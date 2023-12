GNW-Adhoc: Jillian Switzerland lanciert neue Kollektion mit den erstklassigen Parfums Intangible und Fall in Lust

^ZÜRICH und PARIS, Dec. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die europäische

Luxusparfümmarke Jillian Switzerland hat die weltweite Markteinführung ihres

erwarteten Signature-Parfümduos INTANGIBLE und FALL IN LUST angekündigt. Die

neue Kollektion, die auf die Lancierung des ersten Signature-Parfums COME OUT

der leitenden Parfümeurin Mirella Pomina folgt, steht für die Philosophie der

olfaktorischen Kunst der Marke.

Inspiriert von der Essenz der Natur, werden die Düfte mit Ingredienzien des

Schweizer Top-Parfümhauses LUZI hergestellt und in Grasse, Frankreich,

abgefüllt. Das Produkt erreicht damit in jeder Hinsicht eine neue Stufe der

Handwerkskunst: Der mit dem Jillian-Logo gravierte Zamac-Verschluss, die

handpolierte Glasflasche und das transparente Röhrchen lassen die Kundinnen und

Kunden das Kunstwerk durch die Flasche hindurch genießen.

INTANGIBLE, kreiert von Meisterparfümeur Mark Buxton, ist ein einzigartiger

Duft, der sich dem Gewöhnlichen entzieht. Ausgehend von seiner bevorzugten

Ledernote als Basis, fügt Buxton kontinuierlich weitere Noten hinzu, bis er die

perfekte Balance einer Farbpalette erreicht hat. Dieser edle Duft umschmeichelt

Ihre Haut mit einem warmen und frischen Bouquet aus blumigen Aromen, die sich

mit der Fülle von Bergamotte und Mandarine vermischen und in der Süße von

Vanille und Karamell gipfeln. Sein Duft ist eine warme Umarmung, die die Seele

mit Freude erfüllt, wie ein liebliches Liebeslied.

Über die Inspiration für INTANGIBLE sagte Buxton:?Teestunde im schönen Hotel

Sacher in Wien: Eine Dame betritt den Raum und trägt einen wunderschönen,

eindrucksvollen violetten Hut, der mit einem großen, passenden Federarrangement

und Sinamay-Reifen verziert ist. Außergewöhnlich, üppig und wild. Diese

Erinnerung ist die Muse für das Parfüm INTANGIBLE. Es zeigt Raffinesse gepaart

mit Mut."

FALL IN LUST, eine Kreation des Parfümeurs David Chieze, ist eine Ode an die

Natur, hergestellt aus Rohstoffen, die ein hypnotisierendes und lang anhaltendes

Erlebnis hervorrufen. Dieser Duft ist eine exotische Mischung aus scharfen

Pfeffernoten, die mit orientalischen Gewürzen vermischt sind und mit dem Aroma

von Absinthwein harmonieren. Die Schönheit von FALL in LUST kommt voll zur

Geltung, sobald es die Haut berührt. Der Duft ist nicht intensiv, aber er

umschmeichelt und verführt leise mit einer Raffinesse, die das Gegenüber tiefer

in die Lust fallen lässt. FALL IN LUST bringt uns zurück zu einer Erinnerung an

Chieze, als er durch Wälder Frankreichs wanderte. Der Geruch von feuchter Erde,

Moos und dem Harz der Nadelbäume erfüllte uns mit Erfrischungen.

Die Werke von Chieze und Buxton gehen über die bloßen Düfte hinaus und entführen

die Kennerinnen und Kenner in das Reich der olfaktorischen Kunst, in dem Düfte

tief verborgene Emotionen und Erinnerungen hervorrufen. Diese Alchemie der Düfte

ist eine zutiefst persönliche und ganz eigene Erfahrung, denn keine zwei Seelen

werden sie jemals auf genau dieselbe Weise wahrnehmen.

Jillian Switzerland ist ein 2019 gegründetes Schweizer Parfümunternehmen, das

exquisite Ingredienzien und Schweizer Handwerkskunst kombiniert, um hochwertige

Duftprodukte zu entwickeln. 100 % der Gewinne des Unternehmens werden für die

Aufforstung in unterentwickelten Ländern gespendet.

UCC Switzerland GmbH (UCC)

media@jillianswitzerland.com (mailto:media@jillianswitzerland.com)

https://www.jillianswitzerland.com/

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d9bdfb0-b557-438e-bd27-

f613f0a5bb84

