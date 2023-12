GNW-Adhoc: Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Transformation dominieren die IT-Investitionsprioritäten für 2024, so die neue Umfrage von Rackspace Technol...

^SAN ANTONIO, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wie neue Forschungen

von Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), einem führenden Unternehmen für hybride

Multicloud-Technologielösungen, in Zusammenarbeit mit VMware herausgefunden

haben, wollen Unternehmen trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit ihre

IT-Investitionen im Jahr 2024 priorisieren, insbesondere jene in transformative

Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Transformation.

Laut dem IT-Ausblicksbericht für 2024 (https://www.rackspace.com/solve/2024-it-

outlook-report), in dem 1.420 IT-Fachleute weltweit befragt wurden, planen 63 %

der Unternehmen, ihre Investitionen im Jahr 2024 neu zu kalibrieren. Darüber

hinaus hat künstliche Intelligenz oberste Priorität: 65 % der Befragten gaben

an, dass eine durchgängige künstliche Intelligenz die Technologie ist, die in

den nächsten 12 Monaten die größten positiven Auswirkungen auf ihr Unternehmen

haben wird. Die Umfrage unterstreicht auch die anhaltende Akzeptanz der Cloud.

Auf die Frage nach der Zusammensetzung der IT-Infrastruktur ihres Unternehmens

und wie sich diese in den nächsten 12 Monaten entwickeln wird, stieg der

prozentuale Anteil von Edge Computing, Private Cloud und Public Cloud an den

Arbeitslasten, während Rechenzentren, Colocation-Einrichtungen und Mainframes

zurückgingen.

?Diese Ergebnisse verdeutlichen eine entscheidende Verschiebung im Bereich der

künstlichen Intelligenz von der technischen Neugier und den Pilotprogrammen im

Jahr 2023 hin zur Beschleunigung der Geschäftsergebnisse durch die

Industrialisierung verantwortungsvoller KI-Lösungen im Jahr 2024", so Srini

Koushik, President of Technology and Sustainability bei Rackspace Technology.

?Im Bereich der Cloud zeigt der verstärkte Fokus auf die Edge- und Private

Cloud, dass Unternehmen gleichzeitig mehr ihrer kritischen Workloads migrieren

und einen ausgefeilteren, Workload-bewussten Ansatz für ihre gesamte Cloud-

Infrastruktur wählen."

KI-Evolution

Während generative KI weiter reift und an Bedeutung gewinnt, geben 33 % der

Unternehmen an, dass sie entweder Prototypen fertiggestellt haben und Projekte

in die Produktion überführen oder bereits Projekte laufen haben und deren

Ausweitung planen, während weitere 66 % der Befragten entweder derzeit über den

Einsatz generativer KI nachdenken oder dies planen. Nur 1 % der Befragten hat

keine Pläne, generative KI einzusetzen. Darüber hinaus geben 67 % der Befragten

an, dass sie in 12 Monaten generative KI entweder in einige Prozesse oder

vollständig in alle Prozesse integriert haben werden.

Während viele Unternehmen KI in erster Linie für Standardaufgaben wie Sentiment-

Analyse und Code-Entwicklung einsetzen, sehen die Befragten den größten Nutzen

in den Bereichen Sicherheit (54 %), Entwicklung neuer Produkte (50 %),

Produktivitätssteigerung (45 %) und Verbesserung der Geschwindigkeit und

Effizienz bestehender Arbeitsabläufe (42 %).

Gleichzeitig berichten Unternehmen von Herausforderungen bei der Umsetzung von

KI-Programmen. 42 % der Umfrageteilnehmer geben an, dass die Demonstration des

Wertes von KI eine Hürde darstellt, während 38 % eine unzureichende

technologische Infrastrukturunterstützung für KI angaben, gefolgt von einem

Mangel an qualifizierten IT-Fachkräften (32 %). Unternehmen setzen sich auch

weiterhin mit Data-Governance-Richtlinien und -Strategien als Reaktion auf die

KI auseinander. Weniger als die Hälfte (46 %) der Unternehmen verfügen über

Richtlinien oder Strategien zum Schutz der Privatsphäre, und nur 42 % geben an,

dass sie sich mit der Verzerrung von Daten befasst haben.

