittleren einstelligen Bereich

zurückgehen, wobei höhere Inputkosten den günstigen Preismix teilweise

ausgleichen; das Betriebsergebnis in der Region Asien-Pazifik wird

voraussichtlich im hohen zweistelligen Bereich steigen, was auf einen günstigen

Preismix und das Wachstum von PureCircle zurückzuführen ist, das teilweise durch

höhere Inputkosten ausgeglichen wird; und das Betriebsergebnis in der Region

EMEA wird voraussichtlich um 40 % bis 50 % steigen, was auf einen günstigen

Preismix zurückzuführen ist. Die Unternehmenskosten werden voraussichtlich im

hohen einstelligen Bereich steigen.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen und

bereinigten effektiven Steuersatz von 25,0 Prozent bis 28,0 Prozent bzw. 27,0

Prozent bis 28,5 Prozent.

Die Barmittel aus laufender Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr 2023 werden

voraussichtlich zwischen 550 und 650 Millionen US-Dollar liegen, was einen

erwarteten Anstieg unseres Betriebskapitalsaldos widerspiegelt. Die

Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden voraussichtlich bei ca. 300

Millionen US-Dollar liegen.

Telefonkonferenz und Webcast - Einzelheiten

Ingredion wird am Mittwoch, 3. Mai 2023, um 8 Uhr (CT) / 9 Uhr (ET) eine

Telefonkonferenz durchführen, die von Jim Zallie, President und Chief Executive

Officer, and Jim Gray (https://www.ingredion.com/na/en-us/company/meet-

ingredion/executive-leadership-team/gray.html), Executive Vice President und

Chief Financial Officer, geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit

per Webcast durchgeführt. Eine Teilnahme ist

unter https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations möglich.

Eine Präsentation (https://ir.ingredionincorporated.com/financial-

information/quarterly-results) mit zusätzlichen Finanz- und

Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf

der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht

für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-

information/quarterly-results zur Verfügung.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago

ist ein führender globaler Anbieter von Inhaltsstofflösungen und bedient Kunden

in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von 7,9 Milliarden US-Dollar im

Jahr 2022 verarbeitet das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere

pflanzliche Rohstoffe in hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen für die

Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie sowie andere Branchen.

Mit den Idea Labs(®)-Innovationszentren von Ingredion auf der ganzen Welt und

etwa 12.000 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben,

gemeinsam mit seinen Kunden das Potenzial von Mensch, Natur und Technik zu

vereinen, um das Leben aller Menschen zu verbessern. Weitere Informationen und

aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com

(https://ir.ingredionincorporated.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen

Fassung enthalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese

zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche

Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem alle Aussagen zu den

Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Nettoumsatz und das

Betriebsergebnis im zweiten Quartal 2023, das ausgewiesene und bereinigte

Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr 2023, den Nettoumsatz, das ausgewiesene und

bereinigte Betriebsergebnis, das Betriebsergebnis der Segmente, die

Unternehmenskosten, den ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersatz, den

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, investitionsausgaben und alle anderen

Aussagen über die Aussichten des Unternehmens und seine zukünftige

Geschäftstätigkeit, seine Finanzlage, seine Produktionsvolumina, seinen

Cashflow, seine Ausgaben oder andere Finanzposten, einschließlich der Pläne oder

Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie

alle Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten Punkten

zugrunde liegen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten

Wörtern wie?kann",?wird",?sollte",?erwarten",?annehmen",?glaubt",?plant",

?projiziert",?schätzt",?erwartet",?beabsichtigt",?fortsetzen",?pro forma",

?prognostiziert",?Ausblick",?antreibt",?Chancen",?Potenzial",?vorläufig"

oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle

Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind?zukunftsgerichtete

Aussagen"

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen

aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer

vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben,

dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf

hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere

Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener

Risiken und Ungewissheiten erheblich von den Erwartungen abweichen, die in

diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der

Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, einschließlich der

Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und

Energielieferungen und der Volatilität von Wechselkursen und Zinssätzen;

veränderte Konsumpräferenzen in Bezug auf Maissirup mit hohem Fruktosegehalt und

andere von uns hergestellte Produkte; die Auswirkungen der globalen

wirtschaftlichen Bedingungen und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen,

geschäftlichen und Marktbedingungen, die sich auf Kunden und Verbraucher in den

verschiedenen geografischen Regionen und Ländern auswirken, in denen wir unsere

Rohstoffe einkaufen oder unsere Produkte herstellen oder verkaufen, sowie die

Auswirkungen, die diese Faktoren auf unsere Absatzmengen, die Preisgestaltung

unserer Produkte und unsere Fähigkeit, unsere Forderungen gegenüber Kunden

einzutreiben, haben können; künftige Käufe unserer Produkte durch wichtige

Branchen, die wir beliefern und aus denen wir einen erheblichen Teil unseres

Umsatzes erzielen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Lebensmittel-,

