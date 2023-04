GNW-Adhoc: Quartalsupdate: RoodMicrotec gibt die Gesamteinnahmen des ersten Quartals 2023 bekannt

^* Gesamteinnahmen im ersten Quartal 2023 betrugen 4,6 Mio. EUR (erstes Quartal

Deventer, 13. April 2023 - RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges

Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen,

gibt heute die aktuelle Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2023 bekannt.

Die Gesamteinnahmen im ersten Quartal lagen bei 4,6 Mio. EUR und damit um 28 %

höher als im ersten Quartal 2022. Angesichts des prognostizierten Anstiegs der

Gesamteinnahmen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr ist es ermutigend zu sehen,

dass die Gesamteinnahmen im ersten Quartal gestiegen sind und die

Auftragseingänge weiter zunehmen. Der Auftragsbestand umfasst sowohl

langfristige Aufträge und Engagements als auch kurzfristige Anforderungen. Die

langfristigen Verträge und Aufträge werden vor allem in den Bereichen SCM und

Test Operations bearbeitet, die kurzfristigen Aufträge hauptsächlich in den

Abteilungen Failure Analysis & Qualification.

?Ich bin sehr stolz, einen weiteren Anstieg der Gesamteinnahmen für das erste

Quartal 2023 melden zu können. Wir arbeiten sehr hart daran, die anspruchsvollen

Test- und Qualifizierungsaufgaben unserer Kunden zu unterstützen. Das anhaltend

hohe Niveau der Gesamteinnahmen bestätigt uns, dass wir unsere Arbeit gut

machen", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec.?Der stetige Anstieg

unseres Auftragsbestands ist ein guter Indikator für das restliche Jahr und

stimmt uns für die Zukunft zuversichtlich."

RoodMicrotec wird den Geschäftsbericht 2022 am Donnerstag, 20. April 2023 vor

Börsenöffnung publizieren. Die Geschäftsführung, Martin Sallenhag und Arvid

Ladega, wird in der Konferenzschaltung für Medien, Analysten und Aktionäre am

Donnerstag, 20. April 2023 um 9:30 Uhr MESZ den Bericht erläutern und

auftretende Fragen beantworten.

Ausblick

RoodMicrotec erwartet für 2023 Gesamteinnahmen im Bereich von 17,0 Mio. EUR bis

17,5 Mio. EUR mit einem positiven Ergebnis vor Steuern von 5-10 %, was den

finanziellen Zielvorgaben entspricht. Die geopolitische Situation weltweit und

die aktuelle Energiekrise in Europa könnten die Realisierung der erwarteten

Gesamteinnahmen beeinflussen. Die Geschäftsführung beobachtet die

Gesamtsituation jedoch sehr genau, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen

einleiten zu können, die etwaige negative Auswirkungen entschärfen.

Audit

Die finanziellen Daten in dieser Pressemitteilung wurden nicht auditiert.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen

und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der

Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für

viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-

Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen

Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken

Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss

der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren

Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement,

Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle

Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der

Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen

und Industrie.

Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit

operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

°