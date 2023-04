GNW-Adhoc: QIAGEN führt in Japan QIAstat-Dx mit Atemwegs-Panel für syndromische Tests ein

^QIAstat-Dx für molekulare Tests zur Diagnose von über 20 Atemwegserkrankungen

anhand einer einzigen Patientenprobe in mehr als 100 Ländern erhältlich -

darunter nun auch Japan // Liefert innerhalb von etwa einer Stunde

aussagekräftige Ergebnisse auf Basis von PCR-Technologie; zeigt Ct-Werte und

Amplifikationskurven zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung an //

Bis Ende 2022 weltweit über 3.500 QIAstat-Dx-Instrumente installiert

VENLO, Niederlande, April 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass seine

syndromische Testlösung QIAstat-Dx schon bald in Japan erhältlich sein wird -

mit einem SARS-CoV-2-Atemwegs-Panel, das über 20 Pathogene anhand einer einzigen

Patientenprobe nachweisen kann.

Die Einführung in Japan ist für Mitte 2023 geplant, nachdem über die Höhe der

Kostenerstattung entschieden wurde, und folgt auf die kürzliche IVD-

Kennzeichnung des Tests. Japan ist damit künftig eines von über 100 Ländern -

darunter die USA sowie zahlreiche Länder in Europa und anderen Regionen der

Welt - in denen QIAstat-Dx-Lösungen und verschiedene syndromische Tests für die

Diagnose von Krankheiten verfügbar sind.

?Wir freuen uns, dass unser QIAstat-Dx SARS-CoV-2-Atemwegs-Panel bald auch in

Japan erhältlich sein wird. Damit unterstreichen wir unser Engagement, die

Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern", so Jean-Pascal Viola, Senior Vice

President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN.

?QIAstat-Dx ist leicht zu bedienen und weniger arbeitsaufwendig als herkömmliche

individuelle PCR-Tests auf einzelne Pathogene. Davon profitieren medizinische

Fachkräfte in der HNO- und Notfallmedizin sowie der Pädiatrie."

Das System ist für den Einsatz in Laboren konzipiert und verwendet

kosteneffiziente Einwegkartuschen mit allen Reagenzien und integrierter

Probenaufbereitung.

Mittels Multiplex-Echtzeit-PCR erkennt und unterscheidet QIAstat-Dx mehrere

Pathogene. Es ist das einzige syndromische Testsystem, das Ct-Werte und

Amplifikationskurven anzeigt. Mit den zusätzlichen Erkenntnissen aus diesen

Daten kann medizinisches Personal fundiertere Entscheidungen zum Wohl der

Patientinnen und Patienten treffen.

Bis Ende 2022 wurden weltweit mehr als 3.500 QIAstat-Dx-Systeme installiert.

Krankenhäuser, Kliniken und Labore nutzen das System als benutzerfreundliche

Lösung für eine verlässliche Diagnose verschiedener Krankheiten. Die erste

Gruppe verfügbarer Panels ermöglicht es, Erreger von Atemwegs- oder Magen-Darm-

Erkrankungen zu erkennen sowie zwischen Meningitis und Enzephalitis zu

unterscheiden.(1)

QIAstat-Dx ist in zwei Versionen erhältlich: Die Version QIAstat-Dx enthält bis

zu vier Analysemodule in einem integrierten System, während QIAstat-Dx Rise für

hohen Durchsatz mit acht Analysemodulen bis zu 160 Tests am Tag durchführen

kann.(1)

QIAstat-Dx lässt sich mit der Cloud-basierten Plattform QIAsphere verbinden. Die

Plattform überwacht Instrumente einschließlich des Teststatus ortsunabhängig und

sendet Push-Benachrichtigungen auf die persönlichen Geräte von Kundinnen und

Kunden. QIAsphere kann eine unbegrenzte Zahl von Instrumenten über verschiedene

Krankenhäuser oder Außenlaboren hinweg überwachen. So können Systemausfallzeiten

verringert und syndromische Tests schnell und äußerst präzise durchgeführt

werden. Die Anbindung erfolgt über den Qbase-Hub: In kürzester Zeit lässt er

sich über die LAN- oder WiFi-Netzwerke der Krankenhäuser mit QIAstat-Dx

verbinden, wobei sensible Patientendaten innerhalb des Krankenhausnetzwerks

verbleiben.

QIAsphere ermöglicht es Anwenderinnen und Anwendern außerdem, Berichte über

lokale, regionale und globale epidemiologische Daten in Echtzeit über QIAsphere

Insights anzuzeigen und zu exportieren. Dies unterstützt die epidemiologische

Überwachung (https://www.qiagen.com/fr-gb/applications/syndromic-

testing/products/Insights). Mit der jüngsten Veröffentlichung einer

medizinischen Referenz-App für QIAstat-Dx-Nutzerinnen und -nutzer, dem Pathogen

Guide (https://www.qiagen.com/fr-us/applications/syndromic-

testing/products/pathogen-guide), nimmt QIAstat-Dx eine führende Rolle in der

digitalen Diagnosetechnologie für Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt ein.

Weitere Informationen zu QIAstat-Dx finden Sie hier:

https://www.qiagen.com/us/applications/syndromic-testing

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende

Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse

aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die

Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und

anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit

zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der

Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer

Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und

kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr

als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge)

und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle

Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2022

beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten.

Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A

des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und

Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in

ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen (?forward-looking statements")

gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs

Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten

Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische

Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen,

Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden,

einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den

bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie,

geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit

vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter

anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen

Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und

der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der

Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung

der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma,

Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer

Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das

Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel,

Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner

wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer

Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung

für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs

Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die

Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich

von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu

schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter

Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale

wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen,

Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und

- 3 - ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere

Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die

Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder

anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren,

angesprochen unter?Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form

20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S.

Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Kontakte QIAGEN:

Investor Relations Public Relations

John Gilardi +49 2103 29 11711 Thomas Theuringer +49 2103 29 11826

Phoebe Loh +49 2103 29 11457 Daniela Eltrop +49 2103 29 11676

E-Mail:

ir@QIAGEN.com E-Mail: pr@QIAGEN.com

(mailto:ir@QIAGEN.co (mailto:pr@QIAGEN.com

m) )

(1) Product availability may differ from country to country based on regulations

and approvals.