Getränke-, Tiernahrungs- und Brauereibranche; die Auswirkungen von COVID-19 auf

unser Geschäft, die Nachfrage nach unseren Produkten und unsere

Finanzergebnisse; die Ungewissheit der Akzeptanz von Produkten, die durch

genetische Veränderung und Biotechnologie entwickelt wurden; unsere Fähigkeit,

neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder zu erwerben, und zwar in

einem ausreichenden Ausmaß oder in einer ausreichenden Qualität,, um

Marktakzeptanz zu erlangen; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der

Maisveredelungsindustrie und verwandten Industrien, auch in Bezug auf die Märkte

und Preise für unsere Primärprodukte und unsere Nebenprodukte, insbesondere

Maisöl; Preisschwankungen, Unterbrechungen der Versorgungskette und Engpässe,

die sich auf die Inputs für unsere Produktionsprozesse und Lieferkanäle

auswirken, einschließlich Rohstoffen, Energiekosten und -verfügbarkeit sowie

Fracht und Logistik; unsere Fähigkeit, die Kosten einzudämmen, Budgets

einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren, einschließlich unserer

Fähigkeit, geplante Wartungs- und Investitionsprojekte rechtzeitig und im Rahmen

des Budgets abzuschließen, sowie in Bezug auf Fracht- und Transportkosten;

Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsanlagen und Haftungen im

Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität; die Auswirkungen des

Klimawandels sowie rechtliche, regulatorische und marktbezogene Maßnahmen zur

Bewältigung des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Übernahmen oder strategische

Allianzen zu günstigen Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und

abzuschließen, sowie unsere Fähigkeit, erworbene Unternehmen erfolgreich zu

integrieren oder strategische Allianzen zu implementieren und aufrechtzuerhalten

und die erwarteten Synergien in Bezug auf alle vorgenannten Punkte zu erzielen;

wirtschaftliche, politische und andere Risiken, die mit der Durchführung von

Geschäften im Ausland und in Fremdwährungen verbunden sind; das Verhalten der

Finanz- und Kapitalmärkte, einschließlich in Bezug auf Währungsschwankungen,

Zins- und Wechselkursschwankungen und Marktvolatilität und die damit verbundenen

Risiken der Absicherung gegen solche Schwankungen; das Scheitern,

zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, gute

Beziehungen zu unseren Mitarbeitern zu gewinnen, zu entwickeln, zu motivieren

und zu pflegen; die Auswirkungen von Naturkatastrophen, Kriegen, Bedrohungen

oder Terroranschlägen, der Ausbruch oder das Fortbestehen von Pandemien wie

COVID-19 oder das Auftreten anderer signifikanter Ereignisse, die sich unserer

Kontrolle entziehen, auf unser Geschäft; die Auswirkungen von Wertminderungen

unseres Firmenwerts oder langlebiger Vermögensgegenstände; Änderungen der

Regierungspolitik, des Rechts oder der Vorschriften und der Kosten für die

Einhaltung von Gesetzen, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften;

Änderungen unserer Steuersätze oder die Gefahr zusätzlicher

Einkommenssteuerverbindlichkeiten; Erhöhungen unserer Kreditkosten, die sich aus

gestiegenen Zinssätzen ergeben könnten; unsere Fähigkeit, Finanzmittel zu

angemessenen Zinssätzen zu beschaffen, und andere Faktoren, die unseren Zugang

zu ausreichenden Finanzmitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion

beeinflussen; Sicherheitsverletzungen in Bezug auf IT-Systeme, -Prozesse und

-Standorte; Volatilität des Aktienmarktes und andere Faktoren, die unseren

Aktienkurs negativ beeinflussen könnten; Risiken, die sich auf die Fortführung

unserer Dividendenpolitik auswirken; und unsere Fähigkeit, eine effektive

interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie

gemacht werden,, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der

Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder

Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen

aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss

kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter

?Risikofaktoren" und anderen Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular

