GNW-Adhoc: Novotech veröffentlicht Bericht über Behandlungslandschaft bei Duchenne-Muskeldystrophie zur Unterstützung der Forschungsplanung im Bereich der Bi...

das globale klinische Auftragsforschungsinstitut (Clinical Research

Organization, CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotech -Unternehmen

zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger

Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat heute einen branchenführenden

Bericht über die klinische Studienlandschaft zur Duchenne-Muskeldystrophie (DMD)

(https://bit.ly/4bUg3sd) veröffentlicht.

Der Bericht umfasst neue Gentherapien, die Finanzierungslandschaft und eine

SWOT-Analyse, die als Entscheidungsgrundlage für die strategische

Arzneimittelentwicklung dienen und letztlich die Chancen auf erfolgreiche und

wirksame Behandlungen gegen DMD erhöhen soll. Das Analystenteam von Novotech

stellt diese Expertenberichte monatlich kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte

bieten aktuelle Einblicke in die globale Aktivität klinischer Studien und zeigen

auf, in welchen Regionen die höchsten Studienvolumina zu verzeichnen sind und

welche Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie gehen die Hürden an, mit denen

Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, und

diskutieren zukünftige Therapiepfade und Investitionstrends.

Der Bericht Duchenne Muscular Dystrophy - Global Clinical Trial Landscape

(https://bit.ly/4bUg3sd) (Duchenne-Muskeldystrophie - Globale klinische

Studienlandschaft) untersucht die Charakteristika von DMD. Es ist die häufigste

Form der Muskeldystrophie, sie tritt häufiger bei Männern auf, der Mangel an

Dystrophin-Protein (verursacht durch eine Mutation) führt zu einer

Verschlechterung der Muskelgesundheit, und das Alter, in dem DMD auftritt, liegt

zwischen 3 und 6 Jahren. Die Störung betrifft 1 von 5.000 männlichen

Lebendgeburten, wobei weltweit jährlich etwa 20.000 neue Diagnosen gestellt

werden. Sie wird in der Regel von der Mutter vererbt, aber 25 % der Fälle treten

spontan und ohne familiäre Vorgeschichte auf.

Der Bericht konzentriert sich auch auf die Epidemiologie, die therapeutischen

Herausforderungen und die sich entwickelnden Trenddaten zu klinischen Studien,

einschließlich Behandlungen und Finanzierung, und bietet so wertvolle Einblicke

für Fachleute im Gesundheitswesen und Forschende.

Die Behandlung der Krankheit konzentriert sich derzeit auf die Behandlung der

Symptome und die Verlangsamung des Krankheitsverlaufs, während sich die aktuelle

Forschung eher auf therapeutische Ansätze wie Genersatz, Zelltherapie und

Membranstabilisierung konzentriert.

Die weltweite Prävalenz dieser komplexen genetischen Störung variiert je nach

Region. Europa führt mit der höchsten Prävalenz, gefolgt von Nordamerika, der

APAC-Region und dem Rest der Welt. Innerhalb Europas weisen Länder wie Schweden,

Norwegen und Estland mit 16,7, 16,2 bzw. 12,8 Fällen pro 100.000 Einwohner

überdurchschnittlich hohe Diagnoseraten auf. In Nordamerika liegen Kanada und

die USA bei 10,6 und 10,2. In der APAC-Region liegt China mit 10,3 Fällen pro

100.000 Einwohner an der Spitze.

Die Forschung von Novotech hat ergeben, dass seit 2019 weltweit etwa 300

klinische Studien zu DMD eingeleitet wurden. Nordamerika ist führend bei der

Durchführung von Studien (37 %), gefolgt von Asien-Pazifik (30 %), Europa (24 %)

und dem Rest der Welt (9 %).

Die wichtigsten Erkenntnisse:

* Analyse der Trends bei der Patientenrekrutierung seit 2019 in klinischen

DMD-Studien in einzelnen Ländern, wobei Europa im Vergleich zu den USA und

dem asiatisch-pazifischen Raum durchweg kürzere Rekrutierungsdauern und

schnellere Raten aufweist. Dies kann auf gestraffte Regulierungsverfahren,

ein größeres Bewusstsein der Patienten und stärker zentralisierte

Gesundheitssysteme zurückgeführt werden.

* Vor allem in den USA gibt es eine starke Kombination aus öffentlicher und

wagnisorientierter Finanzierung für DMD, aber auch im Vereinigten Königreich

und in Südkorea wurden bemerkenswerte Investitionen getätigt, wobei sich der

Großteil der Finanzierung auf die präklinische Phase konzentriert.

* In der aktuellen Forschung zu DMD werden Gen- und RNA-Therapien erforscht,

wobei insbesondere Techniken zur Membranstabilisierung und Eingriffe in

sekundäre Kaskaden als vielversprechende Bereiche hervorstechen.

* Es gibt eine solide Entwicklungspipeline für DMD-Medikamente mit 28

Medikamenten in präklinischen Stadien, 14 in Phase I, 14 in Phase II und 9

in Phase III.

Diese umfassende Ressource hilft Fachleuten im Gesundheitswesen, Forschern und

Organisationen, sich in der komplexen Landschaft zu DMD zurechtzufinden.

Laden Sie den Bericht hier herunter (https://bit.ly/4bUg3sd)

