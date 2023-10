GNW-Adhoc: Pfizer und BioNTech geben erste positive Daten für mRNA-basiertes Kombinationsimpfstoffprogramm gegen Influenza und COVID-19 bekannt

^* Die in der Phase-1/2-Studie untersuchten führenden Kombi-

NEW YORK und MAINZ, Deutschland, 26. Oktober 2023 - Pfizer Inc.

(https://www.pfizer.com/) (NYSE: PFE,?Pfizer") und BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gaben

heute erste positive Daten aus einer Phase-1/2-Studie (NCT05596734

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05596734?cond=covid%20influenza&term=pfizer

%20biontech&rank=2)) bekannt, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und

Immunogenität ihrer mRNA-basierten Kombinationsimpfstoffkandidaten gegen

Influenza (Grippe) und COVID-19 bei gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 64

Jahren untersucht wurde. Die Impfstoffkandidaten wurden in der klinischen Studie

mit einem zugelassenen Grippeimpfstoff und mit dem an Omikron BA.4/BA.5

angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff der Unternehmen verglichen, die den

Probanden beim selben Arztbesuch verabreicht wurden. Die Studiendaten zeigten,

dass die von Pfizer und BioNTech entwickelten führenden Kombi-

Impfstoffformulierungen robuste Immunantworten gegen Influenza A, Influenza B

und SARS-CoV-2-Stämme hervorrufen.

?Diese ersten Ergebnisse der Phase-1/2-Studie mit unseren

Kombinationsimpfstoffkandidaten gegen Influenza und COVID-19 sind ermutigend.

Der Impfstoff hat das Potenzial, die Auswirkungen zweier Atemwegserkrankungen

mit einer einzigen Impfung zu lindern und könnte die Impfpraxis für Anwender,

Impflinge und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt vereinfachen", sagte Dr.

Annaliesa Anderson, FAAM, Senior Vice President und Leiterin Vaccine Research

and Development bei Pfizer.?mRNA-basierte Impfstoffe haben ihre Fähigkeit unter

Beweis gestellt, robuste Antikörper- und T-Zell-Antworten hervorzurufen. Wir

freuen uns daher darauf, die klinische Phase-3-Evaluierung für dieses Programm

zu beginnen. Die heutigen Daten sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu

unserem Ziel, ein breit gefächertes Portfolio von Kombinationsimpfstoffen für

Atemwegserkrankungen bereitzustellen."

?Studien über nachgewiesene Virusinfektionen deuten darauf hin, dass COVID-19

ähnlich wie andere Atemwegserkrankungen ein saisonales Muster mit

Erkrankungsspitzen im Herbst und Winter aufweist. Co-Infektionen und

aufeinanderfolgende Atemwegserkrankungen können das Risiko eines schweren

Verlaufs zusätzlich erhöhen", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer

von BioNTech.?Kombinationsimpfstoffe haben das Potenzial, zu einer tragenden

Säule der Routineimpfungen gegen Atemwegserkrankungen zu werden, insbesondere

für die Impfung von Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Risiko für schwere

Erkrankungen haben."

Die ersten Ergebnisse aus der laufenden Studie zeigten, dass die untersuchten

Kombi-Impfstoffformulierungen ein Sicherheitsprofil aufweisen, das dem des

COVID-19-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech entsprach. Die Ergebnisse zur

hervorgerufenen Immunogenität der führenden Kombi-Impfstoffformulierungen aus

der Phase-1/2-Studie zeigten, dass die Punktschätzungen für das Verhältnis der

geometrischen Titer-Mittelwerte (Geometric Mean Titer,?GMT") den Kriterien

entsprachen, die für die behördlich zugelassenen Impfstoffe gegen die jeweiligen

Influenza- und SARS-CoV-2-Stämme galten. Die Punktschätzungen für das GMT-

Verhältnis aller verglichenen Influenza-Impfstämme mit den Hauptformulierungen

der Kandidaten waren >1 im Vergleich zu einem zugelassenen quadrivalenten

Grippeimpfstoff (Quadrivalent Influenza Vaccine,?QIV"), der gleichzeitig mit

dem Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff verabreicht wurde. Eine

zulassungsrelevante Phase-3-Studie zur Untersuchung der führenden Kombi-

Impfstoffformulierungen soll in den kommenden Monaten gestartet werden. Daten

aus der Phase-1/2-Studie sollen in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift mit

Peer-Review-Verfahren veröffentlicht werden.

Pfizer und BioNTech gaben zuvor bekannt

(https://investors.biontech.de/de/node/14391), dass ihr mRNA-basierter

Kombinationsimpfstoffkandidat gegen Influenza und COVID-19 den Fast-Track-Status

der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration,?FDA")

erhalten hat.

Über Atemwegserkrankungen

SARS-CoV-2 führte zu einer globalen Pandemie mit mehr als 6,5 Millionen

Todesfällen(i) und schwerwiegenden sozio-ökonomischen Folgen auf der ganzen

Welt.(ii) Auch wenn Impfstoffe dabei helfen können, die Krankheit zu bekämpfen,

ist zu erwarten, dass COVID-19 eine fortlaufend bestehende, schwere

Atemwegserkrankung bleibt, für die angepasste Impfstoffe gegen

besorgniserregende Varianten benötigt werden. Dies ist ähnlich wie bei

Influenza, einer weiteren Atemwegserkrankung, die aufgrund ihrer genomischen

Instabilität, die zu Veränderungen des Oberflächenproteins Hämagglutinin führt,

wiederholte Impfungen erfordert. Die Grippe führt jedes Jahr weltweit zu bis zu

einer Milliarde Infektionen, fünf Millionen Hospitalisierungen und 650.000

Todesfällen.(iii)

