GNW-Adhoc: Rackspace Technology beruft die führenden Technologieexperten Betsy Atkins und Tony Scott in den Vorstand des Unternehmens

^SAN ANTONIO, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology

(https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im

Bereich End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Berufung von

Betsy Atkins und Tony Scott in den Vorstand des Unternehmens mit Wirkung zum

16. Juni 2023 bekannt. Dhiren Fonseca, der dem Vorstand seit 2016 angehört, wird

zum 16. Juni 2023 zurücktreten, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

?Betsy Atkins ist eine anerkannte Expertin auf dem Gebiet der

Unternehmensführung und verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in einer

Reihe von globalen Unternehmen und Branchen", so Amar Maletira, CEO, Rackspace

Technology.

Amar Maletira fügte hinzu:?Tony Scotts Führungsqualitäten und sein hohes

Ansehen in der Branche als CIO für Großunternehmen und die US-Regierung bieten

eine umfassende Kundenperspektive und einen enormen Mehrwert für unser

Unternehmen. Betsy Atkins und Tony Scott sind großartige Neuzugänge in unserem

Vorstand und ermöglichen es uns, unsere Marktposition als führendes Unternehmen

für Multicloud-Lösungen weiter zu stärken. Ich möchte auch Dhiren Fonseca für

seine immensen Leistungen im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit in den letzten

sieben Jahren danken."

Betsy Atkins ist dreifache CEO und eine Unternehmerin, die

Unternehmenssoftwarefirmen in der Technologie- und Verbraucherbranche

mitbegründet hat. Sie verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der

Skalierung von Unternehmen durch wachstumsstarke Turnarounds und führte diese zu

erfolgreichen Börsengängen und Übernahmen. Zu den bemerkenswerten Börsengängen

gehörten Ascend Communications, das von Lucent für 23 Milliarden US-Dollar

übernommen wurde, und die Übernahme von Clear Standards durch SAP. Betsy Atkins

war außerdem CEO von NCI, einem Private-Label-Hersteller von funktionellen

Lebensmitteln und Nutrazeutika. Betsy Atkins ist ein hoch angesehenes

Verwaltungsratsmitglied von Aktiengesellschaften und Urheberin. Sie war in

einigen der weltweit bekanntesten Verwaltungsräten von Aktiengesellschaften

tätig und setzt sich dafür ein, dass Verwaltungsräte zu einem starken

Wettbewerbsinstrument werden. Betsy Atkins nutzt ihr breites, aktuelles Wissen

über digitale Technologien, um Kostensenkungen zu erzielen und mithilfe von KI-

Analysen für maschinelles Lernen die Prozesse zu optimieren sowie die Effizienz

und Produktivität zu steigern. Derzeit ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von

Wynn Resorts, SolarEdge und SL Green und Vorsitzende des Google Cloud Advisory

Board. Betsy Atkins promovierte an der University of Massachusetts und am

Trinity College in Oxford.

?Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Rackspace Technology beizutreten und mit

den innovativen Führungskräften zusammenzuarbeiten, die sich der Entwicklung von

Lösungen und Dienstleistungen verschrieben haben, um die Kunden in jedem

Abschnitt ihres Weges zur digitalen Transformation zu unterstützen", sagte Betsy

Atkins.?Rackspace hat eine vielversprechende Zukunft, und ich freue mich auf

die Zusammenarbeit mit Amar und dem Team bei der Suche nach Möglichkeiten,

Mehrwert für unsere Kunden und die Stakeholder des Unternehmens zu schaffen."

Tony Scott ist derzeit CEO von Intrusion, Inc., einem

Cybersicherheitsunternehmen in Plano, Texas (INTZ). Zuvor war er in der Obama-

Regierung als Federal Chief Information Officer für die US-Regierung tätig. Vor

seiner Tätigkeit in der Obama-Regierung, war Tony Scott Chief Information

Officer bei VMware. Zu seinen früheren Positionen auf CXO-Ebene gehören Chief

Information Officer bei Microsoft Corporation, Chief Information Officer bei The

Walt Disney Company und Chief Technology Officer bei General Motors Corporation.

Tony Scott hat einen Bachelor of Science von der University of San Francisco in

Information Systems Management und einen Juris Doctorate (Jura) von der Santa

Clara University.

?Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr, dem Vorstand von Rackspace in einer

entscheidenden Phase der Transformation des Unternehmens und in einer sehr

spannenden Zeit für den Cloud-Markt beizutreten", kommentierte Tony Scott.?Ich

freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam, um das Unternehmen

voranzubringen und sein Potenzial voll auszuschöpfen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-

Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über

alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen

Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in

jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen

zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien

einzuführen.

Ansprechpartner:

Anlegerkontakt: Robert Watson, ir@rackspace.com

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com

°