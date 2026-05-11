GNW-Adhoc: Leo International Precision Health AG: Erwerb von neun Beteiligungen in Asien und Europa für anorganisches Wachstum geplant

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Kauf von Unternehmensteilen

Leo International Precision Health AG: Erwerb von neun Beteiligungen in Asien

und Europa für anorganisches Wachstum geplant

11. May 2026 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Planegg / Martinsried, Deutschland, 11. Mai 2026 - Leo International Precision

Health AG ("LIPH" oder "Gesellschaft", WKN: 549060, Börsenkürzel: LEOW), eine

Investment- und Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf KI-gestützte Precision

Health-Unternehmen, gibt den geplanten Erwerb weiterer Portfoliounternehmen

bekannt.

Der größte Posten der geplanten Portfolioerweiterung ist der angestrebte Erwerb

sämtlicher Anteile an dem japanischen Unternehmen Funnel Ad Inc. mit einem

Kaufpreis von rund EUR 48 Mio.

Funnel Ad Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften General Incorporated

Association Shokeikai, Medical Corporation Seikeikai, Medical Corporation

Mitsuhashi Clinic, General Incorporated Association Kiboukai und Medical

Corporation Joshinkai landesweit rund 50 Schönheitskliniken unter den Marken DIO

Clinic, e-clinic, FIN Clinic und Tokyo Ueno Clinic. Die Vertragsunterzeichnung

wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen erfolgen.

Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen Vollzugsbedingungen erfüllt

werden, rechnet das Unternehmen damit, dass die Transaktion in der zweiten

Jahreshälfte 2026 abgeschlossen wird.

Außerdem plant der Vorstand von LIPH den Erwerb von acht weiteren Unternehmen,

die Zentren für Präventions- und Longevity-Medizin, Schönheitskliniken,

Healthcare-Plattformen sowie Biotechnologie- und Medizinprodukteunternehmen in

Asien und Europa betreiben.

Der erwartete Kaufpreis von EUR 400 bis 500 Mio. umfasst auch die oben genannten

japanischen Schönheitskliniken und soll mit einer Kombination aus

Bankfinanzierung, der Ausgabe einer börsennotierten Unternehmensanleihe sowie

Aktionärsdarlehen finanziert werden.

Die zu erwerbenden neun Gesellschaften erzielten, überwiegend im Geschäftsjahr

2025, ein Gesamt-EBITDA zwischen EUR 50 und 60 Mio.

Ende der Insiderinformation

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|Sprache |Deutsch |

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|Unternehmen|Leo International Precision Health AG |

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| |Am Klopferspitz 19 |

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| |82152 Planegg / Martinsried |

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| |Germany |

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|Telefon |+49895527580 |

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|Fax | |

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|E-Mail |ir@liphag.com |

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|Internet |https://www.liphag.com |

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|LEI |529900R5095181VD8H48 |

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|Börsen |? DE0005490601, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, 549060; DE - Börse Düsseldorf, Boerse |

| |Duesseldorf - Regulierter Markt, 549060; |

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|Indices | |

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