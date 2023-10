GNW-Adhoc: McLaren Automotive stellt Monroe® als offiziellen Lieferanten für Intelligent Suspension vor

^NORTHVILLE, Mich., Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- McLaren Automotive und

Tenneco, britische Hersteller von Supersportwagen und Hypercars der Luxusklasse

geben heute bekannt, dass Monroe® der offizielle Lieferant für Intelligent

Suspension für die McLarens Palette an Straßenfahrzeugen ist.

Tenneco liefert seine hochmodernen elektronischen Fahrwerksysteme, die unter der

Marke Monroe® Intelligent Suspension verkauft werden, an McLaren Automotive. Das

fortschrittliche Fahrwerk ist ein Schlüsselelement für das präzise und

begeisternde Fahrerlebnis, auf das McLaren-Kunden so viel Wert legen.

Die Ankündigung baut auf einer jahrzehntelangen Beziehung zwischen McLaren

Automotive und Monroe® auf, in der Ingenieure beider Unternehmen gemeinsam an

der Entwicklung und dem Einsatz innovativer Fahrwerktechnologien gearbeitet

haben. Monroe und McLaren arbeiteten erstmals 2011 bei der Einführung des

Kinetic®-Fahrwerks für den 12C, den ersten Supersportwagen von McLaren

Automotive, zusammen.

Als offizieller Lieferant von McLaren Automotive für Intelligent Suspension

werden die Monroe-Fahrwerktechnologien bereits in aktuellen McLaren-Modellen

eingesetzt und erweitern damit die bisherige umfangreiche Nutzung der Monroe

Intelligent Suspension CVSA2- und CVSA2/Kinetic H2-Systeme durch den

Automobilhersteller.

Die Monroe Intelligent Suspension CVSA2-Technologie verfügt über vier leichte

elektronische Zweiventil-Dämpfer, die die Dämpfungscharakteristik auf Grundlage

von Lenkradwinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit, Beschleunigung,

Karosserieverschiebung und anderen Datenpunkten kontinuierlich anpassen. Der

Fahrer kann seinen bevorzugten Fahrmodus wählen, während sich das System in

Echtzeit an seine Umgebung anpasst, um Fahrleistung, Kontrolle, Komfort und

Sicherheit zu maximieren. Dieses Fahrwerk ist in den McLaren-Modellen

540C, 570GT, 570S und 600LT, GT und dem Hochleistungs-Hybrid-Supersportwagen

Artura verbaut.

Das Monroe Intelligent Suspension CVSA2/Kinetic-System kombiniert die adaptive

Dämpferregelung CVSA2 mit einem exklusiven, leichten hydraulischen System zur

Wankregelung. Zusammen bieten diese Technologien gleichzeitig

Fahrbahnisolierung, integrierte Dämpfung und Wankregelung und gewährleisten so

verbesserten Fahrkomfort und besseres Handling für überlegenes Fahrverhalten.

Die CVSA2/Kinetic-Systeme kommen im MP4-12C, 650S, 675LT, 720S, 765LT und Elva

sowie im neuen 750S zum Einsatz. Auch in den Fahrwerksystemen der Modelle

McLaren P1(TM), McLaren P1(TM) GTR, McLaren Senna und Speedtail Ultimate wurde diese

Technologie integriert.

?Die Geschichte von McLaren bei der Entwicklung atemberaubender

Hochleistungsfahrzeuge deckt sich mit unserem eigenen Bestreben, die neuesten

Entwicklungen in der Fahrwerktechnologie voranzutreiben. Wir sind sehr stolz und

freuen uns, dieses neue Kapitel äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit unserer

Unternehmen zu beginnen."

Romain Nollet, Vice President und General Manager, Monroe Ride Solutions,

Tenneco

?Die Monroe Intelligent Suspension-Technologie spielt eine wesentliche Rolle für

unsere Fähigkeit, ein wirklich überlegenes Fahrerlebnis zu bieten. Unsere

langjährige Zusammenarbeit mit Tenneco trägt dazu bei, dass wir auch weiterhin

weltweit Maßstäbe für Fahrpräzision und Leistung von Supersportwagen setzen."

Charles Sanderson, Chief Technical Officer, McLaren Automotive

Hinweise für die Redakteure:

Eine Auswahl hochauflösender Bilder zu dieser Pressemitteilung steht auf der

Medienseite von McLaren Automotive zum Download bereit - cars.mclaren.press

(http://cars.mclaren.press/)

Über McLaren Automotive:

McLaren Automotive steht für die Entwicklung luxuriöser Hochleistungs-

Supersportwagen.

