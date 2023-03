GNW-Adhoc: Merus kündigt die Veröffentlichung eines Abstracts über den präklinischen Wirkmechanismus von MCLA-129 an, der für die Posterpräsentation auf der ...

^UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Mass., March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Der Abstract und die Präsentation beschreiben den Wirkmechanismus von MCLA-129,

einem antikörperabhängigen, die zelluläre Zytotoxizität (ADCC) verstärkenden

Biclonics(®), der auf den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) und c-MET

bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und anderen soliden Tumoren abzielt,

im Vergleich zu dem EGFR x c-MET bispezifischen Antikörper Amivantamab. MCLA-

129 ist ein bispezifischer Leichtketten-Antikörper von Biclonics(®) mit mehreren

Wirkmechanismen, einschließlich der Hemmung der EGFR- und c-MET-Ligandenbindung,

der in präklinischen Tests eine antikörperabhängige zelluläre Phagozytose und

ADCC aufweist, die mit der von Amivantamab vergleichbar oder sogar stärker ist.

Details des Vortrags:

MCLA-129

Titel: Preclinical evaluation of MCLA-129, a bispecific antibody targeting EGFR

and c-MET on solid tumor cells, in comparison with amivantamab (Präklinische

Bewertung von MCLA-129, einem bispezifischen Antikörper gegen EGFR und c-MET auf

soliden Tumorzellen, im Vergleich zu Amivantamab)

Kategorie der Session: Experimentelle und molekulare Therapeutika

Session: Zielgerichtete Proteinkinasen und Phosphatasen für Therapie 1

Datum: Dienstag, 18. April 2023

Uhrzeit: 13:30-17:30 Uhr ET

Posternr.: 12

Abstract-Nr.: 4999

Der vollständige Abstract ist auf der AACR-Website

(https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2023/meeting-

resources/)verfügbar. Das Poster wird zu Beginn der Session auf der Merus-

Website (https://merus.nl/technology/publications/) verfügbar sein.

MCLA-129 befindet sich in der klinischen Entwicklung in einer offenen klinischen

Studie der Phase 1/2, in der MCLA-129 als Monotherapie bei EGFRex20 NSCLC,

MetEx14 NSCLC und bei Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und Halses untersucht

wird, sowie in Kombination mit Tagrisso (Osimertinib) bei behandlungsnaivem

EGFR-mutiertem (m) NSCLC und bei EGFRm NSCLC, das unter Tagrisso fortgeschritten

ist.

MCLA-129 ist Gegenstand einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Betta

Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), die Betta die exklusive Entwicklung von MCLA-

129 und die potenzielle Vermarktung ausschließlich in China erlaubt, während

Merus die weltweiten Rechte außerhalb Chinas behält.

Über MCLA-129

MCLA-129 ist ein antikörperabhängiger, zellulärer Zytotoxizitäts-verstärkter

Biclonics(®)-Antikörper, der die EGFR- und c-MET-Signalwege in soliden Tumoren

hemmt. Präklinische Daten aus Xenotransplantat-Krebsmodellen haben gezeigt, dass

MCLA-129 TKI-restistente nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (NSCLC) wirksam

behandeln kann. MCLA-129 verfügt über zwei sich ergänzende Wirkmechanismen: Die

Blockierung von Wachstums- und Überlebenswegen für ein Stoppen der

Tumorexpansion sowie die Rekrutierung und Verstärkung von Immuneffektorzellen

zur Beseitigung des Tumors.

Über Merus N.V.

Merus (https://merus.nl/about/) ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen

Onkologie, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörper in

voller Länge entwickelt, die auch als Multiclonics

(https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/)(®)

(https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/) bekannt sind.

Multiclonics(®) werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen

hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass

mehrere ihrer Merkmale mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler

Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus

unter http://www.merus.nl (http://www.merus.nl/) und

auf https://twitter.com/MerusNV.

