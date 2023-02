GNW-Adhoc: Olon und Fachbereich Chemie des Politechnikums Mailand starten Forschungsprojekt zum Polymorphismus und zur Charakterisierung von Wirkstoffen im f...

^MAILAND, Italien, Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Olon-Gruppe und das

Politecnico di Milano, Abteilung für Chemie, Materialien und

Chemieingenieurwesen?Giulio Natta", geben gemeinsam einen innovativen

öffentlich-privaten Partnerschaftsvertrag für ein Forschungsprojekt zur

fortgeschrittenen Untersuchung von Polymorphismus und der Charakterisierung des

festen Zustands von Wirkstoffmolekülen bekannt.

Dieses stark international ausgerichtete dreijährige Projekt umfasst ein

Doktorandenprogramm, das sich der Entwicklung neuer Kenntnisse über den

Polymorphismus von Wirkstoffen und der Weiterentwicklung von Methoden zur

Charakterisierung des festen Zustands ihrer Moleküle widmet.

Die Promotion wird von Ajay Suresh, einem Forschenden am Indian Institute of

Science Education and Research in Bhopal, Indien, durchgeführt. Er wird die

nächsten Jahre in Italien an dem Projekt arbeiten und mit Olon, einem chemisch-

pharmazeutischen Konzern, der führend in der Herstellung von Wirkstoffen ist,

synergetisch zusammenarbeiten. Die Partnerschaft erstreckt sich auf den

Fachbereich Chemie am Politecnico di Milano unter der Koordination von Professor

Pierangelo Metrangolo, der in der Abteilung?Giulio Natta" für Chemie,

Materialien und Chemieingenieurwesen tätig ist und zudem Präsident der Abteilung

für physikalische und biophysikalische Chemie der International Union of Pure

and Applied Chemistry (IUPAC Div. I) ist.

Die starke Innovationskraft des Projekts liegt auch in dem Integrationsmodell

zwischen dem Politecnico, dem Zentrum für akademische Exzellenz in Bezug auf

Wissen und Einrichtungen im Bereich der Kristallchemie und -technik, und Olon,

einem italienischen chemisch-pharmazeutischen Konzern mit einer der

umfassendsten sowie fundiertesten Kompetenzen in der Entwicklung neuer Wege zur

Synthese von Molekülen für Wirkstoffe.?Die Zusammenarbeit und der

Wissensaustausch zwischen zwei der führenden Einrichtungen in Bezug auf Wissen

und Expertise in diesem Bereich hat sicherlich das Potenzial, bedeutende

Ergebnisse zu erzielen. Die Erforschung des Polymorphismus ist eines der

vielversprechendsten Forschungsgebiete in Bezug auf das Engineering von

Molekülen, vor allem, weil es die Grundlage für die Entwicklung viel

nachhaltigerer und effizienterer industrieller chemischer Prozesse bildet", so

Professor Metrangolo.

?Durch diese langfristige Zusammenarbeit werden wir in der Lage sein, unser

internes Fachwissen in der Analyse und Untersuchung des physikalischen Zustands

von Wirkstoffen erheblich zu erweitern und gleichzeitig unsere Fähigkeiten im

Bereich des Polymorph-Screenings auszubauen. Zwei wichtige Kompetenzbereiche, um

die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Pharmamarkt zu gewährleisten", ergänzt

Giorgio Bertolini, Head of Research and Development der Olon-Gruppe.

Die Olon-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und

Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen für CDMO- und Generikamärkte. Dabei

werden chemische Synthese und biologische Prozesse integriert, wobei stets die

höchsten internationalen Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltstandards

eingehalten werden. Mit einer der umfangreichsten Erfolgsbilanzen in der

Wirkstoffbranche, tiefgreifendem Entwicklungs-Know-how und einem breiten

Spektrum an fortschrittlichen Technologien sind wir der Partner, der es unseren

Kunden ermöglicht, ihre Moleküle auf den Markt zu bringen. Wir stützen uns auf

ein globales Netzwerk von 11 Produktionsstätten und 7 F&E-Zentren auf der ganzen

Welt. Mit 2.300 Mitarbeitern und 300 hoch erfahrenen und qualifizierten F&E-

Teammitgliedern sind wir ein extrem innovativer und zuverlässiger Partner. Bei

Olon vereinen sich Fachwissen und Kompetenz mit großer Flexibilität auf

verschiedenen Ebenen, insbesondere im Bereich der mikrobiellen Fermentation,

immer unter Berücksichtigung der Sicherheit für Mensch und Umwelt.

www.olonspa.com (http://www.olonspa.com/)

Medienkontakt

Sabrina Spina

sspina@olonspa.it - Mobil: 338.6674289

A photo accompanying this announcement is available at

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90f57785-c6cf-44a7-abaa-

b154e8cd71b7

°