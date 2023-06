GNW-Adhoc: OBI Pharma gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt - Dr. Heidi Wang als Chief Executive Officer ernannt

^Dr. Wang wurde vom Verwaltungsrat von OBI Pharma als Chief Executive Officer

ernannt, um OBI Pharma mit der Vision zu leiten, Patienten weltweit innovative

Krebstherapien zur Verfügung zu stellen. Sie bringt eine Fülle von Erfahrungen

in den Bereichen globales Management, Regulierung und Arzneimittelzulassung in

fünf therapeutischen Bereichen, einschließlich der Entwicklung von

Krebsmedikamenten, aus ihrer rund 30-jährigen Tätigkeit bei der Bristol Myers

Squibb Company mit.

TAIPEI, Taiwan, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174)

|Der Verwaltungsrat von OBI Pharma hat Dr. Heidi Wang mit sofortiger Wirkung als

Chief Executive Officer ernannt, eine Position, die zuvor vom

Verwaltungsratsvorsitzenden und CEO Dr. Yun Yen ausgeübt wurde.?Wir freuen uns,

dass Dr. Wang als CEO von OBI Pharma ernannt wurde, um eine strategische Vision

einzubringen und das Unternehmen mit unserer innovativen Pipeline von

Krebstherapeutika auf dem Weg zu einer erfolgreichen Entwicklung und

potenziellen weltweiten Zulassung zu führen." Dr. Wang bringt einen großen

Erfahrungsschatz in den Bereichen globales Management, Wissenschaft, Entwicklung

und Zulassung mit, die sie in ihrer rund 30-jährigen Tätigkeit bei Bristol Myers

Squibb (BMS)(TM) gesammelt hat.

?Ich freue mich darauf, zur künftigen Ausrichtung und zum Erfolg von OBI Pharma

als potenziell führendes Biopharmaunternehmen für Krebstherapien beizutragen.

Ich bin beeindruckt vom Engagement und den bisherigen Erfolgen des Unternehmens.

Mit der innovativen Pipeline von Krebstherapeutika von OBI, die sich in der

klinischen Erprobung befinden, um den ungedeckten medizinischen Bedarf von

Krebspatienten zu decken, ist es ein toller Zeitpunkt, dem Unternehmen

beizutreten", so Dr. Wang. Dr. Wang wird an Dr. Yun Yen, den

Verwaltungsratsvorsitzenden von OBI Pharma, berichten.

Bevor sie zu OBI Pharma kam, war sie Vice President, Head of Global Regulatory

Sciences Oncology. Darüber hinaus war sie in leitenden und höheren

Managementpositionen mit zunehmender Verantwortung tätig, z. B. als Interim Head

of R&D und Regulatory Head in China, in der US-amerikanischen und

internationalen Regulierungsstrategie, in der globalen Produktkennzeichnung, in

der medizinischen Kommunikation und in der Forschungsförderung. Dr. Wang hat die

folgenden Abschlüsse erhalten: Ph.D.- und M.S.-Abschlüsse von der University of

Notre Dame (South Bend, IN) und einen B.S.-Abschluss von der Fu-Jen University

(Taipei, Taiwan). Außerdem absolvierte sie eine postdoktorale Ausbildung in

Krebsbiologie am Cold Spring Harbor Laboratory (Cold Spring Harbor, NY). Im

Laufe ihrer Karriere hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten und zahlreiche

wissenschaftliche Publikationen verfasst.

Über OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., ist ein taiwanesisches Biopharmazieunternehmen, das im Jahr

2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung und Lizenzierung

neuartiger therapeutischer Wirkstoffe für wichtigne ungedeckten medizinischen

Bedarf gegen vielversprechende Krebsziele wie die Globo-Reihe von

Glycosphingolipiden (einschließlich Globo H und SSEA-4), AKR1C3, Trop-2 und

anderen verschrieben.

Das neuartige immunonkologische Portfolio des Unternehmens, das als erstes

seiner Klasse auf Globo H abzielt, umfasst: zwei aktive Globo H-Immuntherapie-

Impfstoffe, Adagloxad Simolenin (ehemals OBI-822) und OBI 833, das Globo H-

Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) OBI-999 und das Globo H-CAR-T-

Zelltherapeutikum OBI-R007. Die Pipeline von OBI umfasst auch das erste auf

AKR1C3 ausgerichtete niedermolekulare Prodrug OBI-3424, das in Gegenwart des

Enzyms Aldoketo-Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv ein starkes DNA-alkylierendes

Antitumormittel freisetzt, sowie das neuartige Trop-2-ADC der nächsten

Generation, R992, das auf Trop-2-ADC-resistente Krebsarten der ersten Generation

ausgerichtet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

www.obipharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung

historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien,

Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche

Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von

OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier-

und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und diskutiert.

UNTERNEHMENSKONTAKT:

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 Nebenstelle 102

kpoulos@obipharmausa.com (mailto:kpoulos@obipharmausa.com)

°