Jedes Fahrzeug wird im McLaren Production Centre (MPC) in Woking, Surrey,

England, von Hand montiert.

Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und stellt heute den größten Teil der

McLaren Group.

Das Produktportfolio des Unternehmens, bestehend aus GT-, Supersportwagen-,

Motorsport- und Ultimate-Modellen, wird von über 100 Einzelhändlern in mehr als

40 Märkten weltweit vertrieben.

McLaren ist ein Pionier, der immer wieder neue Maßstäbe setzt. 1981 führte das

Unternehmen mit dem McLaren MP4/1 ein leichtes und stabiles Kohlefaserchassis in

die Formel 1 ein.

1993 entwarf und baute McLaren dann das McLaren F1-Straßenfahrzeug - seither hat

das Unternehmen kein Auto mehr ohne das Kohlefaserchassis gebaut. Als Teil der

Ultimate Series brachte McLaren als erster ein Hybrid-Hypercar heraus, den

McLaren P1(TM). 2016 kündigte das Unternehmen einen neuen Hybrid-Hyper-GT an und

bestätigte 2018, dass das nächste Ultimate-Auto der Speedtail sein würde.

2019 präsentierte McLaren den 600LT Spider, den neuen GT und den reinen

Rennwagen McLaren Senna GTR. Außerdem wurden der 620R und der McLaren Elva

herausgebracht, bevor im folgenden Jahr der 765LT auf den Markt kam.

2021 stellte das Unternehmen seinen völlig neuen Hochleistungs-Hybrid-

Supersportwagen vor, den McLaren Artura.

Der Artura ist der erste McLaren, der sich die McLaren Carbon Lightweight

Architecture (MCLA) zunutze macht. Die MCLA wird im McLaren Composites

Technology Centre in der Region um Sheffield in England unter Verwendung

weltweit neuer Verfahren konzipiert, entwickelt und hergestellt und als

Vorreiter für die elektrifizierte Zukunft der Marke fungieren.

2022 präsentierte McLaren den Solus GT, einen einsitzigen Rennwagen mit

geschlossenem Cockpit, der ein ursprünglich für virtuelle Spiele entwickeltes

futuristisches Konzept zum Leben erweckte.

Erst kürzlich wurde das leichteste und leistungsstärkste McLaren-Serienfahrzeug

vorgestellt, der 750S.

McLaren Automotive setzt auch auf Partnerschaften mit gleichgesinnten, weltweit

führenden Unternehmen und Organisationen, die in ihren jeweiligen Bereichen die

Grenzen des Machbaren erweitern. Dazu gehören Ashurst, Bowers & Wilkins, Gulf,

Monroe, Pirelli, Plan International, Richard Mille und Tumi.

Über die McLaren Group:

Die McLaren Group ist weltweit führend in den Bereichen Luxusautomobile und

Elite-Motorsport, wobei der Schwerpunkt auf Supersportwagen und Rennsport liegt.

Der 1963 von dem Rennfahrer, Ingenieur und Unternehmer Bruce McLaren gegründete

Konzern besteht aus McLaren Automotive, einem Unternehmen, das leichte

Supersportwagen in Handarbeit herstellt, und einer Mehrheitsbeteiligung an

McLaren Racing, das in der Formel-1-Weltmeisterschaft und in der INDYCAR in den

USA antritt.

Der weltweite Hauptsitz des Konzerns befindet sich im berühmten McLaren

Technology Centre in Woking, Surrey, England.

Mit seinem hohen Ansehen in den Bereichen Innovation und technologische

Spitzenleistungen ist McLaren eines der größten selbständigen Unternehmen in

Großbritannien.

Über Tenneco

Tenneco ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von

Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Über die

Geschäftseinheiten DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain bietet

Tenneco Innovationen für globale Mobilität und technologische Lösungen für

Leich-, Nutz- und Geländefahrzeuge, für die Industrie, den Motorsport und den

Aftermarket-Bereich an.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/).

Weitere Informationen:

Simonetta Esposito

Tenneco

Media Relations

+32 (0) 471 44 0268

Sesposito@driv.com

Chloe-Elise Bradford

McLaren Automotive

Corporate & Lifestyle Press Officer

+44 (0) 7920 363 479

chloe-elise.bradford@mclaren.com

ABBILDUNGEN:

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33314555-

90e2-4050-93f9-60249b30954a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22b4bc0a-5447-41c6-967b-

aada8a441223

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/419b7230-4eb7-4204-a7ee-

e710ce93bdfc

°