?Während einige Unternehmen bereits KI-gestützte Lösungen implementiert haben,

befinden sich viele noch in der Anfangsphase und müssen sich mit den

Überlegungen und Herausforderungen auseinandersetzen, die mit der Einführung von

KI verbunden sind", fügte Koushik hinzu.?Sie denken nicht nur darüber nach,

sondern setzen sich aktiv mit den Problemen auseinander, die mit der

weitreichenden Integration von KI in ihre Geschäftsprozesse und -abläufe

verbunden sind, und markieren damit eine entscheidende Phase auf ihrer

Transformationsreise."

Private Cloud, Edge auf dem Vormarsch

Die Umfrage zeigt, dass sich die Cloud-Strategien der Unternehmen ständig

weiterentwickeln, da die Arbeitslasten nicht mehr innerhalb der

Unternehmensgrenzen stattfinden. Bei einem Vergleich der aktuellen Infrastruktur

mit der geplanten Infrastrukturzusammensetzung in den nächsten drei Jahren stieg

die private Cloud um 4 %, während die öffentliche Cloud einen geringeren Anstieg

verzeichnete, während gleichzeitig ein Rückgang der Arbeitslasten auf anderen

Servern, einschließlich Mainframes und lokalen Rechenzentren, beobachtet wurde.

Edge Computing wird ebenfalls zu einer Priorität: 30 % der Unternehmen geben an,

dass es in den nächsten 12 Monaten Teil ihrer IT-Infrastruktur sein wird,

verglichen mit 26 % heute. 75 % der Befragten geben an, dass sie heute eine

Hybrid-Cloud-Strategie anwenden.

34 % der Umfrageteilnehmer nannten Ressourcenmangel und Sicherheits-/Compliance-

Risiken als ihre größten Herausforderungen bei der Umstellung auf die Cloud. Es

folgten Bedenken wie Kostenüberschreitungen (33 %), Widerstand gegen

Veränderungen (28 %), ungeeignete Auswahl des Cloud-Anbieters (24 %) und

mangelnde Akzeptanz bei den Beteiligten (23 %).

Das Dilemma der Talentsuche

Während Unternehmen KI und Cloud priorisieren, bleibt die Gewinnung und Bindung

von Talenten eine Herausforderung, wobei die Befragten den Mangel an

qualifizierten Arbeitskräften als ihre größte Sorge bezeichneten (69 %). 47 %

der Befragten nennen auch höhere Kosten für die Besetzung kritischer Positionen,

wobei das rasche Tempo der technologischen Entwicklung als Hauptursache für

höhere IT-Arbeitskosten genannt wird.

?Das anhaltende Tempo und das Ausmaß des technologischen Fortschritts in den

Bereichen KI, Cloud, Sicherheit und anderen Technologien erfordern

anpassungsfähige Arbeitskräfte, die sich lebenslanges Lernen angewöhnen", fügte

Koushik hinzu.?Diese Herausforderung unterstreicht die Notwendigkeit einer

anderen Personalstrategie, die neben den neuesten technischen Fähigkeiten auch

Anpassungsfähigkeit, Problemlösung und kontinuierliches Lernen in den

Vordergrund stellt, um Schritt zu halten und Innovationen voranzutreiben."

Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/solve/2024-it-outlook-report), um

das umfassende Whitepaper zum IT-Ausblick 2024 und die Infografik mit der

Aufschlüsselung der Umfrageergebnisse zu lesen.

Methodik der Umfrage

Die Umfrage wurde von Coleman Parkes im Oktober und November 2023 durchgeführt

und richtete sich an 1.420 leitende IT-Entscheidungsträgerinnen und -träger aus

verschiedenen Schlüsselsektoren in den USA, LATAM, EMEA und APAC.

Coleman Parkes (https://www.colemanparkes.com/) ist ein Full-Service-B2B-

Marktforschungsinstitut, das sich auf IT-/Technologiestudien spezialisiert hat

und sich an leitende Entscheidungsträger in kleinen und mittelständischen

Unternehmen bis hin zu Großunternehmen in verschiedenen Branchen weltweit

richtet.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-

Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über

alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Über VMware

VMware (http://www.vmware.com/company) ist ein führender Anbieter von Multi-

Cloud-Services für alle Anwendungen und ermöglicht digitale Innovation mit

Unternehmenskontrolle. Als vertrauenswürdige Grundlage zur Beschleunigung von

Innovationen bietet VMware-Software Unternehmen die Flexibilität und Auswahl,

die sie für die Gestaltung der Zukunft benötigen. VMware hat seinen Hauptsitz in

Palo Alto, Kalifornien, und setzt sich mit der 2030-Agenda des Unternehmens für

die Gestaltung einer besseren Zukunft ein. Weitere Informationen finden Sie

unter www.vmware.com/company.