10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2022 sowie in unseren nachfolgenden Berichten

auf den Formularen 10-Q und 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission

eingereicht wurden.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

Three Months Ended

(in millions, except per share amounts) March 31,

------------------------------------------------- --------------------- Change

2023 2022 %

--------- ----------- -------

Net sales $ 2,137 $ 1,892 13%

Cost of sales 1,650 1,513

--------- -----------

Gross profit 487 379 28%

Operating expenses 187 169 11%

Other operating expense (income) 9 (2 )

Restructuring/impairment charges - 2

--------- -----------

Operating income 291 210 39%

Financing costs 32 24

Other non-operating (income) - (1 )

--------- -----------

Income before income taxes 259 187 39%

Provision for income taxes 65 54

--------- -----------

Net income 194 133 46%

Less: Net income attributable to non-

controlling interests 3 3

--------- -----------

Net income attributable to Ingredion $ 191 $ 130 47%

--------- -----------

Earnings per common share attributable to

Ingredion common shareholders:

Weighted average common shares outstanding:

Basic 66.1 66.9

Diluted 67.1 67.6

Earnings per common share of Ingredion:

Basic $ 2.89 $ 1.94 49%

Diluted $ 2.85 $ 1.92 48%

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

December

March 31, 31,

(in millions, except share and per share amounts) 2023 2022

----------------------------------------------------- ------------- -----------

(Unaudited)

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents $ 216 $ 236

Short-term investments 5 3

Accounts receivable - net 1,455 1,411

Inventories 1,663 1,597

Prepaid expenses 63 62

------------- -----------

Total current assets 3,402 3,309

------------- -----------

Property, plant and equipment - net 2,397 2,407

Intangible assets - net 1,297 1,301

Other assets 549 544

------------- -----------

Total assets $ 7,645 $ 7,561

------------- -----------

Liabilities and equity

Current liabilities

Short-term borrowings $ 701 $ 543

Accounts payable and accrued liabilities 1,191 1,339

------------- -----------

Total current liabilities 1,892 1,882

------------- -----------

Long-term debt 1,938 1,940

Other non-current liabilities 450 477

------------- -----------

Total liabilities 4,280 4,299

------------- -----------

Share-based payments subject to redemption 38 48

Redeemable non-controlling interests 51 51

Equity

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock - authorized 25,000,000 shares -

$0.01 par value, none issued - -

Common stock - authorized 200,000,000 shares -

$0.01 par value, 77,810,875 issued at March

31, 2023 and December 31, 2022 1 1

Additional paid-in capital 1,133 1,132

Less: Treasury stock (common stock: 11,839,634 and

12,116,920 shares at March 31, 2023 and

December 31, 2022, respectively) at cost (1,127 ) (1,148 )

Accumulated other comprehensive loss (1,098 ) (1,048 )

Retained earnings 4,354 4,210

------------- -----------

Total Ingredion stockholders' equity 3,263 3,147

Non-redeemable non-controlling interests 13 16

------------- -----------

Total equity 3,276 3,163

------------- -----------

------------- -----------

Total liabilities and equity $ 7,645 $ 7,561

------------- -----------

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

Three Months Ended

March 31,

--------------------

(in millions) 2023 2022

---------------------------------------------------------- ---------- ---------

Cash (used for) operating activities:

Net income $ 194 $ 133

Adjustments to reconcile net income to net cash provided

by operating activities:

Depreciation and amortization 54 53

Mechanical stores expense 18 13

Margin accounts (19 ) 28

Changes in other trade working capital (302 ) (290 )

Other 4 11

---------- ---------

Cash (used for) operating activities (51 ) (52 )

---------- ---------

Cash used for investing activities:

Capital expenditures and mechanical stores purchases (76 ) (85 )

Proceeds from disposal of manufacturing facilities and

properties 1 5

Other (6 ) 4

---------- ---------

Cash used for investing activities (81 ) (76 )

---------- ---------

Cash provided by financing activities:

Proceeds from borrowings, net 51 24

Commercial paper borrowings, net 107 178

Repurchases of common stock, net - (39 )

Issuances (settlements) of common stock for share-based

compensation, net 2 (1 )

Dividends paid, including to non-controlling interests (47 ) (43 )

---------- ---------

Cash provided by financing activities 113 119

---------- ---------

Effect of foreign exchange rate changes on cash (1 ) 5

---------- ---------

(Decrease) in cash and cash equivalents (20 ) (4 )

Cash and cash equivalents, beginning of period 236 328

---------- ---------

Cash and cash equivalents, end of period $ 216 $ 324

---------- ---------

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income

Three Months Ended

(in millions, except for percentages) March 31, Change

----------------------- Excl.

