GNW-Adhoc: Rackspace Technology gibt am Dienstag, den 9. Mai 2023 die Erträge für das erste Quartal 2023 bekannt

RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab

heute bekannt, dass das Unternehmen seine Geschäftsergebnisse für das erste

Quartal 2023 am Dienstag, den 9. Mai 2023 nach Börsenschluss veröffentlichen

wird. Zudem werden Amar Maletira, Chief Executive Officer, und Bobby Molu, Chief

Financial Officer, am Tag der Bekanntgabe (9. Mai 2023) um 17:00 Uhr ET eine

Telefonkonferenz zur Besprechung der Geschäftsergebnisse des Unternehmens

abhalten.

Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:

USA & Kanada - gebührenfrei (800) 715-9871

International - gebührenpflichtig (646) 307-1963

Konferenz-ID: 2227483

Um den Live-Webcast zu hören oder nach dessen Ende auf die Aufzeichnung des

Webcasts zuzugreifen, besuchen Sie bitte unsere Investor-Relations-Website unter

dem folgenden Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von

End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-

Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg,

unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir

arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und

helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und

innovative Technologien einzuführen.

Kontakt für Investor Relations: Robert Watson, ir@rackspace.com

(mailto:ir@rackspace.com)

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com

(mailto:publicrelations@rackspace.com)