2023 2022 Change FX

----------- ----------- -------- -------

Net Sales

North America $ 1,356 $ 1,174 16 % 16 %

South America 269 252 7 % 12 %

Asia-Pacific 277 272 2 % 7 %

EMEA 235 194 21 % 36 %

----------- ----------- -------- -------

Total Net Sales $ 2,137 $ 1,892 13 % 16 %

----------- ----------- -------- -------

Operating Income

North America $ 207 $ 156 33 % 34 %

South America 41 38 8 % 18 %

Asia-Pacific 28 22 27 % 32 %

EMEA 57 31 84 % 100 %

Corporate (37 ) (34 ) (9)% (9)%

----------- ----------- -------- -------

Sub-total 296 213 39 % 45 %

Acquisition/integration costs - (1 )

Restructuring/impairment charges - (2 )

Other matters (5 ) -

----------- ----------- -------- -------

Total Operating Income $ 291 $ 210 39 % 44 %

----------- ----------- -------- -------

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit

den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung

(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, verwenden wir

nicht auf GAAP basierende historische Finanzkennzahlen, die bestimmte GAAP-

Posten, z. B. Erwerbs- und Integrationskosten, Umstrukturierungs- und

Wertminderungskosten, die Steuerrückstellung für Mexiko und andere aufgeführte

Sonderposten, ausschließen. Im Allgemeinen verwenden wir den Begriff

?bereinigt", wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Beträge beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende

Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose

künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die

Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die

Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich

unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu

ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich

zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst

wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit

des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP

basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der

Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens

auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als

Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen

bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit

GAAP erstellt. Daher sind diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen nicht

unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar.

Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am

ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden

Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted

Earnings Per Share ("EPS") to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted

EPS

(Unaudited)

Three Months Ended Three Months Ended

March 31, 2023 March 31, 2022

----------------------- ----------------------

(in Diluted (in Diluted

millions) EPS millions) EPS

----------- ----------- ----------- ----------

Net income attributable to

Ingredion $ 191 $ 2.85 $ 130 $ 1.92

Add back:

Acquisition/integration costs

(i) - - 1 0.01

Restructuring/impairment charges

(ii) - - 2 0.03

Other matters (iii) 4 0.06 - -

Tax item - Mexico (iv) (7 ) (0.11 ) (1 ) (0.01 )

----------- ----------- ----------- ----------

Non-GAAP adjusted net income

attributable to Ingredion $ 188 $ 2.80 $ 132 $ 1.95

----------- ----------- ----------- ----------

Nettogewinn, EPS und Steuersätze können aufgrund von Rundungen abweichen oder

neu berechnet werden.

Anmerkungen

(i) Im ersten Quartal 2022 verzeichnete die Gesellschaft Übernahme- und

Integrationskosten in Höhe von 1 Million US-Dollar vor Steuern für die Übernahme

und Integration von KaTech sowie für die Beteiligung an dem argentinischen Joint

Venture.

(ii) Im ersten Quartal 2022 verzeichneten wir 2 Millionen US-Dollar an

verbleibenden Umstrukturierungskosten vor Steuern für das Cost Smart-Programm.

(iii) Im ersten Quartal 2023 verzeichneten wir Aufwendungen in Höhe von 5

Millionen US-Dollar vor Steuern, die in erster Linie auf die Auswirkungen einer

Arbeitsniederlegung in den USA zurückzuführen sind.

(iv) Für das erste Quartal 2023 bzw. 2022 verzeichneten wir

Steuererleichterungen in Höhe von 7 Millionen USD bzw. 1 Millionen USD aufgrund

der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und deren

Auswirkung auf die Neubewertung unseres mexikanischen Jahresabschlusses in

diesen Zeiträumen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted

Operating Income

(Unaudited)

Three Months Ended March 31,

------------------------------

(in millions, pre-tax) 2023 2022

--------------------------------------------- ----------------------

Operating income $ 291 $ 210

Add back:

Acquisition/integration costs (i) - 1

Restructuring/impairment charges (ii) - 2

Other matters (iii) 5 -

------- ----------------------

Non-GAAP adjusted operating income $ 296 $ 213

------- ----------------------

Für die Erläuterungen (i) bis (ii) siehe Erläuterungen (i) bis (iii), die in der

Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten

EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten

Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted

Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

Three Months Ended March 31, 2023

-----------------------------------------------------

Income before Provision for

Income Taxes Income Taxes Effective Income

(in millions) (a) (b) Tax Rate (b/a)

------------------------ ---------------- ---------------- -------------------

As Reported $ 259 $ 65 25.1 %

Add back:

Other matters (iii) 5 1

Tax item - Mexico (iv) - 7

---------------- ----------------

Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 73 27.7 %

---------------- ----------------

Three Months Ended March 31, 2022

----------------------------------------------

Income

before Provision for Effective

Income Income Taxes Income

(in millions) Taxes (a) (b) Tax Rate (b/a)

-------------------------------- ------------- ---------------- ---------------

As Reported $ 187 $ 54 28.9 %

Add back:

Acquisition/integration costs

(i) 1 -

Restructuring/impairment

charges (ii) 2 -

Tax item - Mexico (iv) - 1

------------- ----------------

Adjusted Non-GAAP $ 190 $ 55 28.9 %

------------- ----------------

Für die Erläuterungen (i) bis (iv) siehe Erläuterungen (i) bis (iv), die in der

Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten

EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten

Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)

Expected EPS Range

for Full-Year 2023

-------------------------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

----------------- -----------------------------

GAAP EPS $ 8.85 $ 9.35

Add:

Other matters (i) 0.06 0.06

Tax item - Mexico (ii) (0.21 ) (0.01 )

----------------- -----------------------------

Adjusted EPS $ 8.70 $ 9.40

----------------- -----------------------------

Oben finden Sie eine Überleitung von unserem erwarteten verwässerten EPS für das

Gesamtjahr 2023 zu unserem erwarteten bereinigten verwässerten EPS für das

Gesamtjahr 2023. Die oben genannten Beträge spiegeln möglicherweise bestimmte

künftige Belastungen, Kosten und/oder Gewinne nicht wider, die aufgrund ihres

unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder ihrer Bedeutung naturgemäß

schwer vorherzusagen und zu schätzen sind. Diese Beträge umfassen unter anderem

Anpassungen des GAAP-Ergebnisses je Aktie für Übernahme- und Integrationskosten,

Wertminderungs- und Restrukturierungskosten sowie bestimmte andere Posten. Wir

schließen diese Anpassungen in der Regel von unserer Prognose für das bereinigte

EPS aus. Aus diesen Gründen sind wir zuversichtlicher, was die Vorhersage des

bereinigten EPS angeht, als was die Vorhersage des GAAP EPS angeht.

Diese Anpassungen des GAAP EPS für 2023 umfassen Folgendes:

i. Kosten, die sich hauptsächlich auf die Auswirkungen einer

Arbeitsniederlegung in den USA beziehen.

ii. Steuer(vorteil) infolge der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber

dem US-Dollar und dessen Auswirkung auf die Neubewertung der mexikanischen

Jahresabschlüsse des Unternehmens während des Berichtszeitraums.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)

Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2023

-----------------------------------------

Low End of High End of

Guidance Guidance

-------------- ------------------------

GAAP ETR 25.0 % 28.0 %

Add:

Other matters (i) 0.3 % 0.3 %

Tax item - Mexico (ii) 1.7 % 0.2 %

-------------- ------------------------

Adjusted ETR 27.0 % 28.5 %

-------------- ------------------------

Oben finden Sie eine Überleitung unserer erwarteten GAAP ETR für das Gesamtjahr

2023 zu unserer erwarteten bereinigten ETR für das Gesamtjahr 2023. Die oben

genannten Beträge spiegeln möglicherweise bestimmte künftige Belastungen, Kosten

und/oder Gewinne nicht wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer

Auswirkungen und/oder ihrer Bedeutung naturgemäß schwer vorherzusagen und zu

schätzen sind. Diese Beträge umfassen unter anderem Anpassungen der GAAP-ETR für

andere Angelegenheiten und bestimmte andere Steuerposten. Wir schließen diese

Anpassungen in der Regel von unserer Prognose für das bereinigte ETR aus. Aus

diesen Gründen sind wir zuversichtlicher, was die Vorhersage des bereinigten ETR

angeht, als was die Vorhersage des GAAP ETR angeht.

Diese Anpassungen des GAAP ETR für 2023 umfassen Folgendes:

i. Steuerliche Auswirkung hauptsächlich auf die Aufwendungen in Zusammenhang

mit den Auswirkungen einer Arbeitsniederlegung in den USA.

ii. Steuervorteil infolge der Entwicklung des mexikanischen Peso gegenüber dem

US-Dollar und dessen Auswirkung auf die Neubewertung unserer mexikanischen

Jahresabschlüsse während des Berichtszeitraums.

ANSPRECHPARTNER:

Anleger: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Becca Hary, 708-551-2602